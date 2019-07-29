Дочь музыканта и анорексичка из «Красных браслетов»: что известно о новой девушке Петрова

Teleprogramma.pro выяснила, кто увёл Сашу Петрова от Ирины Старшенбаум.

Актёр Саша Петров, как многие уже знают, недавно лишился ролей в самых популярных проектах, где он участвовал — во франшизе «Гоголь» и сериале «Полицейский с Рублёвки». А вот в любви ему повезло — Саша встретил свою любовь, причем чувства оказались такими сильными, что парень уже расстался с Ириной Старшенбаум и с головой ушел в новый роман.

Возлюбленной Саши стала его коллега, 24-летняя Стася Милославская, которую, несмотря на её пока не слишком богатый послужной список, многие зрители всё равно успели запомнить.

Что же известно об этой молодой актрисе? Портал Teleprogramma.pro готов поделиться с вами некоторыми интересными фактами из её жизни.

Дочь музыканта и подруга Таисии Вилковой

Анастасия Петровна Милославская родилась 4 мая 1995 года в Москве. Её отец — музыкант, композитор и руководитель художественного ансамбля, развелся с женой, когда Стася была еще маленькой, но девочка тем не менее выросла творческой личностью, как папа. Правда, в отличие от него, она решила стать не музыкантом, а актрисой. На кадрах домашнего видео, которое есть в аккаунте девушки, она, совсем юная, рассказывает о своих талантах.

В 2013 году она поступила в Школу-студию МХАТ, на курс Евгения Александровича Писарева. Вместе с ней, кстати, училась еще одна известная молодая звезда отечественного кино Таисия Вилкова, знакомая многим по сериалу «Деффчонки», и талантливый актер Филипп Ершов.

Примерно тогда же началась её кинокарьера. В 2014 году Стасю пригласили в сериал «Красные браслеты» — российскую адаптацию испанского сериала Pulseras Rojas. Она сыграла там Кристину — девушку, попавшую в больницу с анорексией, которая питает чувства к двум одноногим подросткам, и никак не может выбрать кого-то одного.

Еще одним серьезным фильмом, где она получила одну из главных ролей, стала «Коробка», там Стася предстала перед зрителем в образе девушки дворового футболиста, героя Сергея Романовича (Андрей из «Ольги»).

Многие из нас также могли увидеть Милославскую на страницах журналов. Правильные черты лица и модельная худоба (собственно, та самая, что подарила ей роль в «Красных браслетах») делают её мечтой любого фотографа.

С Петровым познакомилась на съемках «Стрельцова»

Минувший год выдался для Стаси «урожайным» на роли в кино.

«Алло, Дед Мороз, я в этом году собой горжусь. Правда. Поняла, что одной быть не страшно. Одной мне море по колено. Я фехтовала по 12 часов, параллельно боролась с пневмонией, осваивала скрипку, была рок-звездой, интердевочкой, гимнасткой, женой советского футболиста», — написала актриса на своей странице в Instagram 30 декабря 2018 года.

Упомянутая ею жена советского футболиста — это Алла Стрельцова, роль которой девушка исполнила в фильме «Стрельцов». А самого Эдуарда Стрельцова, легендарного игрока столичного «Торпедо», играл Александр Петров. Именно там, на съемках, они познакомились и там началась их история любви.

Сблизивший их «Стрельцов» выйдет на экраны весной 2020 года.

Актрису обвиняют в «угоне» Петрова у Старшенбаум

Как только появилась новость о том, что Милославская — новая девушка Саши Петрова, её страницы в соцсетях тут же атаковали сотни любопытных киноманов, падких до сплетен и скандалов, над которыми можно посмеяться. Среди них оказалось немало участников знаменитого #Гагачата, оккупировавших страницу в Instagram Леди Гаги после того, как та якобы увела у российской модели Ирины Шейк её парня Брэдли Купера.

Проведя параллели между этими двумя историями и смекнув, что здесь «пострадавшую» тоже зовут Ириной, шутники принялись под последним постом Милославской требовать, чтобы она вернула Петрова его бывшей девушке.

Teleprogramma.pro надеется, что Стася и её новый парень смогут справиться со столь неожиданным всплеском внимания к их паре, а Ирина Старшенбаум вскоре найдет себе, как говорится, кого-то получше. И конечно, хочется верить, что любовь и жизненные перемены вдохновят всех участников этой истории на новые роли.