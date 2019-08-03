Простые люди, как две капли похожие на голливудских звезд

Оказалось, что внешность популярных личностей далеко не уникальна, и в социальных сетях можно найти много обычных пользователей, способных выглядеть так же.

Знаменитостей часто называют звездами. Возможно, потому что они так же далеки и недостижимы для обычных людей, как и небесные светила. Красивые, успешные, востребованные, богатые, кажется, весь мир готов лечь к их ногам. Многим из нас хочется хотя бы на одно мгновение окунуться в такую жизнь, почувствовать себя причастным. Здесь сгодятся любые средства — купить такое же платье, сделать похожую стрижку, сходить в такой же ресторан или даже назвать ребенка так же, как у кумира.

Но некоторым людям не приходится ломать голову, как им стать более похожими на знаменитостей, ведь они уже выглядят, как их близнецы. Остается только принять удачный ракурс, сделать селфи и можно собирать миллионы лайков в Instagram.

Итак, знакомьтесь:

Ким Кардашян и Камилла Осман

24-летняя модель живет в Канаде, хотя и родилась в Азербайджане. Ками очень востребована в Америке, а работает она, по сути, двойником Ким Кардашян. Девушке даже не нужно особенно стараться ради этого — у нее такие же роскошные темные волосы, карие глаза и даже черты лица точь-в-точь, как у супруги Канье Уэста.

Дело было за малым: фирменное скульптурирование Ким, duck face (утиное лицо) и дело в шляпе. Но именно Ками удалось невозможное — она единственный двойник Кардашян, которой удалось познакомиться со своим кумиром и даже сделать памятное селфи.

Леонардо Ди Каприо и его копии



Молодой художник живет в Анкаре и рисует совершенно потрясающие портреты. Но мир оценил не его талант, а его внешность — Сниж невероятно похож на Леонардо Ди Каприо, особенно в тот период, когда он снялся в фильме «Титаник». Теперь Эндрю почти забросил все соцсети, кроме инстаграма, куда изредка выкладывает свои работы, но в основном аккаунт забит фотографиями, под которым восторженные фанатки пишут о его сходстве с Лео.

Свой Ди Каприо, к слову, есть и в России. 36-летний Роман Бурцев живет в Московской области и утверждает, что не видит никаких бонусов от того, что похож на звезду. Тем не менее его аккаунт в Instagram, насчитывающий почти три тысячи подписчиков, называется не иначе, как «Роман с Ди Каприо» и в нем можно встретить массу снимков, на которых он изображает Лео.

Адель и Эллинор Хеллборг

Шведка долгое время не знала о своем сходстве с Адель, потому что не была знакома с ее творчеством. Так вышло, что девушка не только походила на певицу чертами лица, но и делала очень похожий макияж и носила такую же стрижку. Когда друзья сказали ей об этом, Хеллборг сперва нашла снимки звезды, а затем нежно полюбила ее песни. Тем не менее она утверждает, что у нее своя жизнь и она не собирается заниматься только бессмысленным копированием чужого образа.

Рианна и Андель Лара

Бостонская модель сегодня является самым популярным двойником Рианны. Девушка утверждает, что никогда не стремилась быть похожей на знаменитость, но, судя по тому, как подробно она копирует стиль звезды, поверить ей непросто. Тем не менее сходство с барбадосской певицей принесло Андель немалую популярность в Сети, ее страница в Instagram насчитывает свыше 130 тысяч фолловеров.

Мара Тейген

Девушка с детства привыкла к комплиментам и не мыслила себе другой работы, кроме объективов и подиумов. Но вскоре ее жизнь кардинально изменилась после того, как обнаружилось ее потрясающее сходство с Анджелиной Джоли. Поклонники утверждают, что с годами Мара стала гораздо больше походить на экс-супругу Брэда Питта, однако модель отрицает вмешательство пластических хирургов и настаивает, что вся ее красота — божий дар.

Эмма Уотсон и Меган Флокхарт

Жительница Глазг,о разумеется, всегда знала о существовании британской актрисы Эммы Уотсон и даже пересмотрела все части «Гарри Поттера», но о том, что она буквально двойник Гермионы, узнала лишь в преддверии карнавала, примерив ее костюм и вооружившись волшебной палочкой. Сходство со звездой 27-летнюю Меган скорее радует. Она даже осветлила волосы, чтобы больше походить на Эмму, однако примерить вслед за ней ультракороткую стрижку пикси так и не решилась.

Кэти Перри и Франческа Браун

Телеведущая и актриса и сама была довольно известна в Штатах, но настоящая популярность ее ждала, когда она решилась на эксперимент. 36-летняя артистка перекрасила волосы в черный, чтобы подчеркнуть свои голубые глаза, и поклонники с восторгом отметили, что она — вылитая Кэти Перри. С тех пор Франческа поддерживает новый образ и даже порой делает селфи с фанатами певицы, позволяя себе не открывать им правду.

Селена Гомес и Софи Солярис

Двойник Селены Гомес не распространяется о своей жизни. Возможно, девушка еще так молода, что только учится в колледже. Тем не менее она вполне успешно набирает себе аудиторию подписчиков в сети, выкладывая фото, на которых она в точности похожа на певицу, до мельчайших деталей.

А как вы считаете: сходство со звездой — это дар или, скорее, наказание?