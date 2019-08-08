Станислав Садальский: «Ненавижу спорт, не знаю ни одного спортсмена-долгожителя» 

8 августа свой день рождения празднует заслуженный артист России, журналист и популярный блогер Станислав Садальский.

Мы дозвонились до артиста и спросили, как он собирается отмечать свой праздник.

— Я в Сочи утром улетаю, у меня 9-го там спектакль. Самый лучший день рождения – это когда между спектаклями. Завтра у Богдановой день рождения (актриса Ольга Богданова 7 августа дает бенефис в ЦДК Железнодорожников, — от ред.)…

В Сочи, как мы узнали, Стас Садальский собирается лететь вместе с актрисой Татьяной Васильевой, у них совместный спектакль «Голая правда». Актер признался, что раньше любил свой день рождения, а в последнее время перестал любить.

«Когда собираемся, говорю: давайте только, чтобы про меня ничего не говорили. Для меня это – мука, дни рождения. Я очень не люблю…».

Садальский и алкоголь

В своем Instagram актер написал, что начнет выпивать 8 августа. Мы заинтересовались – сколько времени он уже воздерживается от спиртного?

«Когда Сережа Доренко погиб (9 мая 2019 года известный телеведущий Сергей Доренко умер во время езды на мотоцикле, — ред.), для меня это было очень тяжело… Я очень сильно надрался и очень плохо себя стал чувствовать. И врачи мне запретили. Я на следующий день пошел в госпиталь, и они мне сказали – нет. И я не уверен, что начну 8-го пить. Не пить – так же прекрасно, как пить. Скучновато немного, но неплохо», — заверил нас актер.

Садальский и современное кино

Мы поинтересовались, кто из сегодняшних молодых актеров производит на Садальского наибольшее впечатление, и услышали ответ: «Я потрясен – я на прошлой неделе посмотрел «Домашний арест», я потрясен игрой Паши Деревянко, для меня это что-то!.. Я думал, что так кино уже не снимают, так уже не играют. Паша Деревянко – уникальный актер, и это просто что-то за гранью, очень точно… У меня не было вообще-то любимых артистов, а вот здесь я просто потрясен. Паша Деревянко – выдающийся актер, играющий не чистую комедию, не чистую трагедию, а именно трагикомедию. О нашем времени будут судить по этой картине. Лучшее, что я видел, просто оторваться невозможно!».

Садальский и отношение к родителям

Несколько дней назад в своем Instagram Садальский посетовал на то, что многие молодые люди сегодня стремятся жить отдельно от родителей, а потом понимают – они приходят домой, и ничего, кроме компьютера и пустого холодильника, их не ждет. К этому высказыванию Станислав Юрьевич добавил: «Я считаю, что одиночества, в принципе, не существует. А по поводу родителей… Иногда думаешь – «Боже, как они надоели!», помните, реклама такая была – «позвони родителям»… Надо беречь и ценить родителей, это время потом не вернуть…».

Садальский и спорт

Не секрет, что Стас Садальский – не фанат спорта, он недавно признался, что ненавидит спорт, купил годовой абонемент – а ходит в зал, в лучшем случае, пару раз в неделю. Вот и нам он горячо подтвердил: «Я ненавижу спорт! Ни одного не знаю спортсмена-долгожителя, все спортсмены мрут как мухи. Абонемент купил – вроде, знаете, как индульгенцию, вроде абонемент за меня занимается. Всякий раз пойти в бассейн – для меня просто мука».

Актер даже попросил своих подписчиков помочь ему, подсказать мотивацию для занятий спортом. И поклонники не заставили себя ждать. Чего только не насоветовали любимому артисту! «Режим сна, и два раза в неделю по 30 минут небольших занятий (так говорил мой тренер). И этого хватит. Как врач говорю больше не надо», «Надо заниматься той активностью, которая по кайфу — велосипед например: едешь, любуешься окружающим миром, узнаешь новое…», «Все должно быть в кайф!!! Йоги не рекомендуют заниматься без желания! Надо сначала накопить энергию…», «лучше на танцы ходить», «Одному скучно ходить. Нужен товарищ. Вдвоем веселее», Садальскому даже посоветовали влюбиться.

Напомним, что в последние годы наш герой известен не только как артист, радио- и телеведущий, но еще и как активный блогер. Блог Садальского пользуется огромной популярностью у пользователей интернета, актер часто поднимает острые темы и всегда высказывает свое собственное мнение, не опасаясь быть неправильно понятым.

Мы от души поздравляем Станислава Садальского с днем рождения и желаем заниматься спортом только «в кайф», а главное – всегда быть здоровым и бодрым, видеть перед собой интересные цели и успешно их достигать! Новых творческих успехов любимому артисту!