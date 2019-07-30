Звездные истории

Ливанов признался, что чувствует вину после смерти сына от Безруковой

По слова актера театра и кино, он не смог защитить своего ребенка.

Ливанов признался, что чувствует вину после смерти сына от Безруковой
Игорь Ливанов вспомнил смерть сына/globallookpress.com

Актер театра и кино Игорь Ливанов, экс-супруг актрисы Ирины Безруковой, заявил, что чувствует за собой определенную вину после смерти сына Андрея. 25-летний молодой человек скоропостижно скончался в своей квартире, ударившись головой.

Ирина Безрукова с сыном. Фото
Ливанов чувствует свою вину в потере сына от Безруковой/globallookpress.com

В эфире программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», был приведен фрагмент программы «Раскрывая тайны звезд. Игорь Ливанов». Тогда актер рассказал о смерти сына. «Он — абсолютный ангел. Эта жизнь была слишком жестокая для него. Не мог я его защитить, не мог. Мы с ним говорили двенадцатого числа по телефону. Четырнадцатого его не стало. А я был в Астрахани в этот момент. Играл в спектакле. И что-то… Ну вот есть у меня этот момент», — заявил актер, который чувствует и свою вину в этой трагедии.

Между тем его бывшая супруга Ирина Безрукова сказала, что Ливанов потерял уже второго ребёнка. Ранее в железнодорожной катастрофе погибла его дочь от предыдущего брака.

«Сейчас у Игоря двое детей от другой женщины. Двое сыновей. Никогда не знаешь, что плохо, а что хорошо. Может и лучше, что мы много лет назад расстались. Зато теперь у него двое сыновей. Андрей очень любил своего кровного братика. Мы вместе для него покупали подарки. После смерти сына я старалась вести себя достойно. Удержалась от многих вещей. Не стала, к примеру, пить, хотя могла сорваться. Не употребляла транквилизаторы. Знаю, что Андрею понравилось бы мое поведение», — сказала актриса.

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Андрей ЛивановИгорь ЛивановИрина БезруковаПрограмма "Судьба человека"

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Ливанов признался, что чувствует вину после смерти сына от Безруковой
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