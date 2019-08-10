Как Олег Стриженов посылал министра и обижался на Бондарчука

Легендарному актеру исполняется 90 лет.

Олег Стриженов был главным романтическим героем 50-х. Его юность и самые известные фильмы совпали с оттепелью, когда кинематограф и вся страна приходили в себя после правления Сталина. И именно Стриженов олицетворял новое лицо советского кино: он играл то революционеров, то белогвардейцев, то иностранцев, то декабристов, то пушкинских Германна и Петрушу Гринева, то мечтателя из «Белых ночей» Достоевского… В него была влюблена вся страна. 10 августа ему исполняется 90 лет, и его прекрасно помнят до сих пор — любовь не забывается.

А ведь были еще и несыгранные роли! Не все знают о том, что Стриженов должен был стать Андреем Болконским. Он был главным кандидатом, но категорически отказался. А уламывали его на очень высоком уровне. Дошло до того, что ему позвонила Екатерина Фурцева. Он спросонья принял ее за сумасшедшую поклонницу, прикидывающуюся министром культуры, и вскричал: «Пошла бы ты, недоумок, куда подальше! Будешь еще звонить — поймаю, ноги повыдергаю!» Но Фурцева перезвонила и убедила Стриженова, что это на самом деле она.

И через пару часов Стриженов был в Министерстве культуры, где, как выяснилось, его ждала не только Екатерина Алексеевна, но и целая армия из ее заместителей, виднейших кинорежиссеров, представителей отдела культура ЦК КПСС… Все они уговаривали Олега Александровича, а он отбрыкивался.

— Вам не хочется сыграть любимый образ молодежи? — спросила министр.

— Нас учили, что любимыми образами молодежи являются Павка Корчагин и Овод, — ответил Стриженов (на центральном фото на этой странице он как раз в образе Овода. — Ред.). — А вот то, что князь Болконский является любимым образом молодежи — об этом слышу впервые.

— Но мы же вас утвердили. Зачем же вы пробовались?

— Меня попросили. Я решил доказать. Дальше — раздумал.

В общем, его не уговорили, и Болконского сыграл Вячеслав Тихонов. Других таких случаев — когда артиста всем Минкультом убеждали сыграть роль, за которую он наверняка получил бы квартиру, кучу денег и наград, — в истории советского кино просто не было.

В автобиографии он писал, что роль Болконского ничего не давала ему в творческом плане, к тому же на «Войну и мир» надо было угробить несколько лет, а он только что ушел во МХАТ и хотел играть там. В интервью добавлял, что обиделся на Сергея Бондарчука: тот изначально предложил ему играть Долохова, потом «пробовал всю страну» на роль Болконского, никого не нашел и тогда обратился к Стриженову. А он согласился пройти пробы — и потом, когда они всем понравились, объявил Бондарчуку, что у него как у режиссера сниматься не станет никогда…