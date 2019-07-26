Алибасов улетел на фестиваль «Жара» после новостей об ухудшении здоровья

Продюсер пиарится или действительно болеет? Мы связались с его окружением, чтобы прояснить ситуацию.

Продюсер Бари Алибасов не устает удивлять. В пятницу, 26 июля, стало известно, что создатель группы «На-На» улетает в Баку на фестиваль «Жара». И это в свете новостей об ухудшении состояния здоровья продюсера. Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин рассказал порталу Teleprogramma.pro, как вообще такое возможно.

«Вчера Бари был с женой, сегодня — собирается на «Жару»»

Международный музыкальный фестиваль «Жара» каждое лето привлекает известных российских артистов. В этом году его уже посетили Филипп Киркоров, Николай Басков, Ольга Бузова, Ани Лорак, телеведущая Юлия Барановская и многие другие. В звездной компании не хватало только короля эпатажа Алибасова, и он решил исправить ситуацию.

«Лидия Федосеева-Шукшина вчера была с Бари целый день. Сейчас он дома один и собирается летать на «Жару». Остановить его невозможно — он трудоголик (сам продюсер якобы отрицает ухудшение здоровья. — Прим. ред.).

С Алибасовым в Баку отправятся его помощники, которые будут контролировать прием пищи и лекарств. Также на фестивале находится группа «На-На». Ребята улетели вчера (25 июля. — Прим. ред.) и выступят завтра (27 июля. — Прим. ред.). Можно сказать, что Бари летит на выступление своей группы», — прокомментировал порталу Teleprogramma.pro Вадим Горжанкин.

«Операция может не потребоваться»

Новость о поездке Алибасова в Азербайджан на фоне сужения пищевода выглядит, мягко говоря, странно. Но представитель продюсера уверяет: несмотря на то, что выздоровление затягивается — жизни Бари Каримовича ничто не угрожает.

«Проблема только с одним органом — с пищеводом, но это закономерно: после отравления щелочными жидкостями всегда так. В прошлый раз было диагностировано сужение на два миллиметра, сейчас — больше. Если пойдет в том же духе, то потребуется операция. Но есть шанс, что начнется обратная динамика на расширение. Нужно еще буквально пару недель посмотреть за динамикой, прежде чем принимать решение об операции.

Алибасов ест детское питание, жидкие каши — гречневую, манную. Бари не сам готовит, для этого есть помощники. Все лечение оказывается Алибасову в полном объеме в соответствии с предписаниями врачей из института Склифосовского», — пояснил пиар-директор.

Напомним, 4 июня 2019 года Бари Каримович в своей квартире отравился жидкостью для чистки труб и был доставлен в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Продюсера погрузили в состояние медикаментозного сна. В коме он провел пять дней, после чего был выписан под расписку родственников.