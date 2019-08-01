Звездные истории «Однажды в… Голливуде»: кто больше достоин «Оскара» — Ди Каприо или Питт
Звездные истории

«Однажды в… Голливуде»: кто больше достоин «Оскара» — Ди Каприо или Питт

Мария Горская

Один из них сможет претендовать на награду за главную роль, а второй — выступить в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

«Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино уже называют одним из лучших фильмов этого года. Яркий и сочный, он стал настоящей машиной времени, позволившей зрителю побывать в том Голливуде, каким он был более чем полвека назад, на закате его «золотого века».

Главных героев фильма — актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута — сыграли блистательные Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, и сделали это так хорошо, что, по мнению зрителей, заслужили по «Оскару». Их роли в картине были одинаково важны, но ведь две золотые статуэтки Американской киноакадемии за главную роль им никак не получить. Как же быть?

Эксперты мира кино считают, что большой проблемы тут не возникнет, ведь Лео и Брэд будут бороться за награды в разных номинациях: Ди Каприо может претендовать на «Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана, Питт — за роль второго плана. Обе звезды, таким образом, имеют одинаковые шансы украсить свою каминную полку еще одним трофеем.

Имена номинантов на премию «Оскар» в 24 номинациях будут объявлены в январе 2020 года, а церемония вручения наград состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года. Впереди — полгода ожидания, а пока портал Teleprogramma.pro предлагает вам проголосовать за лучшего, на ваш взгляд, актера из этих двоих.

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"Однажды в Голливуде"Брэд ПиттЛеонардо Ди Каприопремия «Оскар»

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«Однажды в… Голливуде»: кто больше достоин «Оскара» — Ди Каприо или Питт
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