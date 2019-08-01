Короли тоже плачут: громкие придворные скандалы, которые потрясли мир 

При взгляде на аккуратные прически и выверенные улыбки членов королевских семей простому человеку кажется, что они во всем безупречны. Но это далеко не так.

Принцы и принцессы, герцоги и герцогини, короли и королевы – живые люди, им тоже присущи слабости, они тоже совершают ошибки. Некоторые из этих ошибок становятся причинами громких скандалов, которые обсуждает – без преувеличения – весь мир.

Эдуард VIII — дядя Елизаветы II , королевы Великобритании – отрекся от короны ради любви

Помните, как пела когда-то Алла Пугачева «Но что ни говори, жениться по любви не может ни один король!»? А вот Эдуард VIII все-таки женился на любимой женщине, правда, ради этого ему пришлось отречься от престола. Это произошло в 1936 году.

Его избранница на самом деле мало подходила монарху могущественной европейский державы: Уолли Симпсон была дважды разведенной американкой, и общественность негодовала: эта свободолюбивая особа вовсе не скрывала своих связей с женатыми мужчинами, а еще крутила роман с ирландским герцогом.

Конечно, грянул скандал. Но король оказался упрямым. Он сказал, что считает невозможным выполнять королевские обязанности без поддержки любимой женщины, и отрекся от короны.

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Нет, он не оказался на улице без средств к существованию, — все-таки королевская кровь. Ему оставили титул герцога Виндзорского и позволили стать губернатором Багамских островов. Вместе с любимой женой Эдуард поживал во Франции и, похоже, был счастлив, — несмотря на отсутствие детей.

Принцесса Маргарет – м ладшая сестра Елизаветы II – тусовщица и любительница выпить

Родившуюся в 1930 году Маргарет называли «мятежной принцессой». Девушка «зажигала» по-взрослому: тусовалась с рок-музыкантами, танцевала рок-н-ролл, курила и любила выпить. Кроме того, младшая сестренка Елизаветы, в отличие от нее, была настоящей красоткой. Маргарет охотно посещала модные показы, дружила с модельерами, среди которых был сам Кристиан Диор.

Британский народ не мог налюбоваться на веселую хорошенькую принцессу, а вот семья всячески демонстрировала недовольство ее недостойным поведением. Последней каплей стал роман 22-летней принцессы с конюхом Питером Таунсендом. Вообще-то он был капитаном британских ВВС, а при дворе выполнял обязанности конюшего и учил Маргарет верховой езде.

Родню Маргарет возмутил такой выбор, тем более что Таунсенд был на 16 лет старше, разведен и с двумя детьми. Но ведь сердцу не прикажешь…

И все же их разлучили. Таунсенда отправили служить подальше от королевского дворца, за границу. Через 3 года Маргарет вышла замуж – ее суженый работал фотографом, хотя и имел дворянские корни. Счастья ей этот брак не принес, хотя она и родила двоих детей. В 1978 году Маргарет развелась и доживала свой век в одиночестве. Ее сгубил инсульт в 72 года.

Принц Эндрю — сын Елизаветы II – крутил роман с Деми Мур

О третьем ребенке королевы Елизаветы II не принято говорить в обществе. В 1986 году он женился на «простолюдинке» — его невеста работала специалистом по связям с общественностью. Вскоре на свет появились две девочки – Беатрис и Евгения, получившие титулы принцесс.

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А через 10 лет после свадьбы принц Эндрю развелся с женой. Прошло еще 10 лет, и вдруг королевская семья с ужасом узнает, что у немолодого Эндрю роман с многодетной голливудской актрисой Деми Мур! Конечно, королева употребила все свое влияние, чтобы разлучить влюбленных. У нее получилось.

Принц Гарри – внук Елизаветы II – «рыжий хулиган»

Младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы с самого детства не напрягался: учился кое-как, дрался, в юности не отказывался покурить или выпить спиртного… Однажды разгневанный отец отправил Гарри чистить свинарник – наказал за нацистскую форму, в которой сыночек явился на маскарад.

«Рыжий хулиган», как прозвали Гарри, тусил напропалую, играл в бильярд на раздевание, заводил интрижки с девицами…

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В то же время Гарри достойно служил в армии, а еще продолжал начатые принцессой Дианой благотворительные проекты. Когда пришло время жениться, принц выбрал разведенную американскую актрису – ну, вы знаете, Меган Маркл. Бабушка была не в восторге, но смирилась. А Гарри, похоже, наконец остепенился.

Хуан Карлос I – экс-король Испании – разрешил однополые браки

Хуан Карлос I правил Испанией почти 40 лет. Его самым скандальным указом стало разрешение однополых браков в Испании в 2005 году. Король имел нахальство ослушаться Римскую католическую церковь, которая выразила свой протест. За год после подписания указа в стране было зарегистрировано 4500 таких браков.

После этого указа он правил еще 9 лет, несмотря на недовольство большинства подданных, и только в 2014-м отрекся от престола в пользу принца Фелипе – своего сына.

Принцесса Кристина – дочь Хуана Карлоса I – расхитительница королевской казны

50-летнюю принцессу Испании Кристину обвинили в очень серьезном преступлении – финансовых махинациях. На это принцесса пошла ради мужа – успешного гандболиста. Парень желал развить свой спортивный фонд, и для этого парочка похитила государственные средства на 6 миллионов евро.

Это произошло в 2016 году. Спустя год (все это время длилось следствие) принцессу все-таки оправдали – она утверждала «Не виноватая я!», мол, мошенничеством занимался супруг, а она ничего не знала. Мужу-гандболисту дали 6 лет тюремного заключения.

Принцесса Стефания – дочь князя Монако – снималась в откровенных клипах и родила вне брака

Ренье III, князь Монако, женился в свое время на голливудской актрисе Грейс Келли. Это тоже было скандальным решением, но еще большее возмущение вызвала его супруга, которая, будучи княгиней, захотела вновь сниматься в кино.

Время шло, нравы становились более свободными, и, когда их младшая дочь, принцесса Стефания, выразила желание стать актрисой, никто уже особо не сопротивлялся.

В 1982 году произошла трагедия: Стефания (ей тогда было 17 лет) вместе с матерью попала в аварию. Грейс Келли погибла, а Стефания потеряла память. Спустя 4 года принцесса представила клип на свою песню «Ураган», в котором снялась в откровенном купальнике.

Замужем Стефания побывала дважды – за своим телохранителем и за цирковым акробатом. Всего у принцессы трое детей, причем младший ребенок рожден вне брака.

Как мы видим, приватная жизнь особ королевских кровей далека от безупречности. Но, может быть, и не стоит их за это осуждать? Ведь они, как и все люди, тоже имеют свои страсти, мечты и желания. Как вы думаете?