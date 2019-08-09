Почему единственная дочь Уитни Хьюстон умерла в 22 года в ванной, как и мать

9 августа исполнилось бы 56 лет американской певице Уитни Хьюстон. Но в 2012 году, в возрасте 48 лет, она умерла от остановки сердца.

А спустя 3 года умерла и единственная дочь певицы – Бобби Кристина Браун. Что произошло с 22-летней «звездной девочкой»?

Родители Кристины – Уитни Хьюстон и Бобби Браун – по праву считались одной из самых успешных пар Голливуда. В то же время эта парочка то и дело появлялась на страницах желтой прессы в связи со скандальными происшествиями. Вместе с родителями на полосы газет попадала и их дочь – юная Кристина. Но кто бы мог подумать, что подобный образ жизни приведет к ранней смерти девушки!

Детство со скандальными родителями

В 1992 году на экраны вышел фильм «Телохранитель», Уитни Хьюстон сыграла в нем главную роль и исполнила несколько песен, ставших хитами. Ее популярность после этого возросла многократно. Песню из фильма Уитни Хьюстон с тех пор исполняла на каждом концерте. Кроме того, широкую популярность получили композиции, исполняемые Уитни Хьюстон с Энрике Иглесиасом.

Когда Бобби Браун, известный американский певец, в 1992 году женился на Уитни Хьюстон, он уже был отцом троих детей от разных женщин. Его уже тогда нельзя было назвать законопослушным гражданином: то и дело Бобби попадал в разные истории с полицией.

Казалось, с Уитни у них все будет иначе – ведь они так подходили друг другу! В 1993 году певица наконец-то родила долгожданного ребенка – до этого все ее беременности заканчивались выкидышами. Девочку назвали Бобби Кристина, и она обещала стать настоящей красавицей.

А вот счастливый отец так и не угомонился. Драки, вождение автомобиля в пьяном виде, грязные домогательства… А вскоре СМИ начали пестреть информацией о наркозависимости звездной четы. Кристине тогда не было и 10 лет. Наконец, Бобби дошел до того, что ударил жену. Она заявила на него в полицию, и музыканта арестовали.

Так продолжалось еще несколько лет. Когда Кристине исполнилось 14, родители расстались. Девочка осталась жить с мамой.

Папин характер

И вот тут-то Уитни Хьюстон подстерегали новые трудности. Оказалось, что у дочери – совершенно такой же характер, как у ее отца. Юная Кристина взбунтовалась – она не хотела жить с матерью. Никакие уговоры не помогли. Девочка-подросток поселилась у подруги, мечтая о независимости от взрослых.

Журналисты не упустили возможности упрекнуть Уитни в дурном обращении с дочерью: писали, что она – настоящий домашний тиран и что Кристина сбежала, не выдержав издевательств и побоев.

В одном из американских изданий появилось интервью бывшего парня Кристины. Он утверждал, что на вечеринках девушка часто вела себя неадекватно из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Парень добавлял: удивляться нечему, ведь какой пример могла ей подать наркозависимая мать!

Сводный брат помог пережить смерть матери

В феврале 2012 года знаменитую певицу обнаружили мертвой в ее гостиничном номере. Причиной смерти Уитни Хьюстон, как сообщили врачи, стала передозировка запрещенных препаратов. На 18-летнюю Кристину мгновенно обрушились с вопросами журналисты. Девушку довели до серьезного нервного срыва – ей даже пришлось пройти курс лечения в психиатрической лечебнице.

Единственным, кто действительно помог Кристине в тот период справиться с горем, стал сводный брат — сын Бобби Брауна Ник Гордон. Он с 12 лет жил в семье Уитни Хьюстон, и они с Кристиной были очень близки.

Настолько близки, что на совместных фото не стеснялись нежно прижиматься друг к другу, — отнюдь не как брат и сестра. Общественность это сильно шокировало. А журналисты снова подхватили «горячую» новость, поспешив сообщить, что между Ником и Кристиной существуют не только дружеские отношения.

Брат и сестра – или муж и жена?

Многие поклонники Уитни Хьюстон возмутились: что за сплетни? Однако все оказалось правдой. Скоро молодые люди перестали скрывать, что живут вместе, они называли друг друга мужем и женой, хотя официально свои отношения не регистрировали. Разумеется, это послужило причиной жесткого осуждения – и со стороны посторонних людей, и со стороны родственников.

Кристина и Ник, впрочем, не обращали ни на кого внимания. Они выглядели счастливыми.

Умерла, как и мать, в ванной

Через некоторое время сказочная жизнь «молодоженов», по всей видимости, дала трещину и перестала быть такой уж сказочной.

А вскоре стало известно: 31 января 2015 года Ник, вернувшись домой, обнаружил Кристину в ванной комнате. Девушка была без сознания, ее голова находилась под водой.

Полгода Кристина находилась в коме. Конечно, врачи пытались вывести ее из этого состояния, но ничего не получалось: налицо были необратимые изменения головного мозга. Все эти страшные месяцы рядом с Кристиной находились родственники. Единственным, кого не подпускали к девушке, был ее брат-муж – Ник Гордон.

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В ночь на 27 июля 2015 года родные дали согласие на отключение Кристины от аппаратов жизнеобеспечения: врачи признались, что ничего не могут сделать.

Суицид, несчастный случай или убийство?

До сих пор непонятно, что произошло с единственной дочерью Уитни Хьюстон. По мнению опекуна девушки, 31 января случился скандал между Ником и Кристиной. Опекун рассказал журналистам, что Ник избивал девушку, пытаясь отобрать у нее деньги, унаследованные от матери. Потом мужчина заявлял, что с банковского счета Кристины было похищено 11 тысяч долларов.

Нику Гордону были предъявлены обвинения в избиении Кристины и похищении денег. Что произошло в тот роковой вечер между молодыми людьми, и действительно ли вина за смерть Кристины лежит на ее сводном брате – остается только догадываться.

А как вы считаете, виновата ли Уитни Хьюстон в неправильном воспитании дочери или это просто роковое стечение обстоятельств? Делитесь мнениями в комментариях.