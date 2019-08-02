Не только дружба: что связывает принцессу Хайю и принца Чарльза

Шестая жена шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума прилетела в Лондон, чтобы судиться с мужем за опеку над детьми.

Имя принцессы Хайи стало широко известно после того, как она сбежала от своего мужа — шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума —и подала на развод с ним. Местом, которое она выбрала для судебных слушаний, стал Лондон.

Выбор столицы Туманного Альбиона не случаен — у Хайи здесь недвижимость и она часто бывала в Лондоне с визитами, во время которых общалась с принцем Чарльзом и его супругой Камиллой.

больше по теме Начался бракоразводный процесс шейха Дубая и его сбежавшей жены Первые слушания касаются опеки над детьми.

Эта дружба ей пригодилась — она наняла того же адвоката, который вел и бракоразводный процесс сына королевы с принцессой Дианой.

Однако, как оказалось, Хайю и Чарльза связывает не только дружба, но и любовь… к лошадям.

В отличие от своего мужа-шейха, который основал свой конный завод по разведению скакунов, принцесса Иордании Хайя, в которой течет голубая кровь, унаследовала лошадей от своего отца.

Она часто приезжала в Аскот, где вместе с Чарльзом и Камиллой с азартом наблюдала за скачкам, пишет Express.