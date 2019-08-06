Звездные истории

Чем увлекаются звезды: у Малахова – марки, у Федоровой – стрельба

Знаменитости признались, что их хобби приносят им большую радость.

Чем увлекаются звезды: у Малахова – марки, у Федоровой – стрельба
Андрей Малахов. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Гастроли, концерты, интервью, съемки, участие в шоу – все это неотъемлемая часть жизни знаменитостей, их долг, обязанности, словом, работа. Но что-то же должно оставаться и для души, как говорится. На этот случай есть хобби и они, как выяснили кр.ru, у звезд могут самые разные.

Например, Оксана Федорова любит танцевать и ходит на специальные курсы. Да и любовь к стрельбе после работы в системе МВД сохранилась. Поэтому красавица время от времени посещает тир. А вот Бари Алибасов предпочитает фотографировать. Этим делом он увлекся еще 20 лет назад. И раньше, по словам продюсера он свои фотовыставки организовывал в Москве и за границей.

Актриса Юлия Меньшова делает красивые броши, саму идею звезда подглядела у своего стилиста. Юлия признается, что занятие дарит ей вкус к жизни. Хобби Андрея Малахова – традиционное. Он с самого детства собирает марки и только с рождением сына стал уделять увлечению немного меньше внимания. Однако, ведущий преисполнен желания передать свою коллекцию по наследству.

Гитары и модели техники – настоящая страсть Дмитрия Диброва. Даже его рабочий кабинет заставлен всевозможными самолетиками, лупами, чертежами. Когда-то его модели участвовали в конкурсах и занимали призовые места. А вот Екатерине Стриженовой с ее хобби, может достаться приз за самый большой улов, потому ведущая — заядлая рыбачка.

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и ведущая Регина Тодоренко предпочитают проводить свободное время за мольбертом. И если Елена рисует больше для дочери, чтобы показать, что мама может все, то Регина таким образом отдыхает, погружается в себя и «слушает свое тело».

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Чем увлекаются звезды: у Малахова – марки, у Федоровой – стрельба
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