Звездные истории

Вилли Токарев признавался, что первая жена на поехала за ним в Америку

По словам музыканта, именно поэтому они и расстались.

Вилли Токарев признавался, что первая жена на поехала за ним в Америку
Первая жена Токарева не поехала за ним в Америку/globallookpress.com

Выпуск программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» был посвящен певцу Вилли Токареву, который скончался 4 августа 2019 года. Ранее он был гостем ведущего Бориса Корчевникова, где рассказывал о своей жизни.

Вилли Токарев. Фото
Первая жена не поехала за Токаревым в США/globallookpress.com

По словам певца, с первой женой Инной он познакомился, когда учился в Ленинградском музыкальном училище. «Она работала в Гостином дворе продавщицей. Я попросил у нее стаканчик кофе, и мы разговорились. Понравились друг другу. У нас была полная идиллия в отношениях, поэтому мы решили пожениться. Папой я стал уже в двадцать лет», — вспомнил музыкант.

По словам Токарева, он достаточно рано стал богатым человеком. Ему отчисляли авторские за песни, которые он писал будучи известным музыкантам. «Я купил кооперативную квартиру еще студентом музыкального училища. Авторские, кстати, идут до сих пор. Я очень легко зарабатываю и расстаюсь с деньгами», — заметил певец.

Как сказал Вилли Токарев, в Америку он решил уехать, потому что его песни сатирического содержания не подходили для многих советских исполнителей, а также для многих передач на телевидении. В США он уезжал со ста долларами в кармане. «Мне даже контрабас не разрешили взять. Сняли с меня нательный крестик, сказав, что это собственность Советского Союза. К сожалению, жена за мной не поехала. Сначала из-за визы, а потом она просто уже не захотела. Ее мать была категорически против, а тогда спрашивали родственников и с их мнением считались.  Так я супругу в США и не дождался. При этом я всегда помогал своей первой жене и сыну. Присылал им деньги из Америки, когда начал там зарабатывать», — заметил певец.

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Борис КорчевниковВилли ТокаревПрограмма "Судьба человека"СШАУмер Вилли Токарев

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Вилли Токарев признавался, что первая жена на поехала за ним в Америку
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