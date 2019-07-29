Гузеева, Семенович и другие звезды, которые изменили цвет волос и не пожалели

Анна Семенович, Ольга Бузова, Лариса Гузеева… Можно назвать еще десятки звезд, которые хотя бы однажды удивляли поклонников резким превращением из блондинки в брюнетку или наоборот.

Кто-то это делает по необходимости – ради роли в кино, например. А кому-то просто хочется перемен, вот они и меняются: вместо нежной блондинки перед нами предстает жгучая брюнетка или, наоборот, таинственные темные локоны трансформируются в водопад золотых волос.

Анна Семенович

Певица и актриса Анна Семенович, известная также как спортсменка и телеведущая, весной этого года удивила своих подписчиков в Instagram, выложив на своей страничке фото с каштановыми волосами. Мы давно привыкли воспринимать Анну исключительно в качестве яркой блондинки, и такая смена имиджа понравилась далеко не всем подписчикам.

Поклонники попросили Анну после съемок (певица намекнула, что сменила цвет волос ради кино) вернуться к привычному образу, так как темные пряди ей совсем не идут.

Лариса Гузеева

Этой весной соведущая популярного шоу «Давай поженимся!», актриса Лариса Гузеева, которую мы много лет привыкли видеть роковой брюнеткой, внезапно появилась на экране в образе блондинки. Это вызвало настоящий шок среди зрителей и подписчиков Ларисы.

Некоторые не сумели сдержать эмоций, написав довольно обидные для актрисы комментарии. Таких невеж Гузеева сразу забанила, а чтобы пресечь дальнейшие попытки критики, написала: «Закрываю вопрос. Мне нравится быть блондинкой». В самом деле – это ее личное дело, и не грубиянам-хейтерам ее останавливать.

Галина Боб

Актриса прославилась после выхода на экраны сериала «Деффчонки». Ее героиня отличается неиссякаемым оптимизмом, а также ярко-рыжими волосами. Однако в мае этого года Галина Боб выложила в своем Instagram фото, на которых она предстала в образе блондинки.

Видимо, актриса просто-напросто устала от своей рыжины и решила примерить новый имидж. Поклонники отреагировали, как водится, по-разному. Кто-то восхитился, а кто-то заявил, что блонд отнял у Галины львиную часть индивидуальности и неповторимости. А некоторые написали, что актриса стала походить на Мерьем Узерли в образе Хюррем-султан.

Моника Беллуччи

Красавица-итальянка Моника Беллуччи периодически меняет цвет волос, и, надо сказать, ее невероятно притягательное лицо сложно испортить даже самым экстремальным оттенком. В последнее время Моника появлялась на публике с темно-каштановыми локонами. А совсем недавно вдруг ошеломила поклонников, представ перед ними платиновой блондинкой.

Реакция поклонников была неоднозначной. Кому-то очень понравился новый образ, прибавивший актрисе свежести. А некоторым показалось, что, наоборот, светлые пряди сделали ее старше. Впрочем, похоже, саму Монику мнение подписчиков не слишком волнует. Для нее главное – восхищение молодого возлюбленного Николя Лефевра, а этого у нее в избытке. Невзирая на эксперименты с цветом волос.

Мадонна

Эпатажная певица Мадонна вот уже много лет – блондинка. Многие уже и забыли, что вообще-то изначально цвет волос звезды итальянского происхождения – черный. Так что фото, на котором Мадонна предстает перед нами жгучей брюнеткой, стало полной неожиданностью для поклонников. Это произошло в начале 2019 года.

То ли Мадонна болезненно отнеслась к критике – а раскритиковали ее за черные волосы практически все подписчики, – то ли она просто не собиралась долго оставаться брюнеткой, только довольно скоро поп-звезда вновь вернулась к привычным светлым локонам.

Мерьем Узерли

Актриса, так блистательно сыгравшая роль красавицы Хюррем-султан, запомнилась зрителям роскошной блондинкой. Именно такой она появлялась на публике последние несколько лет. А вот прошлым летом Мерьем Узерли вдруг решила изменить образ, отдав предпочтение темно-русым волосам.

Что ж, многим новый имидж актрисы понравился. Подписчики отметили, что темные волосы более эффектно подчеркивают красоту ее глаз необычного оттенка. Другим же, напротив, хочется лицезреть свою привычную «Хюррем-султан», то есть яркую блондинку. Мерьем предпочитает пока оставаться темной шатенкой, лишь иногда придавая светлый тон нескольким прядям.

А в каком образе эти красавицы больше нравятся вам?