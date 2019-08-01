Карпович призналась, что родила двоих детей от женатого мужчины

Экс-депутат Государственной думы, известная спортсменка Наталья Карпович, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что родила двух детей от женатого мужчины. Однажды она познакомилась с предпринимателем по имени Владимир. От него на свет появился сын Сергей и дочь Наталья. Любопытно, что к тому времени у нее уже было трое детей от разных отношений и мужчин.

«Я встретила в один день прекрасного мужчину. Он был для меня праздником и сказкой. Захватил душу и разум. Я просто болела им. Не знала, как дышать без него. При этом я осознаю, что сделала больно его жене. Он трудился бизнес-консультантом, когда мы встретились. Сразу подумала, что мне от него надо бежать, но он меня от себя не отпустил», — заявила спортсменка.

Как сказала Наталья Карпович, она прекрасно знала о сложностях у любовника в семье, но в детали не вникала. «Он просто давал мне, что я хотела. Я мечтала рожать от него детей. Он жил на две семьи, но Новый год встречал со мной», — сказала она.

Впрочем, и эти отношения Натальи Карпович зашли в тупик через несколько лет. Однажды она, по собственному признанию, сняла розовые очки. «Я поняла, что надо прекратить этот 161-й забег ада. Я просто спросила Володю, что происходит, но ответа не последовало. Тогда я поняла, что нам больше не надо общаться», — заявила Наталья Карпович.