За что Дуремара Владимира Басова любили первые красавицы страны 

28 июля – день рождения Владимира Басова, актера и режиссера. Некрасивый внешне, он привлекал к себе внимание самых красивых женщин советского кино.

При этом каждая из трех его жен не только была сногсшибательной красавицей, но и производила впечатление холодности, эгоцентричности и расчетливости. По крайней мере, так утверждали близкие к кинематографу люди. Владимир Басов, личная жизнь которого была невероятно богатой, умел обаять буквально с первого взгляда.

Роза Макагонова – наотрез отказалась рожать

После войны мужчины в стране стали «дефицитом». Тех, кто вернулся с фронта, буквально носили на руках. Так что высокий, статный, пусть и некрасивый, фронтовик Владимир Басов легко заводил романы и так же легко прекращал отношения.

Впрочем, скоро его сердце было покорено по-настоящему. Во ВГИКе, куда он поступил в 1947 году, Владимир познакомился с хорошенькой однокурсницей – Розой Макагоновой. Другие студенты были поражены: как этому нескладному, лопоухому Басову удалось очаровать сероглазую красотку, которая к тому времени уже успела сняться в фильме «Сельская учительница» и привыкнуть к мужскому восхищению?

А Басов, между тем, был не так прост. Он обладал невероятной харизмой, буквально излучая обаяние, обволакивая собеседницу своим глубоким бархатным голосом, — об этом упоминали все женщины, которые с ним общались. При таком обаянии красота просто ни к чему.

Страстно влюбившись, Басов немедленно сделал Розе предложение, пообещав снимать ее во всех своих фильмах. Роза не была влюблена так, как он, но устоять перед его натиском и соблазнительным обещанием не смогла, и молодые расписались. Поначалу актриса даже стеснялась своего длинного нескладного мужа, а он, между тем, сдержал обещание – в первом же своем фильме, «Школа мужества», снял жену, и она сразу стала знаменитостью.

Только вот семейного счастья у них так и не было. Роза наотрез отказывалась рожать детей (по некоторым сведениям, она не могла это сделать, потому что сильно застудилась во время войны, выступая перед бойцами на морозе в легких платьицах). Добавьте сюда вечную ревность Басова. Словом, все закончилось разводом.

Наталья Фатеева – не смогла мириться с пьянством и ревностью

На прощанье Роза запустила в надоевшего мужа раскладушкой, — так возненавидела его. Владимир Басов не стал пытаться склеить разбитую семью – он прихватил раскладушку и отправился… прямиком к другой красавице, актрисе Наталье Фатеевой.

Они познакомились, когда Басов снимал фильм «Случай на шахте № 8». Он просто не мог не влюбиться в яркую красотку Фатееву, которую тогда называли советской Джиной Лоллобриджидой.

Киношная экспедиция очень располагала к флирту, Басов день за днем ухаживал за Натальей, — а он умел это делать красиво. И сердце неприступной красавицы дрогнуло. А как могло быть иначе – на нее обрушился такой водопад чувств…

Не устояв перед обаянием Басова, актриса согласилась стать его женой. Она родила ему сына – его тоже назвали Владимиром. И, казалось, все хорошо, Наталья признавалась потом, что Басов «привязал к себе» ее душу. Только вот очень уж он пристрастился к спиртному…

Его выводил из себя успех жены – и как женщины, и как актрисы. Он постоянно повторял: «Когда же ты уже постареешь…», не в силах видеть восхищенные взгляды, направленные на Фатееву. И снималась она в тот период очень много, а у него был простой, так что «кормильцем» пришлось стать Наталье. И это тоже угнетало Басова.

Они прожили вместе 5 лет. А после развода им пришлось еще три года терпеть присутствие друг друга, потому что жить они продолжали в одной квартире. Дальнейшая жизнь Фатеевой была наполнена не только славой и мужским восхищением, но и множеством неудач в личной жизни. Актриса не смогла построить близкие отношения со своими детьми и внуками, ее преследуют тяжелые болезни… Актриса не раз говорила подругам: «Наверное, Роза меня прокляла», имея в виду, что первая жена Басова не простила Фатеевой уход Басова.

Валентина Титова – 14 лет борьбы характеров

После расставания с Фатеевой Владимир Басов в третий раз «наступил на те же грабли», влюбившись снова в актрису и снова в очень красивую. Валентина Титова пришла на «Мосфильм» пробоваться в фильм «Гранатовый браслет». К тому времени уже никто не помнил о его некрасивости – он стал знаменитым режиссером, у талантливого Владимира Басова в фильмах мечтали сниматься лучшие актеры, а после развода с Фатеевой он был еще и завидным женихом.

Увидев в коридоре «Мосфильма» Титову, именитый режиссер тут же влюбился. Но молодая красотка с холодными глазами Снежной королевы не спешила отвечать взаимностью «старику», который был на 18 лет старше. Тогда Басов подключил все свое невероятное обаяние – рассказывал байки, шутил, искрился и фонтанировал. Но главное – он отдал Валентине главную роль в своем новом фильме «Метель», не задумываясь «подвинув» другую актрису, которая уже была утверждена.

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Титова тогда была влюблена в другого – молодого и успешного Вячеслава Шалевича. Но, не устояв перед напором Басова, выбрала его – тем более, что Шалевич не спешил предлагать ей руку и сердце, а Басов был счастлив назвать ее своей женой. У них родились сын Александр и дочь Лиза, они прожили вместе 14 лет. Но счастливой эту жизнь можно назвать с большой натяжкой.

Титова ревновала мужа – ему постоянно звонили молоденькие поклонницы. Он тоже ревновал. Шла нешуточная борьба характеров. В конце концов, Валентина сдалась, устав терпеть пьянство, беспочвенную ревность и измены своего гениального мужа.

Этот развод дался Басову тяжелее всего. Его накрыла депрессия. Скоро начались проблемы с сосудами. После инсульта он перестал снимать фильмы и сниматься сам. А второй инсульт стал для него роковым. В 1987 году обаятельного актера, которого обожали женщины, не стало.

Тем не менее, фильмы с Владимиром Басовым мы смотрим и сегодня, не уставая удивляться: что находили первые красавицы страны в этом лопоухом, нескладном Дуремаре? Как вам кажется?