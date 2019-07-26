Ирина Безрукова: «Как кормят актеров на съемках кино и что такое «американская ночь»

Здравствуйте, читатели Teleprogramma.pro. Я очень люблю свою работу, давно снимаюсь в кино и сегодня расскажу вам о закадровом съёмочном процессе. Да простят меня коллеги, которые знают все о кинопроцессе в подробностях. Ведь это все им далеко уже не в новинку. Но непосвященному зрителю, полагаю, это будет любопытно.

Кино — дело чаще всего дорогое и небыстрое. И многонаселенное. Когда готов сценарий и продюсерами утверждён кинорежиссер, то команда приступает к формированию съёмочной группы и подбору артистов.

Допустим, что уже позади кинопробы, где на главную роль может претендовать от 2-3 до десятков артистов и это нормально и привычно. Уже сшиты костюмы, выбраны места для съёмок, выстроены декорации, позади примерки и проба грима, а также читки текста и репетиции.

Сведены все графики исполнителей ролей, ведь артисты, особенно востребованные – нарасхват. Они зачастую снимаются параллельно в нескольких кино и ТВ-проектах, многие играют в театре, и чтобы собрать их всех в один кадр, нужно постараться.

Накануне съёмочного дня участникам процесса обычно присылают «вызывной лист», в нем указано все подробно — время подачи машины к дому, перечислены все сцены и локации съёмок, указана погода, время восхода и заката солнца.

Приехав на место съёмок, артист попадает сразу в свою гримерную или «кинодом», это трейлер на колёсах, в котором он ждёт вызова на грим и костюм, переодевается, повторяет текст, обедает или отдыхает в ожидании приглашения в кадр.

На месте съёмок стоит целый «кинокараван» техники. Это костюмерная, фургон с реквизитом, машина с мощным электрическим генератором, осветительной техникой, разными камерами. И, конечно, автобус — буфет. Причём этот «кинокараван» может быть припаркован как в центре Москвы так и в «чистом поле».

К приезду артистов, декорация готова и выставлен свет (множество осветительных приборов), а их бывает немало. Речь идет про различные осветительные приборы — от небольших «софитов» до огромных «дигов», которые освещают большие пространства.

В кино бывают случаи, когда возникает необходимость снять ночь в дневное время и, наоборот. Если нужна ночь в кадре, а съемки проходят в квартире (интерьерные съемки), то окна и двери закрывают светонепроницаемыми тканями и выставляют «ночной свет». В обратном случае, техники ставят осветительные приборы на улице и в комнату льётся искусственный свет «солнца».

Кинооператоры часто крепят камеры к игровым автомобилям, используют специальные «кинокраны», рельсы, миникамеры, летающие квадракоптеры, настоящие вертолеты и специальные «подводные боксы» для камеры, если планируются подводные съемки.

Съемки могут длиться долго — по 12-14 часов в день, в разных погодных условиях. Еда в кино привозится в индивидуальных контейнерах, и её в шутку называют «кинокорм». Обед обычно длится от 30 минут до часа, а чай, кофе, воду и прочие вкусняшки можно по желанию съесть в любое свободное время от съёмок.

У киношников есть свой юмор – смешные слова, которые понятны только им. Например, «закат солнца вручную» — это когда при наличии специальных осветительных приборов можно снимать вечер – ночью. «Американская ночь» — когда днём снимают ночные сцены, используя специальные фильтры для оптики.

Кстати, артист, кроме знания текста, должен помнить все свои перемещения в кадре и мелкие движения, так как снимают сцену несколько раз. Бывает, что необходимо сыграть много дублей (повторов) — от двух до 15 и это в одной только игровой сцене!

Сначала, как правило, «общий план», он похож на игру в театре, когда в кадр попадает большая часть декорации. Потом «средний», когда уже все видно более детально, и только потом «крупный» — когда в кадре видно лицо героев.

Дополнительно снимаются «детали» — предметы, движения рук, элементы декорации. Так что съёмочный процесс — дело кропотливое, подробное и требующее концентрации, точности и дисциплины.

Кроме актеров на съёмочной площадке одновременно находится большое количество людей. Ассистенты по актерам, гримеры, звуковики, костюмеры, реквизиторы, режиссер, ассистенты режиссера, монтажеры, каскадеры, операторы, осветители, художники-декораторы, работники буфета, дрессировщики животных (если в фильме они есть), водители.

Иногда требуется переснять спустя какое-то время одну из сцен. На съёмках фильма «Наваждение», например, мне с коллегой актером, пришлось (по роли) прыгать с лодки в ледяную воду и плыть к берегу. Вода в реке была очень холодная, так как лето давно уже прошло, а доснимали мы эту сцену глубокой осенью. Нас одели в легкую одежду, мы ведь имитировали лето, и когда я после падения в воду вынырнула, то поняла, что от ледяной воды мой организм испытал настоящий шок.

Я на какое-то время практически оглохла, но продолжала играть и говорить текст. В кино эта сцена выглядит по-настоящему летней и все выглядит очень убедительно (смеется).