Ливанов признался, что чувствует вину после смерти сына от Безруковой

Актер театра и кино Игорь Ливанов, экс-супруг актрисы Ирины Безруковой, заявил, что чувствует за собой определенную вину после смерти сына Андрея. 25-летний молодой человек скоропостижно скончался в своей квартире, ударившись головой.

В эфире программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», был приведен фрагмент программы «Раскрывая тайны звезд. Игорь Ливанов». Тогда актер рассказал о смерти сына. «Он — абсолютный ангел. Эта жизнь была слишком жестокая для него. Не мог я его защитить, не мог. Мы с ним говорили двенадцатого числа по телефону. Четырнадцатого его не стало. А я был в Астрахани в этот момент. Играл в спектакле. И что-то… Ну вот есть у меня этот момент», — заявил актер, который чувствует и свою вину в этой трагедии.

Между тем его бывшая супруга Ирина Безрукова сказала, что Ливанов потерял уже второго ребёнка. Ранее в железнодорожной катастрофе погибла его дочь от предыдущего брака.

«Сейчас у Игоря двое детей от другой женщины. Двое сыновей. Никогда не знаешь, что плохо, а что хорошо. Может и лучше, что мы много лет назад расстались. Зато теперь у него двое сыновей. Андрей очень любил своего кровного братика. Мы вместе для него покупали подарки. После смерти сына я старалась вести себя достойно. Удержалась от многих вещей. Не стала, к примеру, пить, хотя могла сорваться. Не употребляла транквилизаторы. Знаю, что Андрею понравилось бы мое поведение», — сказала актриса.