«Не будь Гагой»: пользователи #Гагачата переключились на новую девушку Петрова

В Интернете снова бурлят страсти после новости о том, что актер Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум и закрутил роман со Стасей Милославской.

Неравнодушные к чужому горю пользователи Сети не могли оставить это происшествие без внимания. Помня о недавней волне хейтерства, пролившейся на страничку певицы Леди Гага из-за того, что та якобы увела у Ирины Шейк Брэдли Купера, поклонники Ирины Старшенбаум и Александра Петрова набросились на Стасю на ее страничке в instagram.

Гагачат без упоминания Гаги – не Гагачат

ohlala_183: «Понасмотрятся на всяких Гаг и тоже с чужими мужиками начинают гулять. Тьфу, срамота!»

prosto66999: «Ладно, Гага — жучка заморская, но ты-то куда? Верни Петрова!!!»

Шутливые и не очень комментарии касаются чего угодно, кто-то даже пишет частушки

t.k_wer: «Мне милёнок изменил с Тоненькою красавицей. Пусть теперь с «доской» гуляет, Раз со мной не нравится».

im_miss_sunshine_: «Наши Саши лучше ваших, наши Саши красивей, мы за нашего Петрова наваляем…»

Не обходится и без ведьминских пугалок. Впрочем, всем понятно, что это шутки

uporotaja_lisa: «Ну шо, сама вернёшь или по старой схеме — мыло в огород?»

nvarta_777_: «Приворот и отворот. Потомственный мастер. Выезд со своей отверткой: 55-66-**»

И куда же «халаты», как себя называют хейтеры из Гагачата без вездесущих рецептов? Борщ, настоящий казахский бешбармак – все с пылу, с жару!

Shchebolevaj: «Бабы любимые, чё с куриной грудкой сделать диетическое?»

mamalife.ru: «А дайте тот рецепт борща, а то не сохранила»

ele5526: «Халаты! Я раков наварила! Целое ведро!!! Все ко мне))) Петров, ну ты понял, домой!»

tatalana04: «Где купить розовый майонез для селедки под шубой?»

Пользователи уже предлагали Гаге Панина вместо Купера. Теперь его же предлагают Стасе

na__mars: «Про Панина писали? Тяжелую артиллерию сюда надо»

dream98786: «Саша, если ты в заложниках, моргни 2 раза»

Alinaalinskaya: «Может, хоть тут замуж выйду… Ищу мужа»

Ostatk: «Крым вернули, бредли не вернули, Сашка пока под вопросом»

Стасю хоть и в шутку, но обвиняют в том, что она «угнала» мужика, чтобы сделать популярной свою страничку

obsession_avv: «Теперь бабы будут специально чужих мужиков угонять чтобы повысить активность на своих страничках»

babuwka_u_podezda: «Кого мне отбить, чтобы чат переехал в мою группу и поднял активность коммами?»

Когда наши сограждане третировали комментариями инстаграм Леди Гага, кто-то выдвинул новую идею: писать знаменитостям не из-за того, что они там где-то с кем-то начали новые отношения, а для того, чтобы сделать что-то полезное.

Тогда Гагачат переехал на страничку Леонардо Ди Каприо с просьбой спасти Байкал. Судя по всему, теперь это придется делать Стасе Милославской на пару с Александром Петровым.

margaritakrifia7: «Увела Петрова — очисти карму, спасай Байкал!»

arina_nyanya_pushkina: «Бабу на бабу менять — только время терять, Санёк! Уж лучше спаси Байкал!»

Много полезного можно найти теперь на страничке Стаси Милославской. И получить ответ по домашнему хозяйству получится быстрее, чем в Гугле. Наш народ всегда был легок на подъем, если только можно где-то посмеяться. А уж если нужно наказать смехом того, кто где-то неправ – это всегда пожалуйста.

Вот так иногда приходит известность: не через роли в фильмах, не через добрые дела по спасению Байкала или Сибири, а после того, как вскрывается любовная интрижка с известным актером.

А вам понравилась наша подборка? Мы — смеялись!