Рубцова вспомнила, как благодаря Дубцовой узнала об измене парня

Актриса и певица Валентина Рубцова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова звезда сериала «СашаТаня» рассказала, как узнала об изменах любимого мужчины. В те годы она выступала в группе «Девочки», куда, как она считает, попала совершенно случайно. Она просто пошла за компанию с подругой на кастинг и в итоге приглянулась продюсеру Игорю Матвиенко.

В те годы у Рубцовой был роман с молодым человеком. В один прекрасный момент эти отношения прекратились. «Ирина Дубцова, с которой мы вместе пели в группе «Девочки», как-то позвала меня на разговор. Она сказала, что мой парень параллельно встречается с другой девочкой. Я напрямую спросила своего мужчину правда ли это. Он не стал отрицать, но при этом заметил, что не видит в этом ничего страшного. После этого мы расстались. Я очень сильно переживала. Казалось, что мир просто рухнул», — заявила актриса.

По ее словам, после этого она стала дважды в день посещать спортзал. Ей нужно было занять все свободное время, чтобы мысли о молодом человеке, который ее так обманул, не лезли в голову.

Также она отметила, что в группе «Девочки» на нее в те годы свалилась не только слава и популярность, но и деньги. Причем ими нужно было правильно распорядиться. «Мне помогло упорство, труд и самодисциплина. Мне не раз предлагали наркотики, но я видела примеры людей, которые их употребляли. Я не свернула с правильного пути», — заметила звезда.