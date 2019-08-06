Валентина Шарыкина рассказала, ради кого ушла от мужа

Актриса Валентина Шарыкина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о своем романе с режиссером Евгением Ташковым. По ее признанию, она была замужем, когда влюбилась в мужчину. Их встреча произошла на съемках картины «Майор Вихрь», где она сыграла одну из главных ролей.

«С предыдущим мужем мы часто дрались, поэтому наши отношения сложно было назвать идеальными. И тут в моей жизни появился Ташков. Он был очень мягким и чувственным человеком, которого было невозможно не полюбить. Режиссер приезжал к театру, и мы с ним встречались. От мужа я ушла», — рассказала звезда.

При этом Шарыкина отметила, что первое время не знала, что Ташков вел двойную игру. Он в те годы был женат на актрисе Екатерине Савиновой, звезде картины «Приходите завтра». Эта актриса долгие годы болела и в итоге в 1970 году, когда поняла, что стала обузой для родных, бросилась под поезд.

«Я не знала, что у него больная жена. Иначе никакого романа бы не было. Когда я узнала, то сразу сказала ему, что мы не имеем права быть вместе. Я поняла, что это большой грех, и ушла от него. Правда, как потом выяснилось, не навсегда», — рассказала актриса.