Звездные истории Опрос: почему знаменитости тоже умирают от онкологии?
Звездные истории

Опрос: почему знаменитости тоже умирают от онкологии?

Мария Горская

Портал Teleprogramma.pro предлагает вам поделиться мнением о причине смерти Аллы Вербер и других знаменитостей.

Во вторник, 6 августа, оборвалась жизнь легендарного фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, на протяжении многих лет сражавшейся с раком крови. От онкологии страдал и популярный шансон-исполнитель Вилли Токарев, умерший 4 августа, а потому в народе вновь заговорили о том, что эта болезнь не щадит никого.

Напомним, что разные проявления онкологии стали причиной смерти многих российских знаменитостей — актеров, музыкальных исполнителей, представителей других творческих профессий. Рак легкого убил Александра Абдулова, Илью Олейникова, Олега Ефремова и Ролана Быкова, рак поджелудочной железы — Олега Янковского, Анна Самохина умерла от рака желудка, у Ивана Дыховичного был рак лимфы, рак мозга стал причиной смерти Валентины Толкуновой, Надежды Румянцевой, Валерия Золотухина.

Лекарство от рака до сих пор нельзя купить

Несмотря на то, что медицинская наука не стоит на месте и продолжает наращивать арсенал в этой кровопролитной войне, люди умирали от онкологии 30-40 лет назад и продолжают умирать сейчас. У всех на слуху печальная история певицы и актрисы Жанны Фриске. Когда Жанна скончалась от глиобластомы, неоперабельной опухоли головного мозга, ей было всего 40 лет. На лечение поклонники собрали 66 миллионов рублей, на протяжении двух лет за её жизнь боролись врачи Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, Китая и России. Но это не помогло — 15 июня 2015 года артистки не стало.

Качественная медицина и возможность испытать на себе даже самые дорогие методы лечения не спасают от рака и западных звезд. Вспомним актера Патрика Суэйзи, скончавшегося от рака поджелудочной железы в 2009 году, когда ему было всего 57 лет. Вспомним Лучано Паваротти — его забрал тот же недуг в 2007 году. Большим шоком стала для всех и болезнь главы компании Apple Стива Джобса. Конечно, Стив мог потратить на борьбу хоть миллиард, но деньги оказались бессильны и в 2011 году гений компьютерных технологий покинул этот мир.

Плохая экология или судьба?

Так почему же звезды умирают от рака? Споры об этом не прекращаются уже давно. Кто-то считает, что причина — во вредных привычках, пагубно влияющих на здоровье, другие винят во всём заботу покойных о внешней красоте в ущерб красоте души, третьи мыслят ещё глубже, полагая, что когда человек уже выполнил свою миссию в нашем мире, его забирают в другой, более совершенный.

Портал Teleprogramma.pro предлагает вам принять участие в опросе и высказать своё мнение о том, почему даже знаменитости не могут купить себе здоровье.

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Опрос: почему знаменитости тоже умирают от онкологии?
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