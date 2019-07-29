За что королева Елизавета так и не приняла принцессу Диану 

29 июля 1981 года весь мир наблюдал за торжественной церемонией бракосочетания – свадьба британского принца Чарльза и леди Дианы Спенсер стала одной из самых пышных в истории королевской семьи.

Меньше чем через 16 лет принцессы Дианы, успевшей покорить своим обаянием британских подданных, не стало: она погибла в автокатастрофе. Какими были эти 16 лет в королевском дворце? Как жилось невестке королевы Елизаветы II – женщины, известной своим непреклонным жестким характером?

Не самая плохая невестка для королевы

Когда Диана познакомилась с Чарльзом, ей было всего 16 лет. Чарльз сначала ухаживал за ее старшей сестрой Сарой, но потом произошла ссора, и его внимание переключилось на младшую – Диану. Она была более скромной и застенчивой в отличие от бойкой Сары, и это понравилось принцу.

Ухаживания продлились несколько лет. Королева благосклонно отнеслась к избраннице сына – его надо было во что бы то ни стало отвлечь от Камиллы Паркер Боулз, к которой наследник то и дело возвращался. В целом кандидатура Дианы ее устраивала – из родовитой семьи, аристократка с хорошими манерами, привлекательная, молодая и здоровая, — кому же еще рожать наследников британского престола, если не ей?

Единственное, что не нравилось Елизавете, — ей казалось, что Диана не сможет приспособиться к жизни во дворце и вести жизнь, предназначенную для членов королевских семей. Права была королева или нет – показало время.

Недолгое счастье и разочарование

Поначалу все шло, как и должно было идти. Спустя год после свадьбы Диана родила сына Уильяма, еще через два года – второго мальчика, Гарри. Муж и жена старались все свое свободное время проводить рядом с детьми, и впоследствии Диана признавалась, что эти несколько лет были самыми счастливыми в ее семейной жизни.

Только вот совсем скоро иллюзия семейного счастья разбилась вдребезги. Чарльз вновь стал наведываться к Камилле – старая любовь не ржавеет…

Королева так и не смогла ее полюбить

А еще Диане приходилось терпеть более чем холодное отношение королевы Елизаветы. Невестка раздражала королеву все больше. Начать с того, что Диана настояла на том, чтобы убрать из текста брачных обетов слово «повиноваться», отказавшись тем самым во всем слушаться мужа!

Потом Диана стала проявлять характер и в других моментах. Например, имена для своих сыновей выбрала самостоятельно, не советуясь с венценосной родней. И няню для них тоже привела сама, отвергнув королевскую кандидатуру!

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Несмотря на внешнюю мягкость и обаяние, Диана умела быть твердой и несгибаемой. Два сильных характера на одной территории – это перебор даже для просторных королевских покоев. Поговаривали, что королева скоро стала побаиваться Диану. После каждой встречи с невесткой Елизавета чувствовала себя измученной: своенравная и непредсказуемая принцесса утомляла ее.

Конец супружеского счастья – начало любовных романов

К середине 80-х Диане стало ясно: муж не собирается хранить ей верность, его многолетний роман с Камиллой снова цветет пышным цветом. И тогда оскорбленная принцесса решила нанести ответный удар – она нашла себе любовника. Им стал инструктор по верховой езде.

В 1986 году состоялся развод Чарльза и Дианы – инициативу проявила Диана. Она устала терпеть неуважение со стороны свекрови, ее оскорбляли измены мужа. Разводу предшествовали громкие скандалы – в прессу попали записи телефонных разговоров Чарльза и Камиллы, Диане пришлось давать интервью, и она рассказала журналистам все начистоту.

Терять ей уже было нечего. Правда, приличия соблюдались – все же Диана была матерью королевских наследников и вынуждена была придерживаться протокола. Она часто навещала детей во дворце, и в эти моменты Елизавета старалась не встречаться с бывшей невесткой – та по-прежнему действовала на королеву угнетающе.

Диана и Доди Аль- Файед – наконец-то она нашла любовь!

Летом 1997 года Диана познакомилась с Доди Аль-Файедом. Он был наследником египетского мультимиллионера, и это был первый «официальный» роман бывшей принцессы. Ей можно было встречаться с мужчинами открыто – она уже была разведена.

Доди и Диана, похоже, были всерьез влюблены. Он открыто говорил, что никогда не встречал подобной женщины и что ему не нужна никакая другая. А 36-летняя Диана наконец-то могла наслаждаться теплом и заботой, обожанием и преклонением со стороны мужчины.

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О серьезности их намерений говорит многое, хотя бы тот факт, что Диана незадолго до гибели советовалась со священником по поводу брака с мусульманином. Она познакомила Доди со своим священником, и тот, найдя молодого египтянина достойным и очень приятным человеком, дал согласие на их бракосочетание.

С самого детства Диана наблюдала только ложь, холодность и предательство. Сначала был развод ее родителей, который она, маленькая девочка, перенесла очень тяжело. Потом – нелегкая жизнь с Чарльзом. А ей так хотелось, наконец, стать частью дружной семьи, в которой царят любовь и тепло! Именно такой была семья Доди, в которую ее ввел возлюбленный. И его родители, и братья с сестрами приняли Диану очень тепло.

Роковая поездка

Мемориал принцессе Диане и Доди Аль-Файеду в Лондонском универмаге. В стеклянной пирамиде – бокал вина с остатками помады: из него пила Леди Ди во время своего последнего ужина. Там же – обручальное кольцо, купленное Доди для Дианы.

Диана и Доди не афишировали свои отношения, но и не особенно прятались. И все же преследование наглых папарацци в тот день стало для них неприятной неожиданностью. Потом выдвигалось много версий – и алкоголь в крови водителя, и необходимость уйти от папарацци, из-за чего была развита недопустимо высокая скорость, и даже спланированное покушение на бывшую принцессу.

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Как бы там ни было, только 31 августа 1997 года «королевы сердец», леди Дианы, бывшей жены принца Чарльза не стало. Погибли на месте и ее возлюбленный, и водитель машины. Счастье взаимной любви продлилось всего несколько недель.

Королева Елизавета сделала все, чтобы проигнорировать гибель бывшей невестки. Она даже запретила объявлять национальный траур. Это вызвало гнев подданных. На подступах к Букингемскому дворцу несколько дней бушевала разгоряченная толпа. Любимица британского народа навсегда осталась в сердцах миллионов.

Возможно, если бы не та роковая авария, Диана еще была бы счастлива с Доди Аль-Файедом? А вы как считаете?

