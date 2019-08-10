Слуцкая, Стриженова и другие звезды похвастались грибным «уловом»

У кого-то белые грибы растут прямо на даче, а кому-то приходится ехать за ними за сотни километров - так или иначе, звезды на жизнь не жалуются.

Ирина Слуцкая лето проводит во Владимире, где живет ее муж, депутат местного Заксобрания Алексей Говырин. Прошлым летом фигуристка собирала грибы сама, в этот раз белые она купила на местном рынке. Якобы Ира ждет третьего ребенка и в лес сейчас уже не ходит. Сама Слуцкая это пока не комментирует.

Екатерина Стриженова собирала белые в Подмосковье. «Дождь льет, комары кусают, но сколько удовольствия!» — призналась она. К слову, для выхода в лес Екатерина надела ярко-розовую ветровку из коллекции своей сестры, модельера Виктории Андрияновой.

Экс-резидент Comedy Club, а ныне глава канала ТНТ4 Гавриил Гордеев, больше известный как Гавр, ходил по грибы в Тверской области. «Главное — надеть красную панаму, и тогда они принимают тебя за своего!» — уверял Гавр. Судя по фото с горой подберезовиков, план сработал!

Счастливая бабушка Марина Юдашкина, жена знаменитого кутюрье, показала в Инстаграме корзину грибов, которые, судя по всему, выросли прямо на даче в Подмосковье. Их она собрала вместе с внуками — Анатолием (слева) и Аркадием.

Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщева ради «тихой охоты» отправилась в Беларусь, на родину своего мужа Валерия Юшкевича. «Наше с Валерой летнее хобби — грибы! — сообщила Лена. — Сегодня нашли лисички, подосиновики, сыроежки и подберезовик даже один! С лучком и сметанкой зажарим!»

Основательница балета TODES Алла Духова тоже похвасталась своими находками — ей удалось набрать приличное количество белых грибочков. «Такое вот урожайное лето! Присоединяйтесь!» — написала она.