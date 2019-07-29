Звездные истории Гузеева, Семенович и другие звезды, которые изменили цвет волос и не пожалели
Звездные истории

Гузеева, Семенович и другие звезды, которые изменили цвет волос и не пожалели

Ольга Моисеева

Анна Семенович, Ольга Бузова, Лариса Гузеева… Можно назвать еще десятки звезд, которые хотя бы однажды удивляли поклонников резким превращением из блондинки в брюнетку или наоборот. 

Кто-то это делает по необходимости – ради роли в кино, например. А кому-то просто хочется перемен, вот они и меняются: вместо нежной блондинки перед нами предстает жгучая брюнетка или, наоборот, таинственные темные локоны трансформируются в водопад золотых волос.  

Анна Семенович 

Анна Семенович – брюнетка и блондинка. Фото
Анна Семенович – брюнетка и блондинка. Фото: Инстаграм

Певица и актриса Анна Семенович, известная также как спортсменка и телеведущая, весной этого года удивила своих подписчиков в Instagram, выложив на своей страничке фото с каштановыми волосами. Мы давно привыкли воспринимать Анну исключительно в качестве яркой блондинки, и такая смена имиджа понравилась далеко не всем подписчикам. 

Поклонники попросили Анну после съемок (певица намекнула, что сменила  цвет волос ради кино) вернуться к привычному образу, так как темные пряди ей совсем не идут. 

Лариса Гузеева 

Лариса Гузеева-брюнетка и блондинка. Фото
Лариса Гузеева-брюнетка и блондинка. Фото: КП/Фролов Михаил и Инстаграм

Этой весной соведущая популярного шоу «Давай поженимся!», актриса Лариса Гузеева, которую мы много лет привыкли видеть роковой брюнеткой, внезапно появилась на экране в образе блондинки. Это вызвало настоящий шок среди зрителей и подписчиков Ларисы. 

Некоторые не сумели сдержать эмоций, написав довольно обидные для актрисы комментарии. Таких невеж Гузеева сразу забанила, а чтобы пресечь дальнейшие попытки критики, написала: «Закрываю вопрос. Мне нравится быть блондинкой». В самом деле – это ее личное дело, и не грубиянам-хейтерам ее останавливать. 

Галина Боб

Галина Боб. Фото
Галина Боб. Фото: Инстаграм

Актриса прославилась после выхода на экраны сериала «Деффчонки». Ее героиня отличается неиссякаемым оптимизмом, а также ярко-рыжими волосами. Однако в мае этого года Галина Боб выложила в своем Instagram фото, на которых она предстала в образе блондинки. 

Видимо, актриса просто-напросто устала от своей рыжины и решила примерить новый имидж. Поклонники отреагировали, как водится, по-разному. Кто-то восхитился, а кто-то заявил, что блонд отнял у Галины львиную часть индивидуальности и неповторимости. А некоторые написали, что актриса стала походить на Мерьем Узерли в образе Хюррем-султан. 

Моника Беллуччи 

Моника Беллуччи. Фото
Моника Беллуччи. Фото: Globallookpress

Красавица-итальянка Моника Беллуччи периодически меняет цвет волос, и, надо сказать, ее невероятно притягательное лицо сложно испортить даже самым экстремальным оттенком. В последнее время Моника появлялась на публике с темно-каштановыми локонами. А совсем недавно вдруг ошеломила поклонников, представ  перед ними платиновой блондинкой. 

Реакция поклонников была неоднозначной. Кому-то очень понравился новый образ, прибавивший актрисе свежести. А некоторым показалось, что, наоборот, светлые пряди сделали ее старше. Впрочем, похоже, саму Монику мнение подписчиков не слишком волнует. Для нее главное – восхищение молодого возлюбленного Николя Лефевра, а этого у нее в избытке. Невзирая на эксперименты с цветом волос. 

Мадонна 

Певица Мадонна. Фото
Певица Мадонна. Фото: Globallookpress

Эпатажная певица Мадонна вот уже много лет – блондинка. Многие уже и забыли, что вообще-то изначально цвет волос звезды итальянского происхождения – черный. Так что фото, на котором Мадонна предстает  перед нами жгучей брюнеткой, стало полной неожиданностью для поклонников. Это произошло в начале 2019 года. 

То ли Мадонна болезненно отнеслась к критике – а раскритиковали ее за черные волосы практически все подписчики, – то ли она просто не собиралась долго оставаться брюнеткой, только довольно скоро поп-звезда вновь вернулась к привычным светлым локонам. 

Мерьем Узерли 

Мерьем Узерли. Кадр из сериала «Великолепный век» и фото
Мерьем Узерли. Кадр из сериала «Великолепный век» и фото: Инстаграм

Актриса, так блистательно сыгравшая роль красавицы Хюррем-султан, запомнилась зрителям роскошной блондинкой. Именно такой она появлялась на публике последние несколько лет. А вот прошлым летом Мерьем Узерли вдруг решила изменить образ, отдав предпочтение темно-русым волосам. 

Что ж, многим новый имидж актрисы понравился. Подписчики отметили, что темные волосы более эффектно подчеркивают красоту ее глаз необычного оттенка. Другим же, напротив, хочется лицезреть свою привычную «Хюррем-султан», то есть яркую блондинку. Мерьем предпочитает пока оставаться темной шатенкой, лишь иногда придавая светлый тон нескольким прядям. 

А в каком образе эти красавицы больше нравятся вам? 

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Анна СеменовичГалина БОБЛариса ГузееваМерьем УзерлиМоника Беллуччиновый имиджпевица МадоннаЮлия Барановская

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Гузеева, Семенович и другие звезды, которые изменили цвет волос и не пожалели
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