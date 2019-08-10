Звездные истории Как Олег Стриженов посылал министра и обижался на Бондарчука
Звездные истории

Как Олег Стриженов посылал министра и обижался на Бондарчука

Николай Герасимов

Легендарному актеру исполняется 90 лет.

Олег Стриженов был главным романтическим героем 50-х. Его юность и самые известные фильмы совпали с оттепелью, когда кинематограф и вся страна приходили в себя после правления Сталина. И именно Стриженов олицетворял новое лицо советского кино: он играл то революционеров, то белогвардейцев, то иностранцев, то декабристов, то пушкинских Германна и Петрушу Гринева, то мечтателя из «Белых ночей» Достоевского… В него была влюблена вся страна. 10 августа ему исполняется 90 лет, и его прекрасно помнят до сих пор — любовь не забывается.

А ведь были еще и несыгранные роли! Не все знают о том, что Стриженов должен был стать Андреем Болконским. Он был главным кандидатом, но категорически отказался. А уламывали его на очень высоком уровне. Дошло до того, что ему позвонила Екатерина Фурцева. Он спросонья принял ее за сумасшедшую поклонницу, прикидывающуюся министром культуры, и вскричал: «Пошла бы ты, недоумок, куда подальше! Будешь еще звонить — поймаю, ноги повыдергаю!» Но Фурцева перезвонила и убедила Стриженова, что это на самом деле она.

Олег Стриженов. Кадр из фильма "Белые ночи". Фото
Кадр из фильма «Белые ночи»

И через пару часов Стриженов был в Министерстве культуры, где, как выяснилось, его ждала не только Екатерина Алексеевна, но и целая армия из ее заместителей, виднейших кинорежиссеров, представителей отдела культура ЦК КПСС… Все они уговаривали Олега Александровича, а он отбрыкивался.

— Вам не хочется сыграть любимый образ молодежи? — спросила министр.

— Нас учили, что любимыми образами молодежи являются Павка Корчагин и Овод, — ответил Стриженов (на центральном фото на этой странице он как раз в образе Овода. — Ред.). — А вот то, что князь Болконский является любимым образом молодежи — об этом слышу впервые.

— Но мы же вас утвердили. Зачем же вы пробовались?

— Меня попросили. Я решил доказать. Дальше — раздумал.

Лионелла Пырьева и Олег Стриженов. Фото
На Лионелле Пырьевой Стриженов женился, когда ему было 47 лет, а ей — 38. Фото: ЭГ/Мелихов Анатолий

В общем, его не уговорили, и Болконского сыграл Вячеслав Тихонов. Других таких случаев — когда артиста всем Минкультом убеждали сыграть роль, за которую он наверняка получил бы квартиру, кучу денег и наград, — в истории советского кино просто не было.

В автобиографии он писал, что роль Болконского ничего не давала ему в творческом плане, к тому же на «Войну и мир» надо было угробить несколько лет, а он только что ушел во МХАТ и хотел играть там. В интервью добавлял, что обиделся на Сергея Бондарчука: тот изначально предложил ему играть Долохова, потом «пробовал всю страну» на роль Болконского, никого не нашел и тогда обратился к Стриженову. А он согласился пройти пробы — и потом, когда они всем понравились, объявил Бондарчуку, что у него как у режиссера сниматься не станет никогда…

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Олег Стриженов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Как Олег Стриженов посылал министра и обижался на Бондарчука
Интересно?
Поделись с друзьями: