Врач-онкогематолог: «Аллу Вербер могла погубить аномальная жара в Европе»

Редакция портала Teleprogramma.pro приносит искренние соболезнования семье и близким Аллы Вербер.

6 августа в возрасте 61 года в Италии скоропостижно скончалась Алла Вербер – фэшн-директор ЦУМа. Корреспондент портала Teleprogramma.pro побеседовал с врачом, чтобы понять, что унесло жизнь этой жизнерадостной женщины.

Свои вопросы мы задавали врачу онкогематологу Качановой Раисе Яковлевне.

— Мы знаем, что Алла Вербер с 2008 года болела раком крови, так же, как в свое время и ее отец. Могло ли это стать причиной ее смерти?

— Давайте сразу договоримся: я не буду загружать вас терминами. Онкогематология очень сложна, рак имеет массу форм и проявлений, иначе онкогематология не была бы выделена в отдельную специализацию.

Однозначного вывода сделать нельзя, не видя карты пациента. Рак бывает разным. Острая форма лейкоза может убить в течение нескольких недель, с хронической живут годами. Какую-то форму можно утихомирить на время, какая-то дает стойкую ремиссию, а некоторые агрессивны настолько, что бороться бесполезно. Мы с вами не знаем ни диагноза, ни семейного анамнеза, ни даже обстоятельств смерти…

— Ну, кое-что мы все же знаем. Отец Аллы умер в 57 лет от рака крови. Самой Алле шел 62 год, умерла она в Италии. Но у нее было все отлично еще пару дней назад – она даже каталась на велосипеде. Вскоре после этого была госпитализирована и умерла от инфаркта.

— Не знаю, насколько разумно будет строить предположения, но, без сомнения, стало немного яснее.

Давайте начнем с возраста. В силу гормональных изменений женский организм с возрастом становится более подвержен риску инсульта и инфаркта. Тут возможны два варианта. Либо это связано с раком, о котором вы упоминали, либо – не связано. Объясню.

Генетическая предрасположенность к раку и сам рак. Алла жила с ним много лет и могла бы жить и дальше. Но для того, чтобы сказать наверняка о причастности рака к гибели Аллы, нужно знать с чем именно она жила.

Я уже говорила, что рак крови бывает разным. При некоторых формах нарушается свертываемость крови и перекос бывает как в одну, так и в другую сторону. При каком-то кровь не свертывается, при каком-то наоборот: тромбоциты слипаются и образуются тромбы.

Вы говорили, что Алла находилась в Италии и каталась на велосипеде. Так вот. Изменение климата, аномальная жара, возраст, чрезмерная или просто непривычная физическая активность, обезвоживание организма из-за которого попросту сгущается кровь. Все это вкупе даже без фактора повышенной свертываемости крови из-за (предположительно!) рака образовывает опасную для жизни картинку.

Достаточно образовавшемуся в ноге тромбу оторваться и закупорить один из коронарных сосудов – вот вам и инфаркт. А если еще и рак добавляет опасности тромбозов…

— То есть нельзя сказать однозначно, что Аллу убил рак?

— Нет, нельзя. Аллу, возможно, убивал рак. Но убил ее инфаркт. Что стало его причиной – станет ясно после проведения посмертных исследований тела. Вы поймите: она могла быть совершенно здоровым человеком с точки зрения онкологии и просто забыть попить на жаре. Иногда этого достаточно для образования тромба. Дальше… Вы же не думаете, что дома солидная дама рассекает по Москве на велосипеде? И уж тем более, она не ездит на нем обычно в режиме финской сауны – а в Италии сейчас далеко не прохладно. Часто тромб начинает двигаться как раз в результате непривычной нагрузки: не просто каблуки, а ритмичная работа икр при давлении на педали, например.

— Аллу можно было спасти?

— Если мы говорим о тромбоэмболии и своевременно оказанной помощи – да. В случае, если успели довезти до медучреждения, где есть возможность провести операцию по обнаружению и изъятию тромба. Но могло случиться и так, что попросту не успели: тромб закупорил один из крупных коронарных сосудов и случился обширный инфаркт. Но опять же: мы с вами сейчас строим предположения.

— Есть ли какие-то общие рекомендации пациентам с раком крови?

— Вы снова о раке… Но – ладно. Рак – это, без сомнения, опасное заболевание, которое даже при его хроническом проявлении ослабляет организм. Алле тем более стоило беречь себя, относиться к своему организму как к хрупкой китайской вазе. Но она наверняка все знала, столько лет живя в симбиозе с таким врагом внутри себя. Просто, скорее всего, не хотела слабеть и доживать свои дни на больничной койке.

Рак крови, не рак крови… Мы забываем пить воду, а это опасно. Тем более, в таком возрасте, на жаре, при физических нагрузках.

Мы приносим искренние соболезнования семье и близким Аллы Вербер.

Берегите себя.