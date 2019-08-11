Звездные истории Анатолий Кашпировский: дед, атлет, избавитель от бед 
Звездные истории

Анатолий Кашпировский: дед, атлет, избавитель от бед 

Ирина Викторова

11 августа психотерапевту исполняется 80 лет.

Анатолий Михайлович давно обосновался в США, поэтому даже его давние знакомые думают, что он занят делами семейными: живет себе припеваючи, посвящая свободное время внукам. На самом деле Кашпировский продолжает много работать и давать свои знаменитые установки. «Телепрограмма» рассказывает о том, как живет юбиляр. 

Портрет за 200 рублей 

Анатолий Кашпировский. Фото
Анатолий Кашпировский. Фото: РИА Новости/Костин Игорь

Как известно, после мединститута Кашпировский 25 лет трудился в психиатрической больнице. За годы медицинской карьеры Анатолий Михайлович успел поработать даже врачом-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике (сам Кашпировский — мастер спорта). Всесоюзная слава к нему пришла в 1989 году, когда на Центральном телевидении показали шесть передач под названием «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Потом еще долго будут писать, что за время сеансов Кашпировский якобы излечил от различных заболеваний примерно 10 миллионов человек. Цифры фантастические, но многие в них верили. Анатолий Михайлович лечил на вьетнамском и польском ТВ и даже выступал в штаб-квартире ООН… 

Вы  не поверите, но и сейчас услуги Кашпировского востребованы. Казалось бы, народ предпочитает идти за чудом к звездам «Битвы экстрасенсов», но и на выступлениях Анатолия Михайловича аншлаги. И если наши топовые поп-звезды в регионе могут собрать максимум один зал в сезоне, то Кашпировский приезжает в крупные провинциальные города на 8 - 10 дней и каждый вечер проводит встречу со зрителями. Возраст зрителей разный: бабушки приводят внучек, обработав их рассказами о том, как 30 лет назад Кашпировский вылечил их от мигрени и гастрита. 

Анатолий Кашпировский во время сеанса со зрителями. Фото
Анатолий Кашпировский во время сеанса со зрителями. Фото: Globallookpress

Анатолий Михайлович подчеркивает  - он гипнозом не занимается, у него только психологическое воздействие. На  своем сайте Кашпировский объясняет поклонникам: «Я никого не усыпляю и не гипнотизирую. А только пробуждаю биохимический потенциал человека. И  совершаю это путем информационного программирования, которое всегда носит скрытый, завуалированный характер». Психотерапевт предупреждает: чтобы излечиться от той или иной болячки, нужно несколько раз прийти на его выступления, смотреть видеозаписи, пользоваться предметами, к которым он создает «психологическую привязку»… На «творческой встрече» (это безопасное название для подобных мероприятий с точки зрения закона) можно купить не только книги Кашпировского, но и фото доктора с той самой «привязкой» за 200 руб., и видеозаписи его лекций за 1000 руб. 

«На каждом выступлении я демонстрирую примеры мгновенных излечений, но это касается только определенных заболеваний  - таких, например, как аллергия, выпадение тазовых органов, цистит, невозможность нормально дышать носом, разглаживание морщин и нередко даже исправление прикуса», - объясняет врач. Вот и на недавних выступлениях в Новосибирске были моментально исцелившиеся от аллергии, а народ скупал фото психотерапевта… Вот так в XXI веке жива вера в «психологическое программирование», а точнее, в чудо. 

Аншлаги у Кашпировского не только в России. Вот маршрут выступлений психотерапевта только на три месяца: Новосибирск, Тель-Авив, Торонто, Нью-Йорк, города Казахстана.  

Крепкий орешек 

Вот как выглядели сеансы Кашпировского 30 лет назад. Сейчас целитель по-прежнему работает и даже тягает железо. В 2019 году у Анатолия Михайловича вот такие афиши. Как будто ничего и не поменялось... Фото
Вот как выглядели сеансы Кашпировского 30 лет назад. Сейчас целитель по-прежнему работает и даже тягает железо. В 2019 году у Анатолия Михайловича вот такие афиши. Как будто ничего и не поменялось… Фото: Инстаграм

Форме Анатолия Михайловича могут позавидовать 40-летние мужчины. Причина  - в ежедневных занятиях спортом. Кроме того, Кашпировский никогда не пил спиртное и не курил. Единственное, о чем сожалеет теперь психотерапевт,  — о том, что у него всего двое детей, а хотелось бы больше. Сын Сергей  — боксер, дочь Елена  - врач. Главная отрада Анатолия Михайловича  - внук Шон и внучка Инга. Дети и внуки Кашпировского обосновались в США. Главная боль доктора  — смерть дочери (Елена Кашпировская скончалась, когда ей было 50 лет). Год назад он похоронил дочь рядом со своими родителями в украинской Виннице. Этим летом Кашпировский побывал на могиле Елены, также успел в Виннице встретиться с однокурсниками. 

Кстати, сейчас Кашпировский, на счету которого уже два развода, не женат. Но, учитывая его активность, никто не удивится, если он надумает связать себя узами брака в третий раз. 

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Анатолий Кашпировский

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Анатолий Кашпировский: дед, атлет, избавитель от бед 
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