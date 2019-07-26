Звездные истории Даниил Стеклов пустился в пляс, взяв главные призы фестиваля «Горький fest-2019»
Звездные истории

Даниил Стеклов пустился в пляс, взяв главные призы фестиваля «Горький fest-2019»

Лика Брагина

В Нижнем Новгороде завершился третий фестиваль нового российского кино.

Продолжатель актерской династии, внук Владимира Стеклова и сын Агриппины Стекловой Даниил, поднимался на сцену несколько раз. Сначала он получил награду за свою жену — актрису Надежду Лумпову, которую наградили за лучшую женскую роль (короткометражный фильм «Кальмар»). Ну, а следующая статуэтка Максима Горького предназначалась уже самому Даниле.

В Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Горький fest-2019». Фото
В Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Горький fest-2019». Фото: Геннадий Авраменко

Стеклова отметили за лучшую мужскую роль (фильм «Амбивалентность»). Молодого человека переполняли эмоции, а уж когда фильм «Амбивалентность» получил Гран-при, он прямо на сцене пустился в пляс.

Актер Игорь Жижикин на фестивале «Горький fest-2019». Фото
Актер Игорь Жижикин на фестивале «Горький fest-2019». Фото: Геннадий Авраменко

«Надька, я люблю тебя!» — прокричал Данила, признаваясь в любви своей жене и всем присутствующим в зале. — «Я счастлив, как никогда в жизни! Огромное спасибо всем за признание! В Нижнем Новгороде я впервые, дебютировал в роли ведущего церемонии открытия. Было очень волнительно, но вроде все получилось!»

Актер Сергей Епишев на фестивале «Горький fest-2019». Фото
Актер Сергей Епишев на фестивале «Горький fest-2019». Фото: Геннадий Авраменко

Актер также признался, что уже завтра улетает со своей семьей отдыхать в Грецию. Это будет первое путешествие к морю их новорожденного сына Пети. 30 июня пара отпраздновала его первый день рождения.

Михаил Пореченков, Гоша Куценко на фестивале «Горький fest-2019». Фото
Михаил Пореченков, Гоша Куценко на фестивале «Горький fest-2019». Фото: Геннадий Авраменко

Кто еще получил награды

Приз за режиссуру взял фильм «Рекрут» (режиссер Игорь Цой). Лучший оператор — Юрий Никогосов (веб-сериал «В постели»). Лучший сценарий — «Замыкание» (Татьяна Эверестова). Специальный приз за вклад в развитие современного кинематографа был присуждён Константину Хабенскому.

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«Горький fest-2019»Даниил Стеклов

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Даниил Стеклов пустился в пляс, взяв главные призы фестиваля «Горький fest-2019»
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