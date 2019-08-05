Что стало с актерами из фильма «Вам и не снилось…» 

Мелодрама о юношеской любви – чистой, трогательной и наивной – вышла на экраны в далеком 1981 году. Судьбы актеров, снявшихся в фильме, сложились по-разному.

Взрослых героев в нем сыграли уже достаточно известные в стране артисты – Ирина Мирошниченко, Татьяна Соловей, Леонид Филатов, Лидия Федосеева-Шукшина … В роли юного влюбленного Ромки снялся школьник Никита Михайловский, а его «Джульетту» — Катю – сыграла молодая актриса Татьяна Аксюта.

Татьяна Аксюта – счастливая жена и мама, успешная актриса

Сложно ли в 23 года играть 15-летнюю влюбленную школьницу? Когда об этом спрашивали Татьяну Аксюту, она признавалась: с таким партнером, каким оказался Никита Михайловский, все получалось как надо. Уж очень талантливым оказался парень: он не играл, он по-настоящему проживал жизнь своего героя.

Взрослая замужняя Татьяна смотрелась рядом с Никитой настоящей девочкой – хрупкая, маленькая, с широко распахнутыми страдающими глазами…

Популярность, которая обрушилась на Татьяну после выхода «Вам и не снилось…», невозможно себе представить. Ей приносили письма со всех концов страны – мешками. У ее подъезда дежурили влюбленные мальчишки. Ей звонили по телефону, пытались познакомиться… Это безумие продолжалось несколько лет. А она к тому времени уже была мамой, и вся эта популярность принесла не столько радости, сколько напряжения.

И это при том, что сама себе она в роли Кати совсем не понравилась. Сняться вновь Татьяна согласилась лишь спустя 2 года – в «Сказке странствий», где ее партнером стал Андрей Миронов. Было у нее и еще несколько фильмов, но гораздо больше времени актриса всегда отдавала театру. Она признается, что всегда мечтала сыграть серьезную драматическую роль, а режиссеры предлагали играть вечных девочек-подростков.

Вот уже больше 30 лет ее муж – известный продюсер Юрий Аксюта. Татьяна счастлива в браке, а творческие амбиции 62-летняя актриса реализует, ведя драматический кружок в Детском доме творчества.

Никита Михайловский – трагическая ранняя смерть

Этого талантливого мальчика ждала трагическая судьба. После успеха фильма «Вам и не снилось…» все были уверены – впереди у Никиты еще много громких и ярких ролей. И он действительно получил актерское образование, снимался в кино, хотя такого успеха, как «Вам и не снилось…», ему не принес больше ни один фильм.

Никита рано женился, у него родилась дочь Соня. Но молодую жену и ее родителей напрягало «чересчур» открытое сердце Михайловского. В его квартире постоянно жили друзья – какие-то бездомные нищие художники и музыканты. Он их искренне любил и жил для них, отдавая все, что у него было, решая их проблемы, помогая деньгами. В общем, скоро последовал развод.

Никита был не только артистом, но и художником. Его второй супругой стала художница Катя. Они вместе устраивали выставки, отдавая все вырученные деньги на благотворительность. А в 1990 году врачи поставили Никите страшный диагноз – лейкемия.

Необходима была пересадка костного мозга. Деньги на сложную операцию собирали «всем миром», друзья Никиты обратились за помощью даже к Маргарет Тэтчер, премьер-министру Великобритании, — и она тоже помогла. Но никакие врачи не сумели спасти жизнь Никиты, и в 27 лет он умер, успев перед смертью обвенчаться с Катей.

Лидия Федосеева-Шукшина – в пятый раз замужем

Когда снимали «Вам и не снилось…», Лидия Федосеева-Шукшина (ей досталась роль мамы Романа, не одобряющей любви сына) была уже очень известной актрисой. Продолжала она много сниматься и потом. Сегодня 80-летняя Лидия Николаевна – жена продюсера Бари Алибасова, они поженились в ноябре 2018 года.

Ирина Мирошниченко – много снималась, несмотря на проблемы со здоровьем

Роль мамы Кати стала для Ирины Мирошниченко одной из самых звездных – зрители увидели на экране невообразимую белокурую красавицу, в которую влюблен молодой муж. В 1980 году актриса попала в аварию и получила травму позвоночника. С тех пор ее мучают боли в ногах, ей приходится то и дело проходить лечение. Но, несмотря на это, Мирошниченко до последнего времени много снималась и играла в театре. Сегодня ее можно увидеть в числе приглашенных звезд на различных ток-шоу.

Елена Соловей – эмигрировала в Америку

Умную, тонкую и все понимающую учительницу в фильме сыграла Елена Соловей. Вскоре после выхода «Вам и не снилось…» Елена Яковлевна уехала в США вместе с семьей. Там она стала очень востребованной актрисой, зрители могли видеть ее, например, в популярном сериале «Клан Сопрано».

Кроме того, Соловей работала на русском радио, была ведущей авторской программы, играла в театре и вела детскую театральную студию, преподавала актерское мастерство. Вместе с мужем она живет в загородном доме поблизости от Нью-Йорка, взрослые дети живут отдельно.

Альберт Филозов – востребованный актер, умер 3 года назад

Известного российского актера Альберта Филозова, исполнившего в фильме роль отца Ромки, не стало в 2016 году. Он успел сыграть десятки ролей в театре и кино. Никогда не пропускал съемки или репетиции, несмотря на плохое самочувствие, — долгое время он сражался с онкологией. Последний фильм с его участием – «Варавва» — вышел уже после смерти актера, в 2019 году.

Леонид Филатов – настоящая звезда, не стало в 2003 году

Харизматичный врач – любовник учительницы Татьяны Николаевны в элегантном костюме – в исполнении Леонида Филатова не мог не запомниться зрителям. Его уже прекрасно знали – к тому времени вышел фильм «Экипаж» и другие картины с его участием, так что женщины млели перед экраном, любуясь красавцем Филатовым.

Позднее Филатов сыграл еще десятки ролей в кино и на театральной сцене, а в 2003 году актера не стало.

Татьяна Пельтцер – любимая «бабушка» советского кино

Неподражаемую бабушку Ромки, притворяющуюся смертельно больной, сыграла народная артистка СССР Татьяна Пельтцер. Тогда ей уже было 77 лет, и она лихо курила в кадре, закинув ноги на стол, залезала на табуретку и убеждала внука в том, что «все у него еще будет». Татьяна Ивановна умерла в 1992 году, в возрасте 88 лет.

Елена Майорова – страшная смерть в молодости

Елена Майорова исполнила роль разбитной Катиной соседки, пытающейся «учить жизни» неопытную школьницу. Актриса прожила всего 39 лет. В 1997 году она погибла в огне, официальная версия гласит: «несчастный случай».

Вадим Курков – разбился в аварии

Погиб молодым и Вадим Курков, сыгравший друга Ромки – Сашу Рамазанова. В 37 лет он разбился в автокатастрофе.

А мы продолжаем пересматривать этот чистый, добрый и трогательный фильм о первой любви, и каждый раз верим, что все у ребят сложится хорошо, — несмотря на все препятствия, которые им чинят взрослые.

А вы сколько раз смотрели «Вам и не снилось…»?