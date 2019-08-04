«Актриса на экране и в жизни»: о чем говорит натальная карта Меган Маркл

По мнению астролога, американке было суждено стать современной Золушкой

Тысячи девушек по всему миру завидуют Меган Маркл. Еще бы, ведь эта девушка родилась в простой американской семье, играла не слишком крупные роли в кино, вела самую обычную жизнь и вдруг в одночасье стала известна всему миру.

В мае прошлого года Меган вышла замуж за принца Гарри и влилась в британскую королевскую семью. Сейчас именно за ней пресса и все подданные следят с куда большим интересом, чем за самим принцем, всем интересен её характер, её поступки, её отношение к мужу и сыну и многое другое.

Но что же принесло ей такую удачу? Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Валентина Хан, которая в день рождения Меган Маркл составила её натальную карту.

Предначертано стать современной Золушкой

Итак, согласно открытым источникам, будущая герцогиня Сассексская появилась на свет 4 августа 1981 года в одном из районов Лос-Анджелеса под названием Канога Парк. Точное время рождения Меган Маркл — 4:46 утра по местному времени, её знак Зодиака — Лев.

«Солнце в первом доме гороскопа говорит о ее уверенности, смелости и некой силе, которая привела ее к авторитетной позиции в обществе. Такое солнце в натальной карте дает удачу, уважение и известность, и действительно история жизни Меган похожа на историю Золушки, о которой мечтает каждая девочка. Также аспект планеты Раху на первый дом привносит в жизнь крутые перемены, которые и коснулись Меган».

Гарри и тогда ещё действующая американская актриса познакомились не на каком-то мероприятии, и не на дружеской вечеринке, как это бывает. Всё организовала давняя подруга принца, Вайолет фон Вестенхольц, девушка, занимающаяся пиаром в модельном бизнесе. Услышав жалобы внука королевы Елизаветы II на то, что он уже практически потерял надежду найти свою настоящую любовь, она вспомнила про красотку Меган, с которой встречалась по работе, и устроила им с принцем свидание вслепую.

Американка, совсем не похожая на сдержанных британских девушек, вроде той же Кейт Миддлтон, практически сразу влюбила в себя принца.

«Зацепить» Гарри ей удалось благодаря Венере в огненном знаке Льва. Таким женщинам легко привлечь к себе внимание противоположного пола — они эмоциональные, страстные, умеют себя преподнести и благодаря врожденной сексуальности удержать мужчину рядом с собой. Подобный тип женщин всегда добивается своего, ради достижения цели он готов терпеть, ждать и пускать в ход все возможные уловки. Это положение планеты также делает герцогиню требовательной в отношении любви, к примеру, она может обидеться на то, что возлюбленный не уделил ей достаточно внимания. Стоит также отметить, что женщины с Венерой во Льве всегда тяготеют к роскоши и красивой жизни, но вместе с тем они очень верны и преданны своему избраннику», — рассказала Валентина.

На актерские способности повлияла Луна, а причиной конфликтов с родней стал Сатурн

По словам астролога, в натальной карте герцогини отражены и её актерские таланты.

«Луна в третьем поле гороскопа наделяют ее творческими способностями, которые могут проявится в писательстве, пении, музыке, умении перевоплощаться и играть разные роли, причем не только на сцене или перед камерой, но и в жизни».

Если в личной жизни Меган часто «включает» актрису, чтобы добиться своего, то с родственниками она остается собой и ей это лишь вредит.

«На третий дом влияет и Сатурн – планета холода и отдаления, его влияние делает сдержанными и отстраненными её отношения с близкими родственниками, в данном случае со сводным братом и сестрой, а в последнее время и с отцом. В этих отношениях присутствует немало разногласий и споров, но несмотря на это рядом с Сатурном находится Юпитер , который спасает положение и сглаживает острые углы».

Как отметила Валентина, в целом жену принца Гарри можно охарактеризовать как достойного человека. Конечно, ей приходится из кожи вон лезть, чтобы соответствовать своему новому положению, считаться «своей» в высшем обществе и противостоять окружающему её негативу, но она с этим успешно справляется.

«Все рассмотренные аспекты в гороскопе указывают на добрую, эмоциональную, но и в тоже время сдержанную натуру, которая испытывала взлеты и падения, критику и непонимание, но несмотря на это она находит в себе достаточно сил для того, чтобы противостоять всему этому и оставаться самой обсуждаемой фигурой в королевской семье», — подводит итог ведический астролог.

Напоминаем, что Меган сегодня «стукнуло» 38 лет. Свой день рождения она собирается отпраздновать в коттедже Фрогмор вместе с Гарри, их сыном Арчи Харрисоном и несколькими близкими друзьями.

Расскажите, нравится ли вам герцогиня Сассексская, или вы согласны с теми, кто считает её хитрюгой, охмурившей принца ради денег и славы?