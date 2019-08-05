Наследство Вилли Токарева будут делить жена и четверо детей

По мнению адвоката, шансонье еще при жизни мог сам распределить свое имущество в России и США.

Вилли Токарев говорил, что будет жить очень долго, но смерть никого не жалеет – еще в мае он был госпитализирован в одну из московских больниц, а 4 августа умер в реанимации в возрасте 84 лет.

У артиста осталась большая семья: жена и двое детей-подростков, два старших сына от первых браков, а также двое внуков. Несмотря на то, что тело шансонье еще не предано земле, многие его поклонники задаются вопросом: как же семья будет делить многочисленное имущество, нажитое Токаревым за его долгую жизнь.

Даже не зная содержания завещания, которое оставил Вилли, мы можем быть уверены, что никого из родни он не обидел. С тремя бывшими женами он расходился мирно, помогал им, заботился о детях. Его первому сыну, бывшему участнику группы «Ласковый май» Антону Токареву, уже 53 года, он живет в Санкт-Петербурге, поет шансон, как и отец, и работает на «Модном радио». Сын от второго брака, Алекс Токарев, поселился в Нью-Йорке, там же обитает и последняя семья звезды Брайтон-Бич — жена Юлия Бединская-Токарева, дочка Эвелина (18 лет) и сын Милен (15 лет).

Именно они — действующая жена и дети — по закону являются наследниками первой очереди, которые разделили бы между собой имущество покойного Вилли, но как он разделил между ними свое добро — мы можем лишь предполагать.

У певца были квартиры в Москве, Крыму и Нью-Йорке

Самые крупные «детали» наследства Токарева — это квартира на Котельнической набережной в Москве стоимостью примерно 35 миллионов рублей, квартира в видом на набережную в Ялте и пришвартованная там же Яхта, а также дом в США, где живут вдова и её дети.

Кроме того, одним из важных составляющих наследства Вилли являются авторские права на его песни. Уже известно, что прибыль от них в равных долях будут получать всё те же младшие дети и их мама. Когда глава семьи был жив, он признавался, что этих денег ему хватает для того, чтобы спокойно проводить время на пенсии и не работать.

О том, как Токарев распределил остальное имущество среди своих близких, нам не известно. Но адвокат, специалист по семейным делам Андрей Сарычев в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro сказал, что артист, учитывая его острый ум, вполне мог заранее позаботиться о том, чтобы возни с наследством после его смерти было как можно меньше.

То есть он мог еще до болезни или после нее составить завещание, определив каждому наследнику определенную долю. Кого-то он мог и вовсе не упомянуть в завещании, так как еще при жизни купил наследнику, к примеру квартиру или дом.

У шансонье могло быть два завещания

Учитывая, что недвижимость у него была и в России, и в США, Токарев мог составить два завещания, каждое из которых содержит распоряжения по поводу имущества на территории конкретной страны.

«Думаю, что мы не ошибемся, если скажем, что имущество, находящееся на территории России, наследники будут делить именно здесь, по нашим законам, а имущество на территории США будет делиться там. И не факт, что при наличии завещания доли наследников, которые живут там, будут такими же, как здесь. В первую очередь, из-за разницы систем законодательства», — выразил свою точку зрения Сарычев.

По его словам, в законодательстве США и каждого штата в отдельности имеются свои законы о порядке наследования, и некоторые детали в них разнятся. К примеру, в том же штате Нью-Йорк жена после смерти мужа может решать как она хочет получить наследство — по закону или в соотвествии с завещанием, и, соответственно, выбрать наиболее выгодный для нее вариант.

Портал Teleprogramma.pro еще раз выражает соболезнования всем поклонникам таланта Вилли Токарева. Расскажите в комментариях, какие песни в исполнении Вилли вам больше всего нравятся?