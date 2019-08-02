Звезды «Дома-2» о якобы свадьбе Собчак: «Богомолов «подсел» на хайп, а Ксения не умеет любить»

Не все бывшие жители периметра верят в любовь между телеведущей и режиссером.

«Константин Богомолов сделал предложение Ксении Собчак. Свадьба осенью» — Рунет завален подобными новостями. Главные герои этой истории не комментируют слухи о помолвке. Мать телеведущей, сенатор Людмила Нарусова ограничилась штампом: «Это личная жизнь». Бывшие вторые половинки Собчак и Богомолова — актриса Дарья Мороз и актер Максим Виторган не хотят говорить на щекотливую тему. Портал Teleprogramma.pro собрал мнения звезд телепроекта «Дом-2». Может, они помогут разобраться: верить слухам или нет?

Рустам Солнцев: «Богомолов «подсел» на хайп, а Собчак не умеет любить»

У одного из самых ярких бывших участников телестройки, шоумена Рустама Солнцева всегда жесткое мнение. Этот раз не стал исключением: он сомневается, что у Ксении Анатольевны и Константина Юрьевича могли вспыхнуть сильные чувства. Рустам считает, что, как минимум с одной стороны, виден холодный расчет.

«Я не очень верю в эту любовь. Мне кажется, что Богомолов — темная лошадка, и он себя еще проявит. Знакомство с Собчак дало ему известность, вход в богемскую тусовку, он к 44 годам стал художественным руководителем театра на Малой Бронной. И он подсел на «хайп», это же своего рода наркотик: если ощутил кайф, хочется все больше. Сомневаюсь в чувствах этого человека к Собчак. Скорее, она для него — выгодная партия.

Если говорить о Ксении Анатольевне, то она женщина с сильным, мужским характером. Я знаю, что ей симпатичны мужчины сильнее ее. Богомолов — не из этой оперы. Он ей быстро надоест, потому что любить других Собчак не умеет. Она любит только себя», — прокомментировал Рустам Солнцев.

Степан Меньщиков: «Готов провести свадьбу Собчак и Богомолова»

Еще один звездный экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков настроен более оптимистично. Во-первых, шоумен и ведущий мероприятий считает Богомолова достойным мужчиной уже потому, что Ксения обратила на него внимание.

«Я буду только рад, если Собчак во второй раз выйдет замуж. Не знаю Богомолова как человека, не знаком с ним лично, но, если Ксения Анатольевна обратила на него внимание, значит он того стоит. Видимо, этот творческий, неординарный мужчина ее зацепил.

Если новости про помолвку правдивы, то, Ксения Анатольевна, я готов быть ведущим на вашей свадьбе!», — заявил Степан Меньщиков.

Солнце: «Есть такое чувство, как любовь»

Звезда «Дома-2» Ольга Николаева, более известная как Солнце, пришла на проект одной из первых участниц, где познакомилась с совсем молоденькой Собчак. Она считает, что только очень сильные чувства могли заставить Ксению расторгнуть брак, который с виду казался прочным.

«Я считаю, что слухи о скорой свадьбе Собчак и Богомолова вполне могут оказаться правдой. Есть такое чувство, как любовь. Всем очевидно, что Ксении было удобнее остаться с Виторганом (актер Максим Виторган, бывший муж Собчак. — Прим. ред.): он отец ее ребенка (у Собчак и Виторгана есть сын Платон, которому сейчас 2,5 года. — Прим. ред.), это ее первый брак. Опять же не стоит списывать со счетов общественное мнение, которое не одобряет разводы.

Но Ксения — сильная женщина, которая может себе позволить не идти на поводу у общественности, а идти на поводу у чувств. И знаете, штамп в паспорте — ничего не значит. Даже если свадьбы не будет, я желаю им счастья!» — поделилась своим мнением Солнце (solntcezvezda).

Напомним, о разводе Собчак и Виторгана заговорили в конце 2018 года. Ходили слухи, что Ксения Анатольевна закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым во время съемок сериала «Содержанки», которые в дальнейшем подтвердились. Под нажимом подписчиков телеведущая рассказала в Instagaram, что давно не живет с мужем, а брак существует только на бумаге.

Вскоре стало известно, что и Богомолов развелся с актрисой Дарьей Мороз. После этого режиссер и телеведущая стали вместе посещать светские мероприятия, путешествовать, а недавно Богомолов признался Собчак в любви в Instagram.

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