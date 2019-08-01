Экс-бойфренд Милославской: «Я не верю в её роман с Петровым»

Анвар Халилулаев рассказал порталу Teleprogramma.pro о своей бывшей девушке, с которой они смогли остаться друзьями.

Новость о том, что у актера Александра Петрова появилась новая девушка, на этой неделе взволновала многих его поклонников. Как же так? На протяжении четырех лет звезда сериала «Полицейский с Рублевки» встречался с Ириной Старшенбаум и пара даже объявила о помолвке. Но внезапно любовь прошла и рядом с Сашей появилась другая его коллега — 24-летняя Стася Милославская.

В июне Сашу и Стасю вместе видели на фестивале «Кинотавр» в Сочи, а в июле она приезжала в Нижний Новгород на спектакль Петрова «Заново родиться». Сами актеры до сих пор официально не подтвердили свои отношения, но буквально на днях вместе пришли на специальный показ фильма «Гив ми либерти» в московский музей «Гараж».

На Милославскую в связи с этим обрушилась небывалая популярность. Петров старше ее на шесть лет и он уже знаменит, а девушка прославилась в основном ролью Кристины в сериале «Красные браслеты». Чем же смогла молодая актриса покорить Сашу и отбить его у Ирины?

Мы позвонили Стасе, чтобы спросить об этом, но она отказалась давать какие-либо комментарии. А вот её друг и по совместительству бывший парень Анвар Халилулаев оказался более общительным.

«Она прекрасно себя чувствует одна»

В прошлом году вместе с Милославской и Петровым он снимался в фильме «Стрельцов», но не заметил между коллегами никакой «искры». Да и сама Стася ничего ему не говорила, хотя они регулярно общаются. Анвар не верит новостям о романе подруги с кинозвездой и считает, что за отношения приняли обычную дружбу.

— Я на самом деле ничего о ней и Петрове не слышал, и у меня такое ощущение, что это, как и 99% всей появляющейся информации — просто слухи, — сказал Халилулаев корреспонденту Teleprogramma.pro.

Анвар — выпускник Щепкинского училища, а в кино он снимается аж с девятилетнего возраста. Зрителям этот симпатичный молодой человек знаком по таким фильмам и сериалам, как «Чернобыль: Зона отчуждения», «Палач», «Дневник доктора Зайцевой».

Он и Стася Милославская встречались непродолжительное время, но затем расстались.

— Люди сходятся и расходятся. Мы, как говорят, не сошлись характерами, но в итоге остались хорошими друзьями.

По словам молодого человека, Стася не из тех, кто расстается с одним парнем и тут же ищет другого.

— Насколько я знаю Стасю, она прекрасно себя чувствует одна, — поведал он.

А народ-то переживает!

Несмотря на то, что Петров и Милославская молчат о своих отношениях, не фотографируются вместе и не демонстрируют любовь в соцсетях, многие уверены, что их роман — это правда. На странице Стаси в Instagram многие пользователи подшучивают над парочкой и, как в ситуации с Леди Гагой, требуют, чтобы «угнанного» жениха вернули прежней владелице — Ирине Старшенбаум.

Ее пост, который был последним в момент появления новостей о разрыве Петрова с Ириной, собрал почти 700 шуточек, рецептов блинов и высказываний вроде «Не для тебя мать Петрова ягодку растила!»

Портал Teleprogramma.pro продолжает следить за происходящим и ждать новостей. А какая пара больше нравится вам — Петров и Старшенбаум или Петров и Милославская?