Знакомые о подруге Лободы Ирине Бережной: «Она горела желанием помочь всем и каждому»

В очередную годовщину гибели Ирины Бережной её звездные друзья признались, что до сих пор не могут поверить в случившееся.

Смерть забирает лучших. Одной из лучших, по мнению друзей и знакомых, была Ирина Бережная, известный украинский политик и общественный деятель, жизнь которой трагически оборвалась два года назад в Хорватии.

Ирину любили и уважали. Ее друзьями были певица Глюкоза и Николай Басков, Алан Бадоев, Ирина Билык. Вместе с Филиппом Киркоровым Бережная крестила Софию — дочку своей близкой подруги Ани Лорак, близкие отношения связывали её и с другой знаменитой певицей, Светланой Лободой.

В день очередной годовщины Светлана, делясь своей печалью, опубликовала в Instagram фотографию, где она снята с друзьями, и написала, что любит её. Ирина на фото красива, молода и ослепляет всех своей улыбкой…

Напомним, трагедия, ставшая тяжелым ударом для многих людей, включая звёзд мира музыки и телевидения, произошла ночью 5 августа 2017 года между населёнными пунктами Масленица и Поседарье в Хорватии. Mercedes, в котором ехали трое, по неизвестной причине съехал с дороги и врезался в столб.

Бережная и 38-летний водитель, болгарин по национальности, погибли на месте, единственной выжившей оказалась восьмилетняя дочь Ирины, Даниэлла. Девочка была пристегнута, и это, очевидно, спасло её во время страшного удара.

«Это большая потеря не только для родных и близких»

Своими воспоминаниями об Ирине с порталом Teleprogramma.pro поделилась еще одна её подруга Майя Серикова — бывший PR-менеджер Григория Лепса и жена гендиректора его продюсерского центра Александра Никитина.

«Нас познакомила Ани Лорак на каком-то мероприятии, может быть, это даже был день рождения Каролины (настоящее имя Ани Лорак. – Прим. ред.). Первые впечатления всегда самые важные, и я увидела перед собой молодую, красивую и очень умную девушку. Она действительно была очень умной, целеустремленной, полной сил и решимости. Она была удивительной и горела желанием помочь всем, кому только можно. Так бывает, что ты видишь в человеке стержень. С одной стороны, это хрупкая женщина, с другой – надежный друг, партнер. Она всегда была готова поддержать тебя, в любую минуту».

По словам Майи, гибель Бережной стала потерей не только для семьи, ведь ушёл человек, способный принести немало добра в этот мир.

«Трагедия, которая случилась с Ирой, была не просто неожиданностью, смерть никогда не бывает ожидаемой, кто бы что ни говорил. Но… когда с человеком строишь планы, а потом его теряешь, то не понимаешь, как такое может быть. Это страшная трагедия и большая потеря не только для родных и близких Ирины, но и для политики, потому что она была молодым, крепким, современным политиком, каких сейчас мало», — считает Серикова.

Дочь Ирины Бережной теперь живет с отцом

Майя напомнила, что у её подруги осталась дочка, которой в тот момент было всего 8 лет. Ирина всегда оберегала Даниэллу от излишнего внимания. Она не брала её с собой на мероприятия, не выставляла каждый день фотографии в соцсети, как любят это делать современные звёзды.

Многие очень беспокоились о том, что же будет с девочкой после того, как умерла её мама. Кто будет воспитывать её, ведь Ирина, как известно, замужем не была.

«У нее, слава богу, всё хорошо, она жива-здорова и растет. Это самое главное», — сообщила порталу Teleprogramma.pro Майя Серикова.

Еще при жизни Бережной СМИ упорно приписывали статус отца её дочки 70-летнему Борису Фуксману. Этот человек — известный украинско-немецкий предприниматель, один из основателей телеканала «1+1». Помимо всего прочего Фуксман является двоюродным братом продюсера Александра Роднянского, благодаря которому мы увидели такие сериалы, как «День рождения Буржуя», «Не родись красивой», «Папины дочки», фильмы «Водитель для Веры», «Левиафан», «Мачете убивает», и многие другие.

После гибели Бережной завеса тайны пала, Борис признал, что Даниэлла — его дочь, удочерил её и увез в Германию, где девочку встретила большая семья — официальная супруга бизнесмена Лилия и старшие дочери — Елена, Наталья и Мишель.

5 июля девочке исполнилось 10 лет. Теперь она далека от Украины, старых друзей и привычной некогда жизни, но стоит надеяться, что отец, сестры и мачеха делают всё для того, чтобы она была счастлива.