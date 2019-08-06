Тонкий ход: как Елизавета II показала Меган, что ей рады в семье

Королева не хотела, чтобы герцогиня Сассекская чувствовала себя аутсайдером, как принцесса Диана.

Королевский комментатор Дункан Ларкомб рассказал, что Елизавета II прибегла к тонкому ходу, чтобы дать понять Меган Маркл, что ей в семье рады.

Для этого Ее Величество даже решилась выказать герцогине Сассекской особый знак расположения, которого не удостаивалась ни Кейт Миддлтон, ни принцесса Диана.

«В прошлом году, когда минул лишь месяц с момента свадьбы Меган Маркл, королева сделала весьма необычный для себя шаг, чтобы выказать свое расположение новому члену семьи», — рассказал эксперт.

«Необычный, так как она предложила ей совершить поездку на королевском поезде для посещения официального мероприятия. Я на 99% процентов уверен, что такой чести не удостаивалась даже Кейт», — пояснил он.

В июне прошлого года Меган присоединилась к королеве в поездке в Чешир. Путешествие заняло одну ночь на королевском поезде, на котором никогда не путешествовали ни принц Гарри, ни Кейт Миддлтон.

Дункан также добавил, что королева Елизавета II, по всей видимости, решила не повторять ошибок, как с принцессой Дианой, и приложить усилия, чтобы Меган не чувствовала себя аутсайдером, пишет The Sun.