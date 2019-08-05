Звездные истории

Вилли Токарев объяснял, почему так и не завел романа с Успенской

Как подчеркивал ныне покойный музыкант, долгие годы они были близкими друзьями.

Вилли Токарев объяснял, почему так и не завел романа с Успенской
Вилли Токарев так и не закрутил романа с Успенской/globallookpress.com

Программа «Судьба человека» на канале «Россия-1» была посвящена певцу Вилли Токареву, который скончался 4 августа. Ранее он был гостем Бориса Корчевникова, где рассказывал о своей личной жизни.

Вилли Токарев. Фото
Вилли Токарев рисковал жизнью в Америке/globallookpress.com

По словам музыканта, в Америке, куда он уехал зарабатывать деньги, никто ковровых дорожек перед ним не расстилал. Первое время ему пришлось работать таксистом. Его жизнь, как он сказал, несколько раз висела на волоске. «Мне четыре раза подставляли к виску пистолет. Я уже даже как-то привык к тому, что могу в любой момент умереть. Однажды бандиты вытащили меня из машины и сказали идти к забору. Я пошел и думал про себя: «Ну, стреляйте уже быстрее, сволочи, не медлите». А они сели в машину и уехали. Нью-Йорк – это в те годы был очень криминальный город. Таксистов очень часто убивали», — рассказал он.

При этом Вилли Токарев заметил, что главным для него было заработать денег в Америке. Любовных связей на чужбине, он, по собственному признанию, не заводил. Все потому, что хотел жениться на русской девушке. Он точно знал, что рано или поздно вернется в Советский Союз.

Не было, как он заметил, у него романа и с легендой русского шансона Любовью Успенской, которая держала в те годы в Америке свой ресторан. Они до последнего дружили, но во что-то большее это не переросло. При этом Токарев посвящал певице песни, которые впоследствии становились хитами. Успенская не скрывает, что тяжело переживает уход друга, который не раз поддерживал ее в трудные времена.

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Тэги:

АмерикаБорис КорчевниковВилли ТокаревЛюбовь УспенскаяПрограмма "Судьба человека"

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Вилли Токарев объяснял, почему так и не завел романа с Успенской
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