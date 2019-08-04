С днем рождения, Меган! С кем герцогиня крутила романы до встречи с принцем

Бывшая актриса не отличалась пуританскими взглядами до встречи с Гарри.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, в воскресенье, 4 августа, празднует день рождения. Супруге принца Гарри исполнилось 38 лет. Мы решили поговорить ни о стиле бывшей голливудской актрисы, не о ее карьере или нарушениях королевского протокола, а о мужчинах. Хотите узнать, с кем Макрл крутила романы, пока не познакомилась с принцем Гарри? Поехали!

Босоногая свадьба на Ямайке с наркотиками

Первой любовью Меган, о котором известно общественности, стал режиссер Тревор Энгельсон. 23-летняя Маркл познакомилась с ним в 2004 году и спустя семь лет пара решила узаконить отношения. Торжество состоялось 10 сентября 2011 года в городе Очо-Риос на Ямайке.

Меган и Тревор арендовали номера в пятизвездочном отеле Jamaica Inn и кутили четыре дня подряд. Церемония прошла на пляже, где была организована зона для банкета. К алтарю Маркл шла в простом белом платье и босиком.

В следующие дни гости развлекались на пляже: устраивали конкурсы, купались в Карибском море и загорали.

Уже после того, как Меган стала герцогиней, выяснилось, что на ее свадьбе были наркотики. Западные таблоиды писали, что Маркл лично заказала марихуану на 200 человек, хотя гостей было гораздо меньше. Сама актриса не курила, так как не употребляет наркотики, но приглашенные были довольны.

Спустя два года Меган и Тревор заявили, что расстаются. В августе 2013 года развод был официально оформлен. Но, несмотря на расставание, Энгельсон продолжал обеспечивать бывшую жену вплоть до объявления помолвки с британским принцем в ноябре 2016 года.

Меган приписывали роман с партнером по сериалу «Форс-мажоры»

В 2011 году Меган пригласили сниматься в сериал «Форс-мажоры», в котором она играла Рэйчел Зейн — сотрудницу фирмы «Пирсон-Хардман», которая пытается построить карьеру в без помощи влиятельно отца-адвоката. По сюжету Рэйчел влюбляется в одного из главных героев — Майка Росса. Его роль исполнил канадский актер Патрик Джей Адамс.

Уже после того, как стало известно о помолвке принца и Меган, Патрика заподозрили в связи с партнершей по сериалу. Вечером актер опубликовал на своей странице в Instagram фото из сериала, на котором целует Маркл в щеку. Утром пост собрал такое количество гневных и обвинительных комментариев, что Адамсу пришлось оправдываться. Мол, я женат (в 2016 году Патрик женился на звезде сериала «Милые обманщицы» Тройэн Беллисарио — Прим. Ред.), а Меган — просто коллега.

«Я понял, что живу в мире, в котором не могу публиковать вещи, связанные с Меган», — так актер прокомментировал инцидент журналу Esquire.

Флирт с музыкантом Мэттом Кардлом

Информацию об этом несостоявшемся романе раскопали журналисты таблоида The Sun. Якобы Меган очень хотела устроить личную жизнь и просила своих подруг помочь ей в этом: познакомить с подходящими парнями. Ну и что тут такого? Кто так ни разу не делал?

При этом у Маркл даже был пунктик — она хотела закрутить роман именно с британцем. Если верить ее бывшей подруге, британской телеведущей Лиззи Канди, актрису познакомили с музыкантом Мэттом Кардлом — победителем конкурса X-Factor 2010 года (Версия российского шоу «Голос» — Прим. Ред.).

Возможно, у этой пары было бы красивое будущее, но все закончилось на стадии смс-переписки. Буквально через два месяца после знакомства, судьба свела актрису с принцем.

Меган Маркл понравилась принцу, когда он смотрел «Форс-мажоры»

СМИ пишут, что принц первым обратил внимание на актрису.

Якобы Маркл понравилась ему, когда он смотрел сериал «Форс-мажоры» — ну, имеют же, в конец концов, принцы право на просмотр успешного проекта. Тогда он и загорелся мечтой познакомиться с исполнительницей роли Рэйчел Зейн. Нашлись общие друзья, которые свели пару. Через несколько месяцев после знакомства, 8 ноября 2016 году, Кенсингтонский дворец официально подтвердил информацию о романе.

27 ноября 2017 года Гарри сделал Меган предложение и она завершила карьеру — так требует королевский протокол. 19 мая 2018 года в Виндзорском замке Маркл стала женой принца и стала носить титул герцогини Сассекской. А 6 мая 2019 года бывшая голливудская звезда подарила Гарри наследница — сына Арчи.

Кстати, Меган встретила своего принца, когда ей было 35, а под венец пошла — в 36, а в 37 — родила первенца.

Так, что, девушки, если вам немного за 30 — есть надежда выйти замуж за принца!