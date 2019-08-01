Звездные истории

Принца Чарльза предал друг незадолго до свадьбы с Дианой

Сын Елизаветы II пришел в ярость из-за поступка своего приятеля.

Принца Чарльза предал друг незадолго до свадьбы с Дианой
Диана устроила принцу Чарльзу сцену из-за мальчишника. Фото: Global Look Press

Принц Чарльз пришел в ярость из-за вероломства друга. Это случилось, когда Его Высочество ночью покидал элитный лондонский клуб Whites Club в Сент-Джеймсе.

Сын королевы закатил мальчишник, где рекой текло шампанское и дорогие вина. Предполагалось, что увеселительное мероприятие пройдет в секрете. Однако один из друзей шутки ради раскрыл локацию принца репортерам.

В результате его сняли, когда он изрядно навеселе покидал заведение и садился в машину, рассказала королевский эксперт Ингрид Сьюард в новой докленте канала Channel 5 «Чарльз и Ди: Правда за их свадьбой».

Это, разумеется, отнюдь не обрадовало Чарльза, когда на утро все газеты пестрели свидетельствами его ночных похождениях. Он пришел в ярость, ведь через несколько недель должна была состояться его свадьба.

В этот же день принц и Диана посетили садовую вечеринку в Букингемском дворце. Когда будущие супруги проходили мимо собравшихся, кто-то из них обронил фразу: «Удачи, дорогуша».

«Она остановилась в нескольких шагах от меня», — вспоминает свидетель этой сцены писатель Джон Эдвардс. «Прикрыв рукой рот, она застенчиво улыбнулась и сказала, что у них с Чарльзом был ужасный скандал из-за его мальчишника», — цитирует литератора Express.

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Принца Чарльза предал друг незадолго до свадьбы с Дианой
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