Звездные истории

Не только дружба: что связывает принцессу Хайю и принца Чарльза

Шестая жена шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума прилетела в Лондон, чтобы судиться с мужем за опеку над детьми.

Не только дружба: что связывает принцессу Хайю и принца Чарльза
Принцесса Хайя и принц Чарльз разделяют одну, но пламенную страсть. Фото: Global Look Press

Имя принцессы Хайи стало широко известно после того, как она сбежала от своего мужа — шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума —и подала на развод с ним. Местом, которое она выбрала для судебных слушаний, стал Лондон.

Выбор столицы Туманного Альбиона не случаен — у Хайи здесь недвижимость и она часто бывала в Лондоне с визитами, во время которых общалась с принцем Чарльзом и его супругой Камиллой.

Эта дружба ей пригодилась — она наняла того же адвоката, который вел и бракоразводный процесс сына королевы с принцессой Дианой.

Однако, как оказалось, Хайю и Чарльза связывает не только дружба, но и любовь… к лошадям.

В отличие от своего мужа-шейха, который основал свой конный завод по разведению скакунов, принцесса Иордании Хайя, в которой течет голубая кровь, унаследовала лошадей от своего отца.

Она часто приезжала в Аскот, где вместе с Чарльзом и Камиллой с азартом наблюдала за скачкам, пишет Express.

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Британская королевская семьякоролевские семьипринц ЧарльзПринцесса Хайяскачки в Аскоте

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Не только дружба: что связывает принцессу Хайю и принца Чарльза
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