Пиар-отдел ЦУМа о похоронах Вербер: «Решается вопрос о публичном прощании»

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла на отдыхе в Италии.

Во вторник, 6 августа, стало известно о смерти фэшн-директор ЦУМа и вице-президента ювелирной компании «Меркурий» Аллы Вербер. Ей был 61 год. Мы связались с друзьями и сотрудниками Аллы Константиновны и узнали, как проходит подготовка к похоронам.

Похороны могут быть публичными

Российские звезды первой величины и даже мирового уровня 6 и 7 августа выражают слова соболезнований семей Вербер. Певец Филипп Киркоров, супермодель Наталья Водянова, юморист Максим Галкин, исполнитель Сергей Лазарев, певица Лолита Милявская и многие другие написали посты в Instagram и оставили свои комментарии под последним снимком фэшн-директора ЦУМа. Не исключено, что многие знаменитости захотят посетить похороны Вербер, чтобы проститься с ней.

«Сейчас решается вопрос о публичных похоронах. Если будет принято соответствующее решение, то прощание пройдет открыто и мы сообщим время и место похорон», — уточнили порталу Teleprogramma.pro в пиар-отделе ЦУМа.

Елена Малыша хочет прийти на похороны Вербер

На своей странице в Instagram доктор и телеведущая Елена Малышева рассказала, что дружила с Аллой Константиновной много лет. Вот, что она сказала о прощании с подругой порталу Teleprogramma.pro.

«К сожалению, пока не знаю, где и когда пройдут похороны. Даже страну не знаю — в России Аллу похоронят или в Италии (где умерла Вербер — Прим. Ред.). Сейчас я нахожусь в Америке, но все равно хотела бы присутствовать на похоронах», — призналась Малышева.

Напомним, Вербер почувствовала себя не хорошо накануне смерти, 5 августа. Это произошло во время отпуска, который проходил в Италии. Аллу Константиновну доставили в больницу города Форте-Дей-Марми, где она отдыхала.

Сообщается, что в момент госпитализации состояние российской бизнес-леди было критическим. Медики диагностировали заражение крови — сепсис (заболевание, которое привело к смерти певицы Юлии Началовой — Прим. Ред.) и подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких.

По некоторым данным, в Италию была вызвана бригада врачей из Израиля, которые до последнего боролись за жизнь Вербер, но… чуда не произошло. По одной версии, причиной смерти стал инфаркт, по другой — отказ нескольких жизненно важных органов.

Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Аллы Константиновны.