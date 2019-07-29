Алана Мамаева: «Свекор выделяет мало денег на оплату няни, водителя и детсада»

Кроме того, супруга футболиста сборной России помогает жертвам пластического хирурга из Краснодара и ей нужны на это деньги. Об этом и не только девушка рассказала Teleprogramma.pro.

Жена футболиста Павла Мамаева Алана выставила в Instagram объявление о продаже Mercedes Brabus, который принадлежит полузащитнику клуба «Краснодар». На вопросы подписчиков, почему супруга распродает имущество мужа, женщина ответила, что все деньги забрал отец Павла и семье не на что жить. Так ли это? Алана Мамаева рассказала порталу Teleprogramma.pro подробности сложившейся ситуации.

«Я дождусь Пашу»

О том, что в семей футболиста Павла Мамаева не все гладко, Алана сообщила в Instagram. В посте она сообщила, что свекор забрал деньги и обещает вернуть их сыну, когда тот выйдет из колонии. Правда, потом молодая мать удалила сообщение в соцсети.

«Не переживайте. У нас эта ситуация длится с начала ареста — это долгая история. Я просто жду, пока муж выйдет из тюрьмы и этот бред уже закончится. Осталось немного. Не буду ничего предпринимать (имеется в виду решение вопроса в правовом русле. — Прим. ред.). Я дождусь Пашу. Десять месяцев прожили и сейчас проживем.

Он (Константин Мамаев, отец Павла. — Прим. ред.) выделяет минимум денег на оплату няни, водителя и детского сада. На этом все», — призналась Алана Teleprogramma.pro.

«Нужны деньги на пациентов»

Алана стала вдохновителем и движущей силой собственного проекта, который помогает жертвам пластической хирургии. Благодаря ее стараниям, в России узнали о «докторе Франкенштейне» — пластическом хирурге из Краснодара, которая изуродовала немало женщин. Сейчас Алана помогает ее жертвам.

«У меня еще 4 пациента, с которыми нужно довести дела до конца. И там нужны деньги. Я не ищу инвесторов, все делаю сама: занимаюсь поиском хирурга, договариваюсь о бесплатной операции, а все остальные расходы: перелеты, анализы, снимки и т. д. — оплачиваю из своего кошелька.

После операции пострадавшие живут у меня, так как сейчас нет средств, чтобы снимать им дополнительное жилье. Операции мы снимаем на видео прямо в операционной. В дальнейшем я планирую открыть свой канала на YouTube и показать все.

Естественно, для оплаты работы оператора, монтажера, сценариста нужны деньги. Вопрос в том, где их брать, встал остро, и Паша сам сказал продать его машину. Когда меня начали спрашивать, почему я распродаю имущество Паши, мне пришлось рассказать о том, что происходит довольно долго», — объяснила супруга Павла Мамаева.

Mercedes Brabus за 6,7 млн рублей

Стоимость нового автомобиля оценивается в 16 миллионов рублей. Это машина с эксклюзивным тюнингом от компании Brabus, поэтому его цена значительно выше и без того недешевых авто марки Mercedes.

Машина была выпущена в 2015 году. У нее небольшой пробег — всего 36 тысяч километров. Стоимость — 6,7 миллиона рублей.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин 11 октября 2018 года были арестованы за избиение водителя сотрудницы «Первого канала» и чиновника Минпромторга России Дениса Пака. Оба преступления спортсмены совершили за одну ночь. 8 мая 2019 года суд приговорил Павла к реальному лишению свободы сроком на 1 год и 5 месяцев. Он отбывает наказание в колонии общего режима в Белгородской области.