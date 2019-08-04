Звездные истории «Актриса на экране и в жизни»: о чем говорит натальная карта Меган Маркл
Звездные истории

«Актриса на экране и в жизни»: о чем говорит натальная карта Меган Маркл

Мария Горская

По мнению астролога, американке было суждено стать современной Золушкой

Тысячи девушек по всему миру завидуют Меган Маркл. Еще бы, ведь эта девушка родилась в простой американской семье, играла не слишком крупные роли в кино, вела самую обычную жизнь и вдруг в одночасье стала известна всему миру.

В мае прошлого года Меган вышла замуж за принца Гарри и влилась в британскую королевскую семью. Сейчас именно за ней пресса и все подданные следят с куда большим интересом, чем за самим принцем, всем интересен её характер, её поступки, её отношение к мужу и сыну и многое другое.

Но что же принесло ей такую удачу? Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Валентина Хан, которая в день рождения Меган Маркл составила её натальную карту.

Меган Маркл и принц Гарри. Свадьба. Фото
Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 19 мая 2018 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предначертано стать современной Золушкой

Итак, согласно открытым источникам, будущая герцогиня Сассексская появилась на свет 4 августа 1981 года в одном из районов Лос-Анджелеса под названием Канога Парк. Точное время рождения Меган Маркл — 4:46 утра по местному времени, её знак Зодиака — Лев.

«Солнце в первом доме гороскопа говорит о ее уверенности, смелости и некой силе, которая привела ее к авторитетной позиции в обществе. Такое солнце в натальной карте дает удачу, уважение и известность, и действительно история жизни Меган похожа на историю Золушки, о которой мечтает каждая девочка. Также аспект планеты Раху на первый дом привносит в жизнь крутые перемены, которые и коснулись Меган».

Гарри и тогда ещё действующая американская актриса познакомились не на каком-то мероприятии, и не на дружеской вечеринке, как это бывает. Всё организовала давняя подруга принца, Вайолет фон Вестенхольц, девушка, занимающаяся пиаром в модельном бизнесе. Услышав жалобы внука королевы Елизаветы II на то, что он уже практически потерял надежду найти свою настоящую любовь, она вспомнила про красотку Меган, с которой встречалась по работе, и устроила им с принцем свидание вслепую.

Американка, совсем не похожая на сдержанных британских девушек, вроде той же Кейт Миддлтон, практически сразу влюбила в себя принца.

«Зацепить» Гарри ей удалось благодаря Венере в огненном знаке Льва. Таким женщинам легко привлечь к себе внимание противоположного пола — они эмоциональные, страстные, умеют себя преподнести и благодаря врожденной сексуальности удержать мужчину рядом с собой. Подобный тип женщин всегда добивается своего, ради достижения цели он готов терпеть, ждать и пускать в ход все возможные уловки.

Это положение планеты также делает герцогиню требовательной в отношении любви, к примеру, она может обидеться на то, что возлюбленный не уделил ей достаточно внимания. Стоит также отметить, что женщины с Венерой во Льве всегда тяготеют к роскоши и красивой жизни, но вместе с тем они очень верны и преданны своему избраннику», — рассказала Валентина.

Меган Маркл с мужем и ребенком. Фото
Меган, Гарри и новорожденный Арчи Харрисон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На актерские способности повлияла Луна, а причиной конфликтов с родней стал Сатурн

По словам астролога, в натальной карте герцогини отражены и её актерские таланты.

«Луна в третьем поле гороскопа наделяют ее творческими способностями, которые могут проявится в писательстве, пении, музыке, умении перевоплощаться и играть разные роли, причем не только на сцене или перед камерой, но и в жизни».

Если в личной жизни Меган часто «включает» актрису, чтобы добиться своего, то с родственниками она остается собой и ей это лишь вредит.

«На третий дом влияет и Сатурн – планета холода и отдаления, его влияние делает сдержанными и отстраненными её отношения с близкими родственниками, в данном случае со сводным братом и сестрой, а в последнее время и с отцом. В этих отношениях присутствует немало разногласий и споров, но несмотря на это рядом с Сатурном находится Юпитер , который спасает положение и сглаживает острые углы».

Как отметила Валентина, в целом жену принца Гарри можно охарактеризовать как достойного человека. Конечно, ей приходится из кожи вон лезть, чтобы соответствовать своему новому положению, считаться «своей» в высшем обществе и противостоять окружающему её негативу, но она с этим успешно справляется.

«Все рассмотренные аспекты в гороскопе указывают на добрую, эмоциональную, но и в тоже время сдержанную натуру, которая испытывала взлеты и падения, критику и непонимание, но несмотря на это она находит в себе достаточно сил для того, чтобы противостоять всему этому и оставаться самой обсуждаемой фигурой в королевской семье», — подводит итог ведический астролог.

Британская королевская семья, общее фото
Семейное фото, снятое в день крестин Арчи. Фото: instagram / @sussexroyal

Напоминаем, что Меган сегодня «стукнуло» 38 лет. Свой день рождения она собирается отпраздновать в коттедже Фрогмор вместе с Гарри, их сыном Арчи Харрисоном и несколькими близкими друзьями.

Расскажите, нравится ли вам герцогиня Сассексская, или вы согласны с теми, кто считает её хитрюгой, охмурившей принца ради денег и славы?

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Тэги:

астрологияБританская королевская семьяГороскопМеган МарклМеган Маркл и принц Гарри

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«Актриса на экране и в жизни»: о чем говорит натальная карта Меган Маркл
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