Какая диета помогает звезде «Склифосовского» Марии Куликовой оставаться стройной

Любой зритель, хоть иногда смотрящий телевизор, может навскидку назвать, как минимум, несколько фильмов и сериалов с Куликовой в главной роли. Но, пожалуй, самой яркой работой актрисы остается роль в медицинском сериале «Склифосовский».
Поклонников Марии Куликовой восхищает не только ее талант, но и превосходная физическая форма. Конечно, внешний вид очень важен для актрисы. Как же ей удается оставаться стройной и подтянутой?
Любит шашлыки и шампанское
Когда у Марии Куликовой спрашивают, какое для нее самое главное удовольствие в жизни, она называет три пункта. Первый – душевные посиделки с друзьями, с шашлыком и шампанским. Второе – кино. Наверное, это неудивительно – актриса должна любить кино. У Марии есть любимые кинозалы, а в них – любимые места, и она может, если позволяет время, посмотреть сразу несколько фильмов.
А третье удовольствие – сон. По мнению Куликовой, только выспавшись как следует, можно многое успеть за день. Если же выспаться не удается, она, чтобы взбодриться, любит выпить чашечку крепкого кофе и съесть кусочек горького шоколада, — как и всем людям с пониженным давлением, это ей очень помогает.
После праздников садится на диету
Понятное дело, постоянно придерживаться правильного питания невозможно. Бывают «срывы» и у Марии Куликовой. Например, как можно не позволить себе вкусненькое во время длинных зимних праздников?
Но потом, как признается актриса, она берется за себя всерьез. Уменьшает порции в несколько раз, отказывается от сладкого и мучного, мясо и рыбу для себя запекает в духовке и совершенно не употребляет соль.
Интересно, что свою семью в такие периоды Мария, наоборот, «закармливает». Сама почти ничего не ест, зато с помощью сына Вани, который обожает орудовать миксером, готовит для близких разные вкусности.
Сын долго не знал, что такое конфеты
Кстати, родившегося в 2011 году Ваню актриса не спешила приучать к сладостям. Мальчик привык лакомиться тем, что «водится» в доме, то есть горьким шоколадом, пастилой, мармеладом, а в качестве «основной еды» любит то же, что и его мама – гречневую кашу с грибами, сыр, фрукты, овощи.
Поэтому, когда его впервые в 4 года угостили леденцом на палочке, Ваня удивился и сначала даже не понял, что это такое.
Сама печет кексы
Однажды Мария Куликова присмотрелась к составу детского печенья, обозначенному на упаковке, — и пришла в ужас: сплошные красители, «ешки», консерванты… Тогда актриса принялась сама готовить выпечку для сына: яйца, мука, сахар, масло, сметана, ванилин, — ничего лишнего, зато очень вкусно и не так вредно, как из магазина.
Молочные продукты для семьи Мария предпочитает покупать фермерские, домашние. А ее любимые блюда – гречневая каша с луком и грибами, греческий салат, суши.
Любимые виды спорта – водные
Поскольку Мария Куликова проживает за городом, можно предположить, что она много занимается спортом – простор, вдали от городских проспектов… Актриса признается, что довольно много гуляет в свободное время, а вот бегать не очень любит – «нет куража», скучно, гораздо интереснее посещать фитнес-центр, где спортивные тренировки сочетаются с общением.
За городом есть возможность кататься зимой на коньках, съезжать с горки… Только вот зимние виды спорта – не для нее. Мария больше любит «летний» спорт – прыгает с вышки в воду, подолгу плавает с маской… К лыжам и конькам актриса относится с некоторой опаской и предпочитает не рисковать.
Кстати
В сериале «Две судьбы» Мария играла профессиональную пловчиху. И ей даже не пришлось дополнительно тренироваться – она с детства прекрасно плавает и ныряет, все школьные годы ходила в бассейн, и, если присмотреться к ее фигуре, можно понять: да, это – фигура пловчихи: достаточно широкие плечи и сильные ноги.
5 советов по питанию от Марии Куликовой
Чтобы выглядеть молодой и красивой, как Мария Куликова, попробуйте придерживаться некоторых правил, которые актриса выработала для себя:
- Избегайте «улучшенных» продуктов – например, кофе или чая без кофеина, обезжиренного молока… Чем меньше человек вмешивается и «улучшает», тем полезнее продукт.
- Если съесть маленькую порцию даже шоколадного торта – вреда это не принесет. Главное – ограничиться действительно маленькой порцией!
- Делайте домашнюю выпечку! Есть очень простые рецепты, на которые не уйдет много времени, зато получатся сладости без всякого вреда для здоровья.
- Если готовите мясо или рыбу, выбирайте запекание. И не солите – соль можно добавить в уже готовое блюдо, тогда ее потребуется намного меньше.
- Умывайтесь почаще минеральной водой – кожа будет сияющей, подтянутой и молодой.
Конечно, можно сказать, что Марии Куликовой просто повезло – у нее от рождения здоровая чистая кожа, а от плавания прекрасная фигура. И все-таки без труда, без работы над собой актриса не представляет своей жизни.
А как вы считаете – нужно ли заниматься своей фигурой, ограничивать себя, если и так неплохо выглядите?