«Природа нам отвечает»: Дроздов, Запашный и другие звезды высказались о пожарах в Сибири

Знаменитости считают, что в соцсетях снова подняли хайп

В последнее время в новостях говорят только о пожарах. Огромные площади леса объяты огнем в России, Гренландии и на Аляске. Глобальной проблемой обеспокоился голливудский актер, обладатель премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо, который посвятил происходящему пост в Instagram. Портал Teleprogramma.pro, узнал что по поводу буйства стихии думают российские знаменитости.

«Природа нам отвечает»: Николай Дроздов

Ученый-зоолог, профессор и путешественник Николай Дроздов обратил внимание на то, что бушующие в Сибири пожары — это лишь верхушка айсберга. По мнению ведущего программы «В мире животных», проблема гораздо глубже. Когда речь идет о глобальном потепление, то обвинять отдельных людей в халатности или непрофессионализме, не имеет смысла.

«То, что сейчас происходит в России — это не уникальность. Смена климата, глобальное потепление коснулись всех стран. Цунами, землетрясения, наводнения, пожары — это все пазлы одной целой картинки.

Посмотрите, какое аномально жаркое лето в этом году в Европе: во Франции жара +50 градусов по Цельсию. А что происходит в Африке? Если раньше континент ассоциировался с национальными танцами, то сейчас — с отсутствием не только еды, но и воды. Недавно прочел злую шутку на эту тему: «Пришел на вечеринку в афинском стиле. Не было ни еды, ни воды».

Поколения людей загрязняли окружающую среду — отходы от работы крупных промышленных предприятий, выхлопные газы, не переработанный мусор. В Мировой океан ежегодно сбрасывают восемь миллионов тонн пластика. Природа нам отвечает», — прокомментировал Николай Николаевич.

Эдгар Запашный:«Когда горел Лос-Анджелес никто не говорил, чтоб срочно тушили»

Дрессировщик Эдгар Запашный считает, что нет смысла писать комментарии в соцсетях и ставить лайки под эмоциональными постами. Это никак не поможет в тушении пожаров. Но, возможно, научит нас всех относиться к природе бережнее.

«Когда я не обладаю экспертным мнением и знаниями в определенном вопросе, то я прислушиваюсь к тем, кто компетентен. Сейчас одни говорят, что тушить бесполезно из-за засухи. Сколько бы тонн воды не выливали пожарные, сложились такие климатические условия, что это не поможет. Другие говорят, что предотвратить ситуацию можно было бы, если бы соответствующие меры были предприняты заранее. Я надеюсь, что люди, которые не провели профилактику и допустили такой страшный пожар, будут наказаны.

Если говорить о том, что происходит в Instagram — это просто хайп. Трагедия в Кемерово, когда многие знаменитости писали гневные посты и перепечатывали недостоверную информацию, нас ничему не научила. Тогда после всего написанного только телеведущая Ксения Бородина набралась мужества и извинилась перед общественностью. Остальные промолчали. Сейчас все повторяется.

Пожары, в том числе и крупные, происходят постоянно. Большой очаг в Африке, в прошлом году горел Лос-Анджелес. Никто же не кричал: «Срочно тушите!». Все понимали, что пожарные делают все возможное.

Как говорил Майкл Джексон: «Хочешь изменить мир, начни с человека в зеркале». Мы не можем потушить пламя. Глупо говорить: «Пойдем с ведрами в Сибирь». Люди, которые это пишут, слабо представляют, что такое, когда горит несколько миллионов гектаров леса. И как быстро распространяется пламя. Но мы можем начать с себя. Вы хотя бы раз видели, чтобы люди выбрасывают бычки из пепельницы в автомобилях? Я лично нет, потому что пепельницами у нас не пользуются. Окурки из окон выбрасывают на дрогу, на трассу, рядом с лесными насаждениями. И вот результат», — поделился своим мнением Эдгар Запашный.

Виталий Гогунский: «Мы не властны над стихией»

Звезда сериала «Универ. Новая общага», актер Виталий Гогунский уверен, что в этот раз природа показала, кто в доме хозяин. Человек должен сделать выводы из происходящего.

«Спасибо, что позвонили и поставили меня в один ряд с Леонардо Ди Каприо. Очень приятно. Я сам видел в Instagram много комментариев по этому поводу, но, к сожалению, я не обладаю экспертными знаниями. Могу только поделиться человеческим мнением и сказать, что мне очень жаль. Я согласен с Ди Каприо, потому что этот ужас не может не вызвать беспокойства у всех. Горят леса, гибнут животные…

Нужно понимать, что человек — гость на этой планете. Нам нужно научиться относиться к природе бережно. Как бы мы не хотели верить, что можем все, такие экологические катастрофы показывают, что мы не властны над стихией. Природа очень важна для человека. Без нее мы не сможем существовать. Я верю, что сотрудники МЧС делают все возможно, чтобы справиться с огнем», — подытожил Виталий Гогунский.

Напомним, ряд российский артистов высказали свое мнение по поводу пожаров в Сибири и призвали сотрудников МЧС ликвидировать огонь (как-будто они этого не делают — Прим. Ред.). С аналогичными выступления выступили исполнители Сергей Зверев, Монеточка и рэпер Баста. А юморист Максим Галкин назвал происходящее в Instagram модной истерией. Король эстрады Филипп Киркорова подписался под каждый словом Галкина.

Читатели портала Teleprogramma.pro, а что думаете вы по поводу пожаров Сибири? Мнение кого из звезд вы разделяете, а с кем категорически не согласны? Пишите в комментариях, обсудим.