На наследство Аллы Вербер могут претендовать её дочь и мама-блокадница

Fashion-директор ЦУМа оставила после себя шикарную квартиру на Тверском бульваре в Москве.

Легенда российского мира моды Алла Вербер в 2008 году узнала о том, что у нее рак крови — та же болезнь, от которой в возрасте 57 лет умер ее отец. Она решила, что будет бороться и успешно делала это много лет. Но в этот вторник смерть всё же настигла Аллу Константиновну — как сообщили СМИ, женщина, проводившая свободные деньки в итальянской деревушке Форте-дей-Марми, скончалась от инфаркта.

Для жителей нашей страны Вербер была одним из проводников в мир высокой моды, она дружила с самыми известными западными модельерами и привозила их творения на родину. Она была красивой и сильной, для многих своих поклонников она являлась примером трудолюбия и упорства. Сотни любителей моды, в том числе звезды отечественного шоу-бизнеса, сейчас не могут поверить в то, что её не стало.

«Аллочка, как же так?! Как внезапно смерть распускает свои костлявые лапы!!! Соболезнования семье», — написала на своей странице в Instagram телеведущая Эвелина Блёданс.

У 61-летней Аллы Константиновны осталась дружная семья, которую она безумно любила: дочка Катя, внучки Мишель и Элизабет, маленький внук Майкл. Страшно представить, каким горем стала эта новость для них, и как она может ударить по её 85-летней маме, пережившей блокаду Ленинграда Татьяне Абрамовне, которая сейчас находится в Торонто у своей второй дочери Ирины.

На стенах — картины стоимостью в несколько миллионов долларов

Алла Константиновна много работала. Помимо должности fashion-директора ЦУМа она также была вице-президентом группы компаний Mercury, которой этот самый ЦУМ принадлежит с 2002 года. Через полгода после похорон Вербер членам её семьи придется столкнуться с процедурой вступления в наследство и стать собственниками всего, что она честным трудом зарабатывала на протяжении долгих лет.

Помимо сбережений, которые у семьи наверняка имелись, главным предметом наследственной массы в данном случае станет шикарная четырехкомнатная квартира Аллы Вербер на Тверском бульваре в Москве. Все прекрасно знают о заоблачных ценах на жилье в этом районе, переваливающие за 100 миллионов рублей, но самое интересное и дорогое — это содержание квартиры.

Как сама Алла Константиновна рассказывала журналистам, свой уголок в центре столицы она обустраивала с большой любовью и на свой вкус. В итоге внутренняя отделка обошлась ей дороже, чем стоят сами апартаменты. Дизайнерский ремонт, брендовая мебель, подлинники картин известных мастеров-нонконформистов на стенах (Нестерова, Кабаков, Пурыгин, Немухин, Кропивницкий) — приходя в такое жилище гости нередко чувствовали себя посетителями Эрмитажа, пусть не слишком большого и гораздо более уютного.

Напомним, что по российским законам наследниками первой очереди являются дети (здесь это Катя) и родители покойного. Учитывая возраст Татьяны Абрамовны, та вряд ли захочет заявлять свои права на наследство и всё имущество Аллы Вербер, таким образом, может получить её любимая и единственная дочь.

Дочь может продолжить дело своей матери

Алла Вербер никогда не скрывала чувства гордости за дочь и удивлялась, насколько быстро девочка постигает ту науку, которая ей самой далась далеко не в один момент. Катя прекрасно разбирается в моде, благодаря матери она знает всех дизайнеров и они знают её. Девушка работала байером ЦУМа и «Барвихи Luxury Village», а после переехала в Киев и там, на Крещатике, открыла сперва взрослый, а затем и детский бутик Dolce & Gabbana.

В последнее время Катя жила и работала в Москве вместе с матерью и, кто знает, может быть в будущем она продолжит дело жизни своей знаменитой родительницы, заняв руководящий пост в ЦУМе.

Портал Teleprogramma.pro выражает искренние соболезнования семье Аллы Константиновны Вербер, всем, кто знал её и восхищался ею.