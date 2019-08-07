Роскошная жизнь Аллы Вербер: позолоченная лепнина и мраморный камин

Фэшн-директор ЦУМа отличалась безупречным вкусом во всем.

Легендарного фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер не стало 6 августа 2019 года. Ее называют женщиной, которая привезла моду в Россию. Но запомнилась Алла Константиновна не только стильными нарядами, но и роскошным образом жизни. Как жила бизнес-леди? Портал Teleprogramma.pro выяснил.

Шикарные апартаменты на Тверском бульваре

Алла Константиновна обладательница шикарной квартиры в центре Москвы на Тверском бульваре. Вербер жила здесь с мамой Татьяной Абрамовной, дочерью Катей и внучками — Мишель и Элизабет.

Бизнес-леди не афишировала личную жизнь, но иногда, в качестве исключения, показывала роскошь, в которой купалась. Если посмотреть на фотографии, сделанные в квартире Вербер, то в глаза бросается шик и блеск. Ремонт апартаментов выполнен в спокойной гамме: бежевые, кремовые, белые и молочные тона преобладают. Нет никакого нагромождения — в меру и мебели, и воздуха в просторном помещении.

Несмотря на некоторую несдержанность, например, мрамор и позолоченная лепнина — нет ощущения, что дом выглядит, как «Я надену все лучшее сразу». Напротив, здесь чувствуется вкус и изысканность, присущие хозяйке во всем.

Гостиная Аллы Вербер: бархат, меха и мрамор

В распоряжении портала Teleprogramma.pro есть фотографии гостиной и столовой. В спальню Вебер не пускала журналистов. В гостевом зале внимание притягивает огромный диван, отделанный бархатом и мехом. Наверное, это было место сбора всей дружной семьи Аллы Константиновны. Воображение рисует картины, что именно здесь четыре поколения женщин, проживающих под одной крышей, беседовали и подбадривали друг друга.

В гостиной находится камин выполненный, если верить СМИ, из мрамора. Но он явно не использовался по назначению: рядом расположилась дизайнерская композиция из чемоданов от Louis Vuitton, книг и модных журналов.

Стены украшены позолоченной лепниной, мебель добротная и кажется «гибкой» за счет круглых столов и стульев с элементами стиля ар-нуво (стиль, пропагандирующий отказ от прямых линий и четких углов в пользу «природных» изгибов — Прим. Ред.).

Столовая Аллы Вербер: царские люстры и серебряная посуда

Столовая Аллы Константиновны является стилистическим продолжением гостиной. Мы видим аналогичные цветовые решения, лепнину на потолке и стенах, коричневую мебель. Правды окна оформлены в более легкие, по сравнению с залом, шторы. И еще здесь много света, который раздают люстры, достойные царских покоев.

Вербер была женщиной, которая любила красоту во всем. Даже посуда у нее была готова в любую минуты выйти на показ мод — изящная, из серебра. Нельзя не обратить внимание и на мини-бар, заставленный элитным алкоголем.

Жизнь за границей

Занимать пост фэшн-директора ЦУМа — не значит только купаться в роскоши. Чтобы жить на широкую ногу Алла Константиновна много и упорно работала. В одном из интервью, она призналась, что проводит за границей восемь месяцев за год.

Вербер перелетала из страны в страну, из города в город, с показа на показ. За несколько дней она успевала посмотреть шоу в Нью-Йорке, Лондоне и вернуться в Москву. Как-то Алла Константиновна пожаловалась журналистам, что ее «добивают» ночные перелеты. Провести бессонную ночь в самолете, а на утром выглядеть, словно тебе всегда 18 — это дорогого стоит.

Если посмотреть Instagram Вербер, то сразу становится понятно, что она не сидела на месте. Вот она у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (малая родина Аллы Константиновны — Прим. Ред.), вот уже на вокзале перед посадкой в «Сапсан». Спустя три дня — фото из аэропорта «Шереметьево». Куда улетела? На «Alta Moda» Dolce & Gabbana на Сицилии.

Не прошло и недели, как Алла Константиновна снова в Москве, а через неделю она уже фотографируется в гороховом платье на стадионе Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

А вот она уже с дочерью и собачкой на ливанской свадьбе в Бейруте. Снова Москва. Потом Ялта.

Нужно присутствовать на праздновании дня рождения композитора Игоря Крутого в Турции, а потом долгожданный отпуск с семьей в Италии. Можно выдохнуть и… покататься на велосипеде. Это последняя точка в бешеном ритме Аллы Вербер. И последнее фото в ее жизни.

Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Аллы Константины.