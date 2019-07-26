Даниил Стеклов пустился в пляс, взяв главные призы фестиваля «Горький fest-2019»

В Нижнем Новгороде завершился третий фестиваль нового российского кино.

Продолжатель актерской династии, внук Владимира Стеклова и сын Агриппины Стекловой Даниил, поднимался на сцену несколько раз. Сначала он получил награду за свою жену — актрису Надежду Лумпову, которую наградили за лучшую женскую роль (короткометражный фильм «Кальмар»). Ну, а следующая статуэтка Максима Горького предназначалась уже самому Даниле.

Стеклова отметили за лучшую мужскую роль (фильм «Амбивалентность»). Молодого человека переполняли эмоции, а уж когда фильм «Амбивалентность» получил Гран-при, он прямо на сцене пустился в пляс.

«Надька, я люблю тебя!» — прокричал Данила, признаваясь в любви своей жене и всем присутствующим в зале. — «Я счастлив, как никогда в жизни! Огромное спасибо всем за признание! В Нижнем Новгороде я впервые, дебютировал в роли ведущего церемонии открытия. Было очень волнительно, но вроде все получилось!»

Актер также признался, что уже завтра улетает со своей семьей отдыхать в Грецию. Это будет первое путешествие к морю их новорожденного сына Пети. 30 июня пара отпраздновала его первый день рождения.

Кто еще получил награды

Приз за режиссуру взял фильм «Рекрут» (режиссер Игорь Цой). Лучший оператор — Юрий Никогосов (веб-сериал «В постели»). Лучший сценарий — «Замыкание» (Татьяна Эверестова). Специальный приз за вклад в развитие современного кинематографа был присуждён Константину Хабенскому.