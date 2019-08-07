Директор Софии Ротару: «День рождения певица отметит с семьей в Ялте»

7 августа – день рождения народной артистки СССР Софии Ротару. Teleprogramma.pro узнала, как певица собирается отмечать этот праздник.

Мы спросили концертного директора Ротару Игоря Курилева, как артистка собирается отпраздновать свой день рождения, может быть, даст концерт?

— Нет, концертов никаких не будет, — ответил Игорь Курилев, — она будет в Ялте… у себя дома, в Ялте, в семейном кругу. Родные – и все.

Сам Игорь поздравит певицу по телефону, поскольку находится в Киеве. Директор Ротару отметил, что каждый раз певица получает от близких и друзей множество цветов и самых разных подарков, наверняка не станет исключением и этот день рождения.

Мы дозвонились до представителя племянницы Софии Михайловны и узнали, что известная сегодня на Украине певица Соня Кей (Sonya Kay) обычно поздравляет знаменитую родственницу вместе со своей семьей, но в этот раз они ограничатся телефонным звонком. Напомним: Соня – дочь Лидии, младшей сестры Софии Михайловны, и назвали ее в честь тети, потому что София Ротару самой первой поздравила в свое время счастливых родителей с рождением дочери.

По телефону поздравит маму и Руслан Евдокименко – сын певицы. Он часто видится с Софией Михайловной, у них очень близкие отношения, но на этот раз поздравить лично помешает расстояние.

Красивая, талантливая, всегда безупречно и модно одетая София с юности привлекала к себе всеобщее внимание, сумев сохранить привлекательность и улыбчивость до сегодняшнего дня. В ее жизни нашлось место лишь для одного мужчины, для одной настоящей и верной любви.

Трубач и певица: он влюбился, увидев ее на обложке журнала

Анатолий Евдокименко в 1965 году проходил службу в армии, куда попал прямиком из института (он учился на физико-математическом факультете в Черновцах). Ему было тогда 23 года, он успевал, помимо учебы и службы, еще и играть на трубе – его знали как талантливого музыканта.

А Софии еще не исполнилось и 18, но она уже заслужила почетный народный титул «буковинский соловей»: юную певицу с сильным богатым голосом знали и любили на Украине.

Выиграв очередной конкурс, София снялась для обложки одного из номеров журнала «Украина». Фотография получилась очень удачной – черноокая красавица с ослепительной улыбкой покорила сердце солдата, увидевшего журнал среди прочих изданий в библиотеке воинской части. Анатолий повесил портрет украинской певицы над своей кроватью и пообещал друзьям: «Обязательно найду ее и женюсь!»

Молдаванка не хотела замуж за украинца

В жилах Софии Михайловны течет настоящий «коктейль» — молдавская, украинская, румынская крови перемешались, и сложно определить, какая национальность лидирует. Сама же София с юности привыкла считать себя молдаванкой.

Когда Анатолий Евдокименко демобилизовался, отыскал «девушку с обложки» и признался ей в любви, она только фыркнула: чтобы молдаванка вышла замуж за украинца? Никогда!

Целых два года упорный Евдокименко продолжал осаду. До тех пор, пока неприступное сердце Софии не дрогнуло и она сама не влюбилась в красивого и заботливого парня.

«Червона рута» для любимой

В 1968 году София и Анатолий стали мужем и женой, а спустя два года у них родился сын Руслан. Еще через год Анатолий Евдокименко, который по-прежнему увлеченно играл на трубе, создал ансамбль под названием «Червона рута». Его мечтой было увидеть свою обожаемую жену на сцене в сопровождении ансамбля.

И наступил новый этап в жизни и творчестве будущей народной артистки СССР: теперь София выступала с народными украинскими и молдавскими песнями под аккомпанемент музыкантов «Червоной руты». Евдокименко стал режиссером-постановщиком концертных программ супруги.

Переезд в Крым

В 1975 году София Ротару с семьей перебралась на жительство в Крым. Ходили слухи, что этот шаг ей пришлось предпринять из-за болезни – якобы певица больна туберкулезом, и ей необходимо жить у моря.

Позднее стало известно о некоем конфликте с Черновицким обкомом партии. Рассказывали о том, что на семью певицы начались гонения из-за празднования старого Нового года и Рождества – в те времена люди, отмечавшие религиозные праздники, рисковали попасть в опалу. Именно поэтому им и пришлось уехать из Черновцов.

Впрочем, на музыкальной карьере Ротару этот переезд никак не отразился: популярную певицу и ансамбль «Червона рута» приняли в Крымскую филармонию с распростертыми объятиями. Анатолий Евдокименко во всем поддерживал жену, продолжая организовывать гастроли по Советскому Союзу, а потом и в других странах.

Все трудности преодолевали плечом к плечу

Конечно, не все было гладко. В 1986 году неожиданно от Софии Ротару отказались музыканты «Червоной руты» — они приняли решение отныне выступать самостоятельно, без солистки. Смириться с этим было тяжело, но София Михайловна, заручившись поддержкой мужа, не опустила рук.

Она начала сотрудничать с композитором Владимиром Матецким – и ее популярность, и без того бесспорная, вышла на новый виток. Песни «Луна, луна», «Лаванда» и другие помогли Ротару год за годом занимать верхние строчки хит-парадов.

Семейное горе

Шли годы, казалось, все просто отлично – София Ротару беспрестанно гастролировала, собирая полные залы, поклонники заваливали ее цветами и подарками. Повзрослел и женился сын, подарил родителям внука, названного в честь деда – Анатолием…

И вдруг, в 1998 году, Анатолия Евдокименко сразил инсульт. София Михайловна делала все, чтобы наполовину парализованный муж быстрее восстанавливался: много работала, обеспечивая ему уход и реабилитацию, все свободное от концертов время находилась рядом. В 2001 году у их сына родилась дочь, девочку назвали, естественно, в честь бабушки.

А в 2002 году Анатолия не стало – после второго инсульта он уже не смог восстановиться. Певица очень тяжело перенесла эту потерю. Она отменила все концерты, чего раньше никогда себе не позволяла. Даже конкурс «Песня года», который она ни разу не пропустила на протяжении почти 30 лет, прошел в том году без нее.

Только спустя несколько месяцев она вновь смогла выступать. В ее новом репертуаре появились песни памяти любимого мужа – «Год за десять», «Один на свете»…

Верна памяти мужа и далека от политики

После смерти Анатолия Евдокименко певице не раз приписывали романы с мужчинами, но все они оказывались лишь слухами. Даже когда Николай Басков на сцене во всеуслышание признался певице в любви, она лишь улыбнулась и ответила, что в ее сердце навсегда – только Анатолий.

София Ротару, новости о которой по-прежнему интересуют поклонников, вот уже больше 10 лет живет в Киеве. Ее дом под Ялтой, в селе Никита, рядом с Ботаническим садом некоторое время пустовал, — как и вилла на набережной Ялты. Однако в этом году праздновать свой день рождения она будет именно здесь, на солнечном гостеприимном полуострове, который давно стал для нее родным.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ходили слухи, что Ротару отказалась от российского гражданства. Сама певица говорит, что просто не имела на него права – у нее в паспорте стояла киевская прописка.

Впрочем, по ее словам, если президент России решит подарить ей российский паспорт, как, например, Жерару Депардье, — она не откажется. Вообще же, София Ротару сейчас старается избегать разговоров на политические темы. Она повторяет, что является народной артисткой СССР и ей дорог каждый зритель на всем пространстве когда-то необъятной страны. София Ротару и в 2019 году активно записывает песни и выступает на сборных концертах.

По мнению известного продюсера Иосифа Пригожина, любые нападки на Софию Ротару, любые обвинения попросту недопустимы: певица, как и многие другие, стала заложницей политической ситуации.

Мы поздравляем Софию Михайловну с днем рождения и желаем здоровья, семейного благополучия и новых песен!