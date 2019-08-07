Квентину Тарантино в Москве подарили сыр, комиксы и сборник Пастернака

Культовый голливудский режиссер прилетел в Россию, чтобы лично представить свой девятый фильм «Однажды в... Голливуде».

Вечером во вторник, 6 августа, министр культуры РФ Владимир Мединский показал мировой знаменитости главные достопримечательности столицы – Красную площадь и музеи Кремля, где Тарантино даже потер Царь-колокол на счастье. Но особый восторг у него вызвала Царь-пушка и подаренное Мединским факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака (его любимый русский поэт) «Близнец в тучах», выпущенное в 1913 году.

А уже в среду в полдень вместе с продюсерами фильма «Однажды в… Голливуде» Шеннон МакИнтош и Дэвидом Хейманом режиссер отвечал на вопросы журналистов в отеле The Ritz-Carlton на Тверской. Здесь тоже не обошлось без оригинальных подарков – книги комиксов и большой головки сыра. А еще журналисты бесконечно признавались Тарантино в любви и демонстрировали на своих телах татуировки по мотивам его фильмов и с портретами самого режиссера. «Для меня большая честь быть в чести у вас!» — произнес Тарантино, с восторгом разглядывая оригинального журналиста в рубашке и носках из фильма «Убить Билла», футболке из «Криминального чтива» и с изображением своего портрета на предплечье.

Вначале Тарантино спросили о том, хотел бы он снять в одном из своих фильмов Царь-пушку, и если да, то каков бы был сюжет. Рассмеявшись, режиссер ответил, что, к сожалению, ядра, которые лежат рядом с Царь-пушкой, в нее не поместятся. А соответственно, и эффектных кадров не будет. Да и вообще, средневековье – не его тема, скорее, эту идею нужно переадресовать любителю той эпохи Риддли Скотту.

Также режиссер рассказал, что его девятый фильм точно не станет последним, и как минимум, еще одна его киноработа увидит свет.

«Я хочу выпустить десять фильмов, у меня еще одна хорошая идея, — рассказал Тарантино. – Хотя я вложил в новую картину все, что у меня было. Пока точно не знаю, о чем будет десятый фильм, но я хочу сделать огромный суперфильм, который объединит все мои предыдущие работы».

Вопрос о том, почему в Москву не приехали исполнители главных ролей Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт остался без ответа, но зато Тарантино рассказал, как ему удалось объединить двух этих суперзвезд в одном фильме.

«Я сразу хотел, чтобы они снимались в моем фильме, хоть и знал, что до этого момента вместе они никогда не работали, — поделился Квентин. – Раньше я работал с каждым из них, но по отдельности. Отправил каждому из них сценарий, и он им очень понравился. В итоге, почти сразу оба ответили согласием, причем, каждый из них выбрал именно своего персонажа. В итоге Брэд сыграл дублера Леонардо, и они действительно оказались похожи, хотя бы издалека. И, как и в правильных отношениях между дублером и актером, у нас один был старше другого на десять лет».

Как оказалось, среди самых любимых фильмов Тарантино оказался и советский фильм 60-х годов «Человек-амфибия».

«Я обожал в детстве смотреть по телевизору фильм «Человек-амфибия», в начале 70-х его часто показывали у нас, — рассказал режиссер. – Но тогда я даже не знал, что это русский фильм».

Интересную историю рассказал Тарантино и о питбуле, сыгравшем в его фильме и получившем в Каннах так называемый «собачий приз» — премию Palm Dog. Оказывается, снималось целых три собаки, но всю основную работу выполняла питбуль-девочка. А когда в кадре нужна была агрессивность и нападение на людей, то использовали специально натренированных кобелей.

В целом, знаменитый режиссер был очень доброжелателен в общении с представителями прессы, благодарил за интересные вопросы, постоянно шутил и улыбался. Но, тем не менее, расставленные по периметру зала охранники зорко следили, чтобы никто не подбежал к Тарантино за автографами и селфи. Однако, как только было объявлено, что пресс-конференция окончена, журналисты рванули к Тарантино, сметая все на своем пути. Оказавшись в центре огромной толпы, режиссер от безысходности был вынужден расписаться паре самых ретивых, пока охранники не сумели вызволить его из плена и увести из зала.

А уже вечером Тарантино посетит официальную российскую премьеру фильма в киноцентре «Октябрь». Напомним, что фильм «Однажды в… Голливуде» выйдет в российский прокат 8 августа. А вы пойдете в кино на новый фильм голливудского режиссера?