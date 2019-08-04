Какая диета помогает звезде «Склифосовского» Марии Куликовой оставаться стройной

Мария Куликова уже который год продолжает оставаться одной из самых востребованных российских актрис. 4 августа она отмечает день рождения.

Любой зритель, хоть иногда смотрящий телевизор, может навскидку назвать, как минимум, несколько фильмов и сериалов с Куликовой в главной роли. Но, пожалуй, самой яркой работой актрисы остается роль в медицинском сериале «Склифосовский».

Поклонников Марии Куликовой восхищает не только ее талант, но и превосходная физическая форма. Конечно, внешний вид очень важен для актрисы. Как же ей удается оставаться стройной и подтянутой?

Любит шашлыки и шампанское

Когда у Марии Куликовой спрашивают, какое для нее самое главное удовольствие в жизни, она называет три пункта. Первый – душевные посиделки с друзьями, с шашлыком и шампанским. Второе – кино. Наверное, это неудивительно – актриса должна любить кино. У Марии есть любимые кинозалы, а в них – любимые места, и она может, если позволяет время, посмотреть сразу несколько фильмов.

А третье удовольствие – сон. По мнению Куликовой, только выспавшись как следует, можно многое успеть за день. Если же выспаться не удается, она, чтобы взбодриться, любит выпить чашечку крепкого кофе и съесть кусочек горького шоколада, — как и всем людям с пониженным давлением, это ей очень помогает.

После праздников садится на диету

Понятное дело, постоянно придерживаться правильного питания невозможно. Бывают «срывы» и у Марии Куликовой. Например, как можно не позволить себе вкусненькое во время длинных зимних праздников?

Но потом, как признается актриса, она берется за себя всерьез. Уменьшает порции в несколько раз, отказывается от сладкого и мучного, мясо и рыбу для себя запекает в духовке и совершенно не употребляет соль.

Интересно, что свою семью в такие периоды Мария, наоборот, «закармливает». Сама почти ничего не ест, зато с помощью сына Вани, который обожает орудовать миксером, готовит для близких разные вкусности.

Сын долго не знал, что такое конфеты

Кстати, родившегося в 2011 году Ваню актриса не спешила приучать к сладостям. Мальчик привык лакомиться тем, что «водится» в доме, то есть горьким шоколадом, пастилой, мармеладом, а в качестве «основной еды» любит то же, что и его мама – гречневую кашу с грибами, сыр, фрукты, овощи.

Поэтому, когда его впервые в 4 года угостили леденцом на палочке, Ваня удивился и сначала даже не понял, что это такое.

Сама печет кексы

Однажды Мария Куликова присмотрелась к составу детского печенья, обозначенному на упаковке, — и пришла в ужас: сплошные красители, «ешки», консерванты… Тогда актриса принялась сама готовить выпечку для сына: яйца, мука, сахар, масло, сметана, ванилин, — ничего лишнего, зато очень вкусно и не так вредно, как из магазина.

Молочные продукты для семьи Мария предпочитает покупать фермерские, домашние. А ее любимые блюда – гречневая каша с луком и грибами, греческий салат, суши.

Любимые виды спорта – водные

Поскольку Мария Куликова проживает за городом, можно предположить, что она много занимается спортом – простор, вдали от городских проспектов… Актриса признается, что довольно много гуляет в свободное время, а вот бегать не очень любит – «нет куража», скучно, гораздо интереснее посещать фитнес-центр, где спортивные тренировки сочетаются с общением.

За городом есть возможность кататься зимой на коньках, съезжать с горки… Только вот зимние виды спорта – не для нее. Мария больше любит «летний» спорт – прыгает с вышки в воду, подолгу плавает с маской… К лыжам и конькам актриса относится с некоторой опаской и предпочитает не рисковать.

Кстати

В сериале «Две судьбы» Мария играла профессиональную пловчиху. И ей даже не пришлось дополнительно тренироваться – она с детства прекрасно плавает и ныряет, все школьные годы ходила в бассейн, и, если присмотреться к ее фигуре, можно понять: да, это – фигура пловчихи: достаточно широкие плечи и сильные ноги.

5 советов по питанию от Марии Куликовой

Чтобы выглядеть молодой и красивой, как Мария Куликова, попробуйте придерживаться некоторых правил, которые актриса выработала для себя:

Избегайте «улучшенных» продуктов – например, кофе или чая без кофеина, обезжиренного молока … Чем меньше человек вмешивается и «улучшает», тем полезнее продукт.

Если съесть маленькую порцию даже шоколадного торта – вреда это не принесет. Главное – ограничиться действительно маленькой порцией!

Делайте домашнюю выпечку! Есть очень простые рецепты, на которые не уйдет много времени, зато получатся сладости без всякого вреда для здоровья.

Если готовите мясо или рыбу, выбирайте запекание. И не солите – соль можно добавить в уже готовое блюдо, тогда ее потребуется намного меньше.

Умывайтесь почаще минеральной водой – кожа будет сияющей, подтянутой и молодой.

Конечно, можно сказать, что Марии Куликовой просто повезло – у нее от рождения здоровая чистая кожа, а от плавания прекрасная фигура. И все-таки без труда, без работы над собой актриса не представляет своей жизни.

А как вы считаете – нужно ли заниматься своей фигурой, ограничивать себя, если и так неплохо выглядите?