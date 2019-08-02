Звездные истории Звезды «Дома-2» о якобы свадьбе Собчак: «Богомолов «подсел» на хайп, а Ксения не умеет любить»
Звездные истории

Звезды «Дома-2» о якобы свадьбе Собчак: «Богомолов «подсел» на хайп, а Ксения не умеет любить»

Анастасия Морылева

Не все бывшие жители периметра верят в любовь между телеведущей и режиссером.

«Константин Богомолов сделал предложение Ксении Собчак. Свадьба осенью» — Рунет завален подобными новостями. Главные герои этой истории не комментируют слухи о помолвке. Мать телеведущей, сенатор Людмила Нарусова ограничилась штампом: «Это личная жизнь». Бывшие вторые половинки Собчак и Богомолова — актриса Дарья Мороз и актер Максим Виторган не хотят говорить на щекотливую тему. Портал Teleprogramma.pro собрал мнения звезд телепроекта «Дом-2». Может, они помогут разобраться: верить слухам или нет?

Рустам Солнцев: «Богомолов «подсел» на хайп, а Собчак не умеет любить»

У одного из самых ярких бывших участников телестройки, шоумена Рустама Солнцева всегда жесткое мнение. Этот раз не стал исключением: он сомневается, что у Ксении Анатольевны и Константина Юрьевича могли вспыхнуть сильные чувства. Рустам считает, что, как минимум с одной стороны, виден холодный расчет.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото
Собчак и Богомолов уже давно не скрывают нежные чувства. Фото: globallookpress.

«Я не очень верю в эту любовь. Мне кажется, что Богомолов — темная лошадка, и он себя еще проявит. Знакомство с Собчак дало ему известность, вход в богемскую тусовку, он к 44 годам стал художественным руководителем театра на Малой Бронной. И он подсел на «хайп», это же своего рода наркотик: если ощутил кайф, хочется все больше. Сомневаюсь в чувствах этого человека к Собчак. Скорее, она для него — выгодная партия.

Если говорить о Ксении Анатольевне, то она женщина с сильным, мужским характером. Я знаю, что ей симпатичны мужчины сильнее ее. Богомолов — не из этой оперы. Он ей быстро надоест, потому что любить других Собчак не умеет. Она любит только себя», — прокомментировал Рустам Солнцев.

Рустам Солнцев. Фото
Шоумен Рустам Солнцев не верит слухам про скорую свадьбу Ксении Анатольевны и режиссера. Фото: @rustamsolncev_.

Степан Меньщиков: «Готов провести свадьбу Собчак и Богомолова»

Еще один звездный экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков настроен более оптимистично. Во-первых, шоумен и ведущий мероприятий считает Богомолова достойным мужчиной уже потому, что Ксения обратила на него внимание.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото
Роман Ксении и Константина закрутился на съемках сериала «Содержанки». Фото: globallookpress.

«Я буду только рад, если Собчак во второй раз выйдет замуж. Не знаю Богомолова как человека, не знаком с ним лично, но, если Ксения Анатольевна обратила на него внимание, значит он того стоит. Видимо, этот творческий, неординарный мужчина ее зацепил.

Если новости про помолвку правдивы, то, Ксения Анатольевна, я готов быть ведущим на вашей свадьбе!», — заявил Степан Меньщиков.

Степан Меньщиков. Фото
Степан Меньщиков готов провести свадьбу Собчак и Богомолова. Фото: @stepanmen.

Солнце: «Есть такое чувство, как любовь»

Звезда «Дома-2» Ольга Николаева, более известная как Солнце, пришла на проект одной из первых участниц, где познакомилась с совсем молоденькой Собчак. Она считает, что только очень сильные чувства могли заставить Ксению расторгнуть брак, который с виду казался прочным.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото
Ксения Собчак и Константин Богомолов могут сыграть свадьбу в сентябре. Фото: globallookpress.

«Я считаю, что слухи о скорой свадьбе Собчак и Богомолова вполне могут оказаться правдой. Есть такое чувство, как любовь. Всем очевидно, что Ксении было удобнее остаться с Виторганом (актер Максим Виторган, бывший муж Собчак. — Прим. ред.): он отец ее ребенка (у Собчак и Виторгана есть сын Платон, которому сейчас 2,5 года. — Прим. ред.), это ее первый брак. Опять же не стоит списывать со счетов общественное мнение, которое не одобряет разводы.

Но Ксения — сильная женщина, которая может себе позволить не идти на поводу у общественности, а идти на поводу у чувств. И знаете, штамп в паспорте — ничего не значит. Даже если свадьбы не будет, я желаю им счастья!» — поделилась своим мнением Солнце (solntcezvezda).

Ольга Солнце. Фото
Бывшая участница «Дома-2» Солнце верит в любовь Собчак и Богомолова. Фото: @solntcezvezda.

Напомним, о разводе Собчак и Виторгана заговорили в конце 2018 года. Ходили слухи, что Ксения Анатольевна закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым во время съемок сериала «Содержанки», которые в дальнейшем подтвердились. Под нажимом подписчиков телеведущая рассказала в Instagaram, что давно не живет с мужем, а брак существует только на бумаге.

Вскоре стало известно, что и Богомолов развелся с актрисой Дарьей Мороз. После этого режиссер и телеведущая стали вместе посещать светские мероприятия, путешествовать, а недавно Богомолов признался Собчак в любви в Instagram.

Как думаете — свадьба будет или это пиар-ход? Оставляйте свои комментарии и делитесь ссылкой в социальных сетях. 

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Звезды «Дома-2» о якобы свадьбе Собчак: «Богомолов «подсел» на хайп, а Ксения не умеет любить»
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