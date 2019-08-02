Анна Калашникова: «Меня чуть не изуродовала операция по удалению комков Биша»

Певица, модель, телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я — певица и телеведущая Анна Калашникова. И сегодня я хочу поговорить с вами о важной для меня теме — пластической хирургии и косметологии.

В последнее время оба этих направления так тесно вошли в жизнь женщин, что уже сложно представить современных красавиц, которые никогда не делали себе маски, пилинги, не задумывались об уколах красоты и хирургических вмешательствах.

Да что уж греха таить! Я и сама неоднократно появлялась на пороге различных бьюти-клиник и не вижу в этом ничего зазорного. Я — публичная личность и всегда должна выглядеть хорошо.

Я действительно считаю, что пластика и косметология могут сделать человека лучше, симпатичнее и избавить от комплексов. А в мире существует реально немалое количество женщин, всерьез комплексующих из-за горбинки на носу, маленькой груди, лопоухих ушей. И в этом случае куда проще один раз переделать, чем всю жизнь мучиться.

Однако существуют процедуры, по моему мнению, которые делать нельзя! Никогда! Потому что ничего, кроме проблем, вы не получите. Например, это удаление «комков Биша».

Помните, пару лет назад их удаляли, все кому ни лень? Рене Зельвегер, Мадонна, Натали Портман, Полина Гагарина и другие. Должна признать, что тогда я тоже поддалась модным тенденциям и вместе с подружкой отправилась на операцию. И, боже мой, как мы об этом пожалели! У моей знакомой обвисло лицо, появились мешки под глазами, через год после операции она стала выглядеть старше лет на пять! Я тоже столкнулась с неприятностями после процедуры.

И теперь, чтобы сохранять свой внешний вид на прежнем уровне мне приходится посещать косметолога в два раза чаще, чем раньше. Лицо стало выглядеть усталым и каким-то измученным, даже если я целый день провалялась в кровати. Приходится снимать эффект различными масками и витаминными уколами, иначе я бы давно превратилась в иссохшую мумию.

Кстати, то же самое произошло и с голливудскими звездами. Например, обратите внимание на красавицу Натали Портман. Недавно она блистала на Comic Con’e в Лос-Анджелесе, где предстала в образе девушки Тора. Однако во время церемонии ее лицо выглядело настолько изможденным, что даже в роли жертвы режима в фильме «V -значит Вендетта» она выглядела свежее.

Поэтому, дорогие читательницы Teleprogramma.pro, перед тем, как сделать модную процедуру – хорошо подумайте, изучите. Иначе можно пожалеть. И, конечно, перед любой операцией обязательно проконсультируйтесь с врачом!