За веснушки: как Меган Маркл задала тренд естественной красоты

Эксперт портала Teleprogramma.pro считает, что истоки отношения Маркл к красоте надо искать в ее американском прошлом.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала приглашенным редактором британского Vogue и ввела моду на веснушки. Бывшая актриса запретила ретушировать фотографии тех 15 знаменитостей, которых она выбрала для обложки сентябрьского номера. Мол, красота в естественности, а не в фотошопе.

Что на уме у принцессы из Голливуда, мы не знаем, но эксперт портала Teleprogramma.pro бьюти-блогер Лилиана Момотина подозревает, что это все из-за американского прошлого Меган.

Меган не любит себя переделывать

Невероятно, но факт — Маркл, в отличие от жены принца Уильяма Кейт Миддлтон, никогда не обвиняли в использовании «уколов красоты». Таблоиды часто обсуждают ее манеры и характер, а внешность герцогини не вызывает вопросов. При этом стоит отдать Меган должное — она использует минимум косметики.

«Судя по фото, супруга принца Гарри наносит на кожу тональное средство невероятно легкой текстуры. Это не плотный крем, а что-то вроде кушона (жидкая тональная основа на губке, наносится с помощью спонжа — Прим. Ред.), который позволяет придать коже сияющей вид, но не скрывает недостатки и мелкие морщинки.

Я считаю, что Меган пользуется хайлайтером (средство для придания коже мерцания — Прим. Ред.) — его можно заметить на спинке носа и скулах. Скулы подчеркивает с помощью коричневых румян. На губы наносит прозрачный или бледно-розовый блеск. Все! Это действительно самый минимум, который только можно представить», — заключила эксперт портала Teleprogramma.pro.

Бывшая актриса и до брака с принцем не красила волосы, не наращивала ресницы и делала аккуратный маникюр на коротких ногтях. Но не только это бросается в глаза. Кажется, что после того, как Меган родила сына Арчи, она совершенно не комплексует из-за своих форм. Маркл подбирает платья, которые корректируют фигуру в лучшую сторону, но не худеет (как это делала та же Кейт — Прим. Ред.). И от этого она не выглядит менее счастливой. Это ли не тренд на естественную красоту?

В Америке давно любят себя такими, какими есть

Эксперт считает, что если в 90-х голливудские красотки пропагандировали недостижимые стандарты — пресловутые 90*60*90, длинные ноги и идеальные, словно кукольные, лица — то сейчас ситуация изменилась. Для того, чтобы быть красивой, не нужно идти к пластическому хирургу. Нужно полюбить себя таким, какой ты есть.

«Когда умер дизайнер Карл Лагерфельд, говорили, что вместе с ним умерла эпоха анорексичных моделей. Он оставался, пожалуй, единственным дизайнером высокой моды, который не шил одежду для женщин с размером более M. И на его показах нельзя было увидеть моделей plus size. То, что в 90-е было обыденность, теперь — уникальность, потому что сейчас женщина с пышными формами вполне может реализовать себя там, куда 20 лет назад боялась даже смотреть!

Щербинка между зубами — не повод идти к стоматологу. Модель Слик Вуд, конечно, не Ирина Шейк, но ведь ей всего 21. Кто знает, что будет дальше? На данный момент эта девочка с большой щелью между передними зубами невероятно востребована и популярна в США.

«А модель Винни Харлоу? Она не ретуширует пигментацию по всему телу. Девушка гордится тем, что выделятся на фоне других однотипных моделей. Я думаю, что Меган впитала эту культуру и сейчас пропагандирует ее в британском обществе», — заявила Лилиана.

Ну, а получится ли у свободолюбивой Маркл найти поддержку у поданных, покажет время. Может, совсем скоро Instagram британцев наводнят фотографии морщинистых женщин с веснушками.

А как вы относитесь к своим недостаткам? Как к изъяну или как к изюминке? Делитесь своим мнением в комментариях.