Какими магическими способностями обладал Виктор Авилов, и как его погубила роль Воланда

8 августа известный советский актер отметил бы 66-летие, если бы его не настигла онкология...

Всю жизнь его сопровождали какие-то мистические истории. Поговаривали, что и ранняя смерть – его не стало в 51 год – пришла потому, что Авилов позволял себе заигрывать с потусторонним миром. В частности – играл самого Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита».

Из водителей – в артисты

Виктор Авилов – самоучка, стать актером ему помог колоссальный врожденный дар. Молодой парень работал водителем. Однажды он подвез незнакомца, который оказался режиссером Театра на Юго-Западе. Странное обаяние некрасивого, с неправильными, но притягательными чертами лица так подействовало на режиссера, что он предложил пареньку попробовать себя на сцене.

Виктор согласился. Просто из любопытства – захотелось попробовать что-то новое. И скоро его новые коллеги были поражены тем, как он умеет мгновенно перевоплощаться в своих героев. Создавалось впечатление, что Авилову не требуется для вхождения в роль никакой подготовки – он просто превращается в нужного персонажа.

Первые мистические случаи – на спектакле «Мольер»

Некоторое время Авилов выходил на сцену театра только по вечерам – после работы. А потом, с головой погрузившись в новое интересное дело, он решил бросить баранку и полностью посвятить себя театру.

Позднее актер признавался: он ощущал неповторимое чувство власти над всем залом. В воздухе будто сгущалось напряжении, как от шаровой молнии. Впервые он смог насладиться этим чувством, когда играл в спектакле «Мольер». Каждый раз после этого спектакля происходило что-то необычное. Однажды зрительница рыдала, не в силах успокоиться, целых 15 минут, — так на нее подействовала игра Авилова.

В другой раз какой-то мужчина, посмотрев «Мольера», в мороз ушел из театра, позабыв о том, что надо одеться, — он так и брел с непокрытой головой к метро, ничего не видя перед собой…

Так же действовал на зрителей и Гамлет в его исполнении. Его взгляд завораживал, гипнотизировал, заставлял впадать в какой-то странный транс.

Воланд – роковая роль

Недаром артисты – суеверный народ. По их глубокому убеждению, некоторые роли играть просто нельзя – нечистая сила отомстит. К таким ролям относят и булгаковского Воланда из романа «Мастер и Маргарита». Многие актеры отказываются изображать Сатану.

А Виктор Авилов согласился – ему интересно было создать на сцене образ зловещего всемогущего Воланда. И тут начались странные вещи.

На очередной репетиции Авилов в образе Воланда произносил текст: «Человек собирается распоряжаться собой, другими, и вдруг у него – кхе-кхе – саркома легкого!». Едва он закончил фразу, его позвали к телефону. Звонили из Одессы – там скончался друг Авилова. От саркомы легкого.

На этом мистика не закончилась. Труппа повезла «Мастера и Маргариту» в Германию – собирались показать спектакль в Берлине. Ничего из этого не вышло: Авилов дважды пережил клиническую смерть, врачи с трудом вытащили актера с того света.

Не менее знаковыми были и другие его театральные роли – чего стоят, например, Калигула и Ланцелот! И роли в кино тоже отличались необычностью: Авилов очень любил своего графа Монте-Кристо в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Узник замка Иф», с удовольствием согласился сыграть одержимого жаждой смерти сына Миледи в продолжении «Мушкетеров»…

Обладал паранормальными способностями

Магия сопровождала Виктора Авилова всю жизнь. Он очень увлекался экстрасенсорикой, изучал психологию. Утверждал, что парапсихологические способности в той или иной степени есть у каждого, их можно развить. Вот он и развивал.

Авилов, как вспоминают его коллеги-актеры, мог без особого труда снять головную боль – просто движениями рук. По рассказам Георгия Юнгвальд-Хилькевича, актер и его пробовал заинтересовать мистикой. Но Хилькевич отказался от экспериментов, потому что был глубоко верующим человеком.

Монте-Кристо «по-советски»

Готовясь к съемкам «Узника замка Иф», режиссер никак не мог подобрать актера на главную роль. Он понимал: в Советском Союзе, где «полстраны сидело, а полстраны ждало», красавчик типа французского Жана Марэ не годится. Это должен быть человек с действительно страдающими глазами, с мощной внутренней энергетикой.

Фото Виктора Авилова Хилькевич увидел в каком-то театральном журнале. И сразу понял: нашел! Первые же пробы только подтвердили его убежденность. Впоследствии режиссер признавался, что просто не понимал – КАК он это делает, как играет? Авилов не играл – он перевоплощался в Монте-Кристо, он был им.

Как только он начинал произносить текст – все мгновенно забывали о его внешней некрасивости. Уже через неделю после начала съемок в Авилова были влюблены все женщины съемочной группы.

Кстати

Молодого графа в этом фильме сыграл Евгений Дворжецкий. И Авилов, и Дворжецкий ушли из жизни очень рано, почти в одно время.

Собственную скорую смерть он предсказал на своем 50-летнем юбилее. Во время застолья сказал друзьям: «Мне недолго осталось»… Так и получилось – актера не стало 21 августа 2004 года, через год после того празднования. Причина смерти Виктора Авилова – рак желудка 4-й стадии.

У талантливого артиста-самородка остались две дочери – Анна и Ольга. Ольга, младшая дочь Авилова, тоже стала актрисой Театра на Юго-Западе и, как рассказывают, унаследовала от отца необыкновенный дар перевоплощения.