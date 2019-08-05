Алена Кравец: «Я вставила грудные импланты и узнала, что они могут вызывать рак!»

Колумнист, телеведущая, актриса и певица Алена Кравец ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Здравствуйте, дорогие читатели портала Teleprogramma.pro! Часто бывает, что в нашу спокойную, размеренную жизнь врывается нечто, которое способно разделить ее на «до» и «после»!.. Так совсем недавно произошло и со мной…

Но по порядку. Вы уже наверняка видели нашумевший сюжет в недавнем новостном блоке одного федерального телеканала? Он был посвящен проблемам, возникающим у женщин после установки грудных имплантатов. Честно говоря, на меня он произвел самое тягостное, гнетущее впечатление, ведь я никогда не скрывала, что пять лет назад увеличила свою грудь. Это было за границей, в Швейцарии, операция, включая реабилитационный период, стоила 20 тысяч швейцарских франков.

Конечно, я могла сделать ее где угодно, в любой стране, но после долгих исследований и размышлений остановила свой выбор на специалистах Женевской клиники пластической хирургии — лучшей на тот момент. Имплантаты, которые мне посоветовали врачи, были от известнейшей в мире фирмы Allergan, флагмана на этом рынке, с текстурированной поверхностью, оболочкой Bio-cell, запатентованной и многократно протестированной.

И вот как раз об этих имплантах, вернее, проблемах с ними, и говорилось в новостях… Немного забегая вперед, скажу, что журналисты некоторых СМИ в очередной раз неприятно удивили леденящими заголовками своих статей обо мне, чуть ли не «похоронив» меня заживо! Оставим на их совести такое поведение — я уже привыкла к этому…

Как вы знаете, я с юных лет работала моделью в Германии, Италии и США. Моя карьера складывалась очень успешно, и я пользовалась колоссальным успехом у мужчин, в том числе и у сильных мира сего. Но какая же девушка не стремится к совершенству? У меня была небольшая грудь, примерно 1,5–2 размера, что очень удобно в модельном бизнесе.

Правда, мне всегда хотелось ее немного увеличить. Я с юности мечтала о пышном бюсте, так как с детства и в ранней юности была очень худенькой и жировой массы у меня не было — для модели было несомненным плюсом. Но меня всегда привлекали более женственные формы, поэтому я не раз советовалась по этому поводу с врачами, но они, учитывая мой юный возраст, всячески отговаривали меня и советовали не торопиться с хирургическим вмешательством. Однако после рождения дочки я твердо решила осуществить задуманное.

… Я хорошо помню тот день. Когда мы с моим любимым мужчиной уже находились в палате (к этому времени я прошла тщательную предоперационную подготовку), буквально вплоть до операции он продолжал отговаривать меня от этого шага. Но, как вы уже знаете, если я что-то решила, то ни за что не отступлюсь от задуманного, и ему пришлось покориться моему желанию. Операция прошла успешно, хотя я в силу своей хрупкости и стабильно пониженного давления чрезвычайно тяжело и долго отходила от наркоза. После нескольких дней реабилитации в клинике я возвратилась в Москву. Жизнь пошла своим чередом — работа, которую я люблю, творчество, забота о дочке, семья…

Я была очень довольна результатом. Импланты нисколько не беспокоили меня, одежда еще лучше подчеркивала мою красивую фигуру, и я стала чувствовать себя еще увереннее, чем прежде. Впрочем, до часа «икс» я тоже чувствовала себя на все «десять баллов» и порой даже немного сожалела о том, что сделала эту довольно рискованную операцию, не вызванную, чего уж греха таить, жизненной необходимостью.

И вот теперь с экрана телевизора я слышу такую неприятную новость — якобы именно эта фирма отзывает по всему миру свою продукцию, и что именно от этой линейки имплантов, с текстурированной оболочкой Bio-cell, уже отказались несколько стран, в числе которых Канада, Франция, Голландия и Соединенные Штаты Америки (а теперь и Россия), так как она провоцирует онкологические заболевания! Как же тут не заволноваться? По-моему, ничего удивительного в таком беспокойстве нет — это естественная реакция человека.

Я до сих пор полностью не отошла от шока, от гнетущих мыслей, вызванных новостью. Хоть меня и успокаивали врачи и друзья тем, что вероятность самого ужасного развития событий ничтожна, сотые доли процента, я не могу успокоиться и расслабиться. Я твёрдо решила пройти сейчас и проходить каждые полгода полное обследование у маммологов и онкологов, к чему призываю и всех девушек и женщин, независимо от того, есть ли у них какие-либо имплантаты, неважно, какого производителя, или нет.

И если после очередной проверки консилиум врачей посоветует мне расстаться с имплантами, я не буду спорить с медиками, а прислушаюсь и избавлюсь от них. Уверяю вас, мои дорогие читатели, жизнь на этом не заканчивается, и любят нас, настоящих женщин, не за размер груди и не за длину ног, а совсем за другое! Если, конечно, это настоящая любовь, а не мимолетное увлечение.

Наверное, вы ждете моего совета… что же скажет Алена — порекомендует отказаться от операции по увеличению груди или же успокоит сомневающихся, скажет, что риска никакого нет и что можно делать все, что заблагорассудится? Знаете… ни то, ни другое! Я не стану отговаривать вас и не буду пропагандировать это. Лишь пожелаю вам прислушаться к себе, к своему внутреннему голосу, всесторонне обследоваться, посоветоваться со своими родными и близкими, взвесить все «pro» и «contra», и уже потом принять единственно верное решение, которое будет вашим, сугубо личным решением. А коль скоро вы скажете: «Да, делать!», то должны отдавать себе отчет в том, что впоследствии будете обязаны раз в полгода-год сдавать анализы и проверяться у компетентных врачей.

Хочу пожелать вам, мои любимые читатели, здоровья и благополучия!