«Москва, вы — лучшие!»: Джей Ло спела дуэтом с дочкой в российской столице

Актриса и певица приехала в Россию в рамках своего юбилейного мирового турне It’s My Party! c сыном, дочерью и женихом Алексом Родригесом.

В Москву Дженнифер Лопес прилетела за день до выступления и поселилась с семьей в отеле «Арарат Парк Хаятт» на Неглинной улице. Последний раз она давала концерт в российской столице семь лет назад, но тем не менее к холодному русскому августу подготовилась и с трапа самолета сошла, утеплившись в пальто.

Поклонники стали занимать места в фан-зоне стадиона «ВТБ Арена» уже с семи вечера (начало концерта было обозначено в 20:00) и согревались, приплясывая под песни артистов, что выступали на разогреве — Arsenium&Mianna, Alina Artts, Genimi.

Сама Лопес, как и полагается мега-звезде, появилась на сцене только в 21:30. Первым делом она обратилась к поклонникам:

«Прежде чем начать концерт, я хочу рассказать вам о некоторых правилах сегодняшнего вечера. Как у хозяйки вечеринки у меня есть свои правила. Вы должны петь, вы должны танцевать, вы должны классно провести время!»

Вечеринка у Дженнифер и правда удалась на славу: в свои 50 (24 июля Лопес исполнилось полвека) она красива, сексуальна, поет вживую, танцует как богиня, делает на сцене колесо и перевороты, а ее невероятной энергетики хватает с избытком на огромный стадион.

Несмотря на холод (температура к ночи опустилась до +8 градусов) и долгое ожидание, поклонники были счастливы лицезреть любимую артистку. Тем более, что и она радовала их в полной мере не только зажигательными танцами, любимыми хитами и сменами шикарных нарядов (за 1,5-часовое выступление переоделась шесть раз!), но и откровенными, задушевными разговорами.

«Порой в жизни бывают тяжелые моменты, вы падаете, но поднимаетесь с колен, чтобы идти дальше вперед, — сказала Дженнифер. — Это небольшая житейская мудрость, которую я постигла, и которой хочу с вами поделиться в свой юбилей. Живите так, как хочется вам! Потому что, если вы в силах сделать что-то, что вы мечтаете сделать — воплощайте это в жизнь, если вы в это верите! Пока вы верите во что-то, никто не может вас остановить и помешать вам. В этом вся магия. Своим детям я всегда говорю, что они должны делать то, что хотят, и быть теми, кем хотят».

В VIP-ложе под любимые хиты танцевали Ольга Бузова, Ксения Бородина, подруга Филиппа Киркорова диджей Катя Гусева и другие звезды. Бузова призналась, что у нее от восторга случилась истерика и она осипла уже после первой песни.

В финале концерта зал радостно кричал: «Happy Birthday!», а на экране появилось видео торта с горящими свечами.