5 интересных фактов со съемок популярного советского боевика «Фанат» 

В 1989 году на советские экраны вышел боевик «Фанат», в котором Алексей Серебряков сыграл непобедимого каратиста по прозвищу Малыш.

Антагониста Малыша, владельца подпольного гладиаторского тотализатора по прозвищу Мэтр, сыграл латвийский актер Мартиньш Вилсонс. До «Фаната» он строил БАМ, сыграл в «Интердевочке», «Мираже» и открыл театральную студию в латвийской Лиепае. Был пять раз женат, имеет восьмерых детей.

Чернокожий паренек, сыгравший в «Фанате» сына подруги Егора, больше в кино не мелькал. Зовут его Денис Генсьор. Воспитанник одесского детдома попал в криворожский военный лицей, потом поступил в Одесский институт Сухопутных войск на аэромобильный факультет (ВДВ). В конце 90-х он обратился в программу «Жди меня», где ему помогли найти сестру Антонину. Через эту же программу Денис пытался найти и отца из Танзании.

Успех «Фаната», разумеется, предполагал продолжение. Но Алексей Серебряков счел сценарий сиквела примитивным. Вместе с актером ушла и магия фильма. Вторая часть, в которой выросшего Малыша играет Олег Фомин, растеряла остроту и харизму и обернулась пошлым боевиком без карате — о «фанатизме» главного героя напоминает только черная повязка на лбу.

Сейчас Серебряков не занимается единоборствами — он живет в Канаде и в Россию заезжает, чтобы сняться только в очень серьезных и умных фильмах. Один из таких - «Левиафан» Андрея Звягинцева, где актер изобразил пьющего автослесаря Николая Сергеева. Лента получила массу наград, в том числе «Золотой глобус» и приз Каннского фестиваля за лучший сценарий.

После выхода фильма, снятого Владимиром Феоктистовом, в секции карате побежали записываться толпы молодых людей. Тогда с этим уже было попроще: этот вид боевого искусства вышел из подполья, а Советская ассоциация боевых единоборств была наконец сформирована. Такой же бум мог ждать и кунг-фу, и джиу-джитсу, и айкидо, если бы главный герой «Фаната» — Егор Ларин по прозвищу Малыш — занимался ими. Алексей Серебряков сыграл так убедительно, что вывел любовь к карате в Союзе на новый уровень.