Мама Ержана Максима: «Композиторы уже пишут песню для «Евровидения»

12-летний победитель «Голос. Дети» готовится представить Казахстан на международном конкурсе в польском Гливице и продолжает общаться с дочкой Алсу.

Шестой сезон проекта Первого канала «Голос. Дети» запомнился не только громким скандалом с накруткой голосов за дочь Алсу, но и открыл для слушателей множество юных талантов, одним из которых стал 12-летний казахстанец Ержан Максим. Одаренный мальчик благодаря этому телевизионному конкурсу стал народным любимцем и получил шанс уже сейчас начать активную сольную карьеру.

На этой неделе стало известно, что именно Ержану доверили представлять его родной Казахстан на международном конкурсе «Детское Евровидение», финал которого пройдет 24 ноября 2019 года в польском городе Гливице. В общей сложности в нем примут участие ребята из 19 стран. Соперниками Ержана Максима станут Георгий Ростиашвили из Грузии, Мелани Гарсия из Испании, Мила Морсков из Северной Македонии. Имена остальных финалистов будут объявлены до конца сентября.

«Чувствует большую ответственность перед народом Казахстана»

О том, как новость о предстоящей поездке Ержана на «Детское Евровидение» восприняла семья артиста и он сам, порталу Teleprogramma.pro рассказала мама мальчика — Гульмира Алибек.

«Он очень доволен, чувствует большую ответственность перед народом Казахстана. Конечно, он очень рад», — поведала мама.

С какой песней Ержан поедет в Польшу, пока неизвестно. По словам Гульмиры, это будет новая песня и она еще пока только в проекте.

«Мы сейчас занимаемся репертуаром, выбираем тематику. Выбрали двух композиторов, которые могут написать для Ержана подходящую песню. Они оба над этим работают, это ведь нелегкое дело. В итоге кто-то из них двоих станет автором песни для «Евровидения», но кто именно, мы пока не знаем».

Как и любая мама, Гульмира волнуется за своего ребенка и во всем поддерживает его. И конечно же, очень гордится его успехами.

«Это очень волнительно, что сын в таком возрасте многого достиг. Конечно, он заслуживает признания, он очень трудолюбивый мальчик, постоянно работает, занимается. Но он всё-таки еще ребенок и мы следим, чтобы у него было время и для игр, и для отдыха. У него всё по графику».

Семья Ержана только что вернулась из Турции и до сентября у него есть время на отдых. Потом же начнется активная подготовка к Евровидению и график станет более плотным.

Новых совместных песен с Микеллой Абрамовой пока не планируется

После финала «Голос. Дети» в интернет еще долго не стихали разговоры о дочери Алсу Микелле Абрамовой. Но дети доказали всем, что подобные взрослые проблемы в их мире легко решаются. В качестве доказательства Ержан и Микелла записали совместную песню «Эта любовь», клип на которую вышел 11 июля и с тех пор набрал уже почти 1,2 миллиона просмотров на YouTube.

Многие зрители, между тем, посчитали, что тема для песни была выбрана не совсем удачно. Мол, не рано ли 12-летнему мальчику и 11-летней девочке петь про любовь?

«Какая любовь? «Вместе весело шагать по просторам» и «Пропала собака живущая в нашем дворе»… Совсем с ума сошли!» — пишет один из пользователей в комментариях под видео.

Другие комментаторы, впрочем, похвалили ребят, и признались, что ждут от них новых совместных проектов.

Как рассказала нам Гульмира, о записи следующей песни Ержана и Микеллы говорить еще рано. Дети общаются и они довольны проделанной работой, но планов относительно сотрудничества они пока не строят. Не забываем, что Ержану сейчас нужно будет сосредоточиться на своем участии в «Евровидении», лишь после конкурса у него появится время для чего-то еще.

Мы желаем Ержану Максиму успехов в его творческой деятельности. А вы в финале детского конкурса песни «Евровидение» будете болеть за этого юного певца?